VR体験ができる「LBiE Land OKINAWA」2026年4月16日(木)オープン！

株式会社リトルユニバース

株式会社リトルユニバース(所在地：沖縄県浦添市、代表取締役：藍川眞樹)が運営する全天候型ファミリー向けキッズパーク「Little Universe OKINAWA(所在地：沖縄県豊見城市)」で、2026年4月16日に新コンテンツとして VRゴーグルを装着し物語の世界に没入する体験を提供します。

体験できるコンテンツ

- GAUDI, l'Atelier du Divin（ガウディ、神のアトリエ）スペインの建築家 アントニ・ガウディ の創造世界を、最先端のデジタル技術で体感できる没入型エキシビションです。ガウディの建築思想や制作プロセスに焦点を当て、彼の“アトリエ(創作の現場)”に入り込むような体験を提供します。映像・音響・空間演出を組み合わせることで、代表作の世界観やインスピレーションの源泉を、視覚的かつ感覚的に理解できる構成です。- VS真田幸村VR技術を活用し、戦国武将・真田幸村と対峙することができる没入型の対戦体験コンテンツです。プレイヤーは武器を手に取り、戦国合戦場で真田幸村や敵兵と戦いながらミッションをクリアしていきます。単なる映像ではなく自分の動きに連動して展開が変わるインタラクティブ体験となっており、高い没入感を実現しています。- Party PlaylandプレイヤーがVR空間に入り込み、カラフルな仮想世界の中で複数のミニゲームに挑戦するパーティーゲームです。友人や家族と一緒に競い合いながら、“パーティーチャンピオン”を目指します。

導入背景

体験を通じてご来場の皆さまに新鮮な体験価値を提供するため、これまでさまざまなデジタルコンテンツの拡充を進めてまいりました。今回導入するコンテンツはテクノロジーの進化によって可能となった新たなエンターテインメントであり、これまでにない“物語体験”を提供することでさらなる顧客満足度の向上と施設価値の強化を目指します。

実施概要

- 開始時期：2026年4月16日(木)- 体験料金：500～2,000円(税込)※本体験の料金です。Little Universe OKINAWAへご来館の方は別途入場料が発生いたします。- 場 所：Little Universe OKINAWA内（LBiE Land OKINAWAエリア）- 注意事項：安全にお楽しみいただくために一部規定を設けています。学年：小学生以上 / 年齢：7歳以上 / 身長：130cm以上- イベントページ：https://www.little-universe.com/260416_lbie_land_okinawa/

LBiE（ルビー）について

NTTドコモビジネス（NTTコミュニケーションズ）が展開する、XR技術を活用した没入型エンターテインメント（Location Based Entertainment：LBE）ブランドです。無限の可能性を秘めた仮想空間に没入することで、場所や時間、想像をも超えた未知なる体験と感動をお届けします。

Little Universe OKINAWA (リトルユニバースオキナワ)施設概要

所在地 ：〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎アクアリウム棟3階

営業時間：平日 11:00～18:00

土日祝 10:00～19:00

定休日 ：年中無休

公式サイト・SNS：▷ 公式サイト(https://www.little-universe.com/) ▷ Instagram(https://www.instagram.com/littleuniverse_okinawa/?hl=ja) ▷ X(https://x.com/Little_0429)

会社概要

名 称 ： 株式会社リトルユニバース

所在地 ： 〒901-2114 沖縄県浦添市安波茶 2丁目1番2号

代表者 ：藍川 眞樹

事業内容：事業内容：Little Universe OKINAWAの運営

URL ： https://www.little-universe.com/

運営する「Little Universe OKINAWA」は全天候型ファミリー向けキッズパークです。さまざまなデジタル体験をはじめ、デジタルおみくじやわなげ・射的といった縁日屋台、360°のイマーシブ映像に合わせて体験できるエイサーなど、臨場感あふれるコンテンツを多数ご用意しています。

家族、友達、カップル、そして観光客も地元民も誰もが“イチャリバチョーデー(出会えば兄弟)”の心で盛り上がれる場を提供しています。