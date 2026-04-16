母の日ギフトで“アジサイ需要”が拡大、初の産地直送となる4号鉢アジサイを展開【おいもや】

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役社長：関谷夕佳）は、2026年の母の日ギフトとして、アジサイとしては初となる産地直送での展開を開始し、4号鉢5種・3.5号鉢3種のラインナップを追加しました。

母の日ギフトの定番であるカーネーションに加え、初夏に見頃を迎えるアジサイ（あじさい）の需要も高まっており、近年では季節に適した花として選ばれるケースが増えています。

こうした背景を受け、同社ではアジサイの取り扱いを強化。生産者から直接届ける産地直送を取り入れることで、品質の安定と供給体制の強化を図りました。コンパクトで飾りやすいサイズを中心に展開し、母の日ギフトとして提案します。

気温上昇で“初夏の花”としてアジサイの需要が拡大

おいもやは2026年の母の日ギフトとして産地直送のアジサイ＆スイーツギフトを新たに展開する。

アジサイは初夏に見頃を迎える花であり、気温が上昇する母の日シーズンにおいても状態良く楽しめる点が特徴です。

気象庁の発表でも近年は気温の上昇傾向が見られており、母の日の時期も初夏のような気候となる日が増えています。同社においても、こうした季節性や育てやすさからアジサイの取り扱いを年々拡大しており、母の日ギフトとしての需要も高まっています。

産地直送による品質と供給の強化

4号サイズには5品種のラインナップ3.5号サイズには3品種のラインナップ

本取り組みでは、生産者との連携により、生産者から直接届ける産地直送を採用しました。これにより、鮮度の高い状態で届けられるだけでなく、安定した品質での供給が可能となります。

2026年は前年を上回る規模での展開を予定しており、産地直送を取り入れることで、品質と供給体制の両面を強化しました。

大栄花園

千葉県成田市にあるナーセリー（生産農場）で、シクラメンやアジサイを中心に高品質な鉢花の育種・生産を行っています。国内外で受賞歴を持つ品種開発にも取り組んでおり、品質の高い花づくりに定評があります。

コンパクトで飾りやすいサイズ展開

アジサイのプロフェッショナル大栄花園と協力し、アジサイとしては初となる産地直送に挑戦する。

ラインナップは、4号鉢5種と3.5号鉢3種の計8種類を用意しました。

従来のボリューム感のある鉢花に加え、今回はコンパクトで扱いやすいサイズを中心に展開。室内でも飾りやすく、日常の中で気軽に楽しめる仕様としています。

色の変化も楽しめるアジサイの魅力

コンパクトな3.5号サイズは室内に飾れるサイズ感。「キッチンアジサイ」という名前通り、毎日使うキッチンや小さなスペースにぴったり。

アジサイは育てる過程で花色の変化を楽しめる点も魅力のひとつです。

今回のラインナップでも、色の移り変わりを楽しめる品種を取り入れ、長く楽しめる花ギフトとして提案しています。

スイーツとセットで母の日ギフトに

色の変化で長く楽しめるのも魅力個性的な模様も人気の理由のひとつ（4号アジサイ寿ピンク）

本商品は、おいもやの人気スイーツと組み合わせたセット商品として展開します。

どら焼きや焼き菓子、ゼリーなど複数のセットを用意し、花とともに楽しめる母の日ギフトとして提案します。

どら焼き3個セット

林檎スイートポテト＆お芋サブレ

みかんゼリー3個セット

【商品開発担当者コメント】

「母の日の時期は年々気温が高くなる傾向があり、季節に合った花を選びたいというニーズも高まっていると感じています。アジサイは初夏に適した花として、状態良く長く楽しんでいただける点が魅力です。

今回、産地直送での取り扱いを開始することで、品質面でも安心してお届けできる体制を整えました。今後も季節やライフスタイルに寄り添ったギフト提案を行ってまいります。」

【おいもや母の日ギフト2026】

産地直送 あじさい4号鉢と選べるスイーツセット

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/51393/

●選べる鉢植え あじさい（４号サイズ） １鉢

●選べるスイーツ（下記よりいずれか1セット）

・お芋どら焼き3個セット

・林檎スイートポテトとお芋サブレ各2個セット

・みかんゼリー3個セット

産地直送 キッチンアジサイ3.5号鉢＆林檎ポテトとお芋サブレセット

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/51403/

●選べる鉢植え あじさい（3.5号サイズ） １鉢

●林檎スイートポテトとお芋サブレ各2個セット

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主力事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの二代目干し芋」で、原料となるサツマイモの生産から加工まで 地元静岡県にこだわった品。

おいもや企業HP

https://www.oimoya.net/

おいもや楽天市場店 母の日ギフト特集2026

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html