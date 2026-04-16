「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が6.5周年アップップデート前半開催！大型ストーリーコンテンツ「ヒストリエ」新章追加！新キャラI号戦車正式登場！

成都万華鏡テクノロジー Co,Ltd

「株式会社EMBERS」は、好評配信中の美少女×ミリタリーシミュレーションRPG「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が2026年4月16日(木)より、6.5周年アップデート前半を開催することをお知らせいたします。

■イベント・機能

・ヒストリエ新章「儚き影、昏き香り――Scarce Shadows and Hidden Fragrance」Part I「影うつつ」開放この世界に響き渡る異様な調べは、奔流と風のようにも、箕を一定のリズムで揺らし、穀物を巻き上げる者の音のようにも聞こえる。

王立白薔薇学連が真っ先に辺境新都市を完成させたことで、故郷への帰還運動は実質的な進展を遂げた。

それでも、学連間の軋轢は未だ消えない。開拓運動中に生じた紛争を和らげるべく、代理人はCITY史上初の辺境新都市――ベルラガンへ向かった。

▼バージョンPVはこちら▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cwize9LGHlY ]

大型ストーリーコンテンツ「ヒストリエ」新章追加！

ミッションを完成することで、配布キャラ「IL-2I」を獲得することができます

さらに限定期間内、新章のステージドロップ報酬および訓練所はすべて２倍になります！

追加日時：

2026/4/16(木)メンテナンス後 ～

報酬２倍期間：

2026/5/28(木) 13:59まで

・6.5周年記念イベント「戦線回顧録」開催

6.5周年を記念した特別イベント「戦線回顧録」を開催します。

期間中は、遊ぶほど・買うほどコインがたまり、「スキンチケット」「1回／10回召集状」「★3DOLLS指定交換券」「人格結晶体」など、豪華報酬とお得に交換できるチャンスです。

さらに、「Ju87B スツーカ」の6.5周年記念スキンも獲得可能です！

開催期間：

2026/4/16(木)メンテナンス後～2026/5/28(木) 04:59

■DOLLS・スキン

・新DOLLS登場及び新規召集「荒野の狼」開催

今回新規イベントの主人公の一人、★3軽戦車「I号戦車B型」が正式登場！

彼女はPanzerシリーズ最初期のメンバー。学連が最も苦しい時代に誕生し、極めて簡素なARMSだけで災獣の猛攻を食い止めた英雄です。

かつての大戦の後に一度は廃兵院へ退きましたが……今回のストーリーでは、ある特別任務のために再び学連から召集されます！伝説の老兵が戦場に戻るその雄姿、ぜひご期待ください！

同時に開催する新規召集「荒野の狼」では、該当DOLLSがピックアップされます。

召集開催期間：

2026/4/16 メンテナンス後 ～ 2026/4/30(木) 04:59

・「サヴィル裁縫会」商品が更新

6.5周年アップデートの実施と共に、「サヴィル裁縫会」にて、特別に描き下ろしスキンが期間限定で販売します！

★3重爆撃機「Tu-4」限定スキン「純白の騎士」（LIVE2D&スペシャルボイス付き）★3軽戦闘機「Me163 コメート」限定スキン「片羽の恋歌～続～」（スペシャルボイス付き）

そして、過去に登場された人気スキンも復刻販売いたします。

ぜひお見逃しなく！

・ショップにスペシャルパックを期間限定販売中！

限定☆3DOLLSを選べて召集てきるチケットや過去に大好評だった限定スキンを自由に選んで入手できるアイテムなど、お得なアイテムパックはゲーム内ショップに期間限定で販売中！

他にもゲーム内の常設コンテンツやSNSキャンペーンなど、イベントを盛りたくさん開催しますので、ぜひ確認してみてください！

◆アプリ名 ：アッシュアームズ-灰燼戦線-

◆価格 ：アイテム課金制

ダウンロードはこちら↓

iOS（App Store）：

https://apps.apple.com/jp/app/id1458301782

Android（Google Play）:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cydonia.asharmdolls

公式サイト：https://www.asharms.jp/

公式ツイッター：https://twitter.com/AshArms_staff