NOSE SHOPの新業態「U NOSE SHOP（ユー ノーズショップ）」がスタート。あなたの“直感”で香りを選ぶ、個性豊かなフレグランスの専門店が池袋パルコに5/15（金）オープン

NOSE SHOP株式会社

U NOSE SHOP

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートした日本初*のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、新業態「U NOSE SHOP（ユー ノーズショップ）」の第1号店を池袋パルコ 本館B1Fに2026年5月15日（金）オープンいたします。

この度、世界中の新進気鋭なニッチフレグランスを一堂に展開する香水専門店「NOSE SHOP」が、新業態「U NOSE SHOP」をスタート。あなたの“直感”で香りを選ぶフレグランス専門店をコンセプトに展開いたします。

これまでNOSE SHOPで磨いてきた審美眼をベースに、注目の若手ブランドを多数取り揃えて、もっと気軽に、日常の中で香りと出会える“もうひとつの入口”として誕生します。

* 日本国内におけるニッチフレグランス専門店として

UP to U. あなた次第。より“直感”を大切にする香り選び

U NOSE SHOPは、“直感”をたよりに、より自由に、より気軽な香り選びを提案する香水のセレクトショップ。

「U」というネーミングには、香水をブランドやストーリーから選ぶのではなく、自分の感覚を軸に選ぶという“あなた自身”のUと、香りと自由に戯れ、正解のない楽しみ方を肯定する“遊”を指す、2つの意味が込められています。

これまでNOSE SHOPでは、香り・ビジュアル・ストーリーの3点を軸にした香り選びを提唱してきました。U NOSE SHOPでは、“直感”をたよりに、新たな香りに出会う体験をお届け。フレグランスの既成概念に縛られず、あなたの鼻が動く瞬間を軸にした、より自由な香り選びを提案します。

NOSE SHOPが提案してきたニッチフレグランスとはまた異なる、注目の若手ブランドや、アジア発のフレグランスブランドなど、新しい感性と勢いで香りの地図を塗り替えるような新進ブランドをセレクトしていきます。

香りの遊び場。“あなたの香水”を映し出す空間設計

U NOSE SHOP

店内は、気軽に立ち寄り、自由に試香を楽しめる“香りの遊び場”のような空間としてAtMa Inc.が設計。

U NOSE SHOPならではの演出として、店内に“鏡”を配置し、「U＝あなた自身」というコンセプトのもと、自分自身の姿とともに香水を捉えることで“あなたの香水”という感覚を視覚的にも体験できる仕掛けとなっています。フォトスポットとしても機能し、香りを選ぶ時間そのものを楽しめる設計です。

また、店内の照明やオブジェは、ガラス作家 Yuri Iwamotoが手がけ、繊細かつポップで自由な光の表現が空間全体に彩りと奥行きを与えます。

AtMa inc.

鈴木良と小山あゆみによって設立されたAtMaは、領域を横断しながら活動するクリエイティブスタジオです。空間設計を主とするクライアントワークと、現代社会の状況を問い直す自主プロジェクトを行き来しながら実践を重ねています。素材に導かれるアプローチを通して、空間そのものに内在する関係性や可能性を探求しています。

Yuri Iwamoto

1993年 埼玉県生まれ。ガラスアーティスト。武蔵野美術大学在学中にフィンランドのアアルト大学へ留学し、現在の作風の基盤を築く。卒業後は富山県を拠点に活動している。

“温かいガラスはゆらゆら、ひらひらと絶えず動いていて、生き物のようです。

その柔らかさや「意思」を留めたい。そう思いながらガラスを吹いています。”

NOSE SHOPの思想を継承した「U」のロゴデザイン

U NOSE SHOP

「U NOSE SHOP」のロゴは、NOSE SHOPの印象を継承しながら、「U」を象徴的に表現した、グラフィックデザイナー 岡本健によるデザイン。

NOSE SHOPのロゴで「O」を鼻の穴に見立て“鼻”を想起させた思想を引き継ぎ、本ロゴでは横から見た鼻を思わせるフォルムを採用。よりカジュアルで遊び心のある表現へと展開しました。

「U」は一筆書きのような線で構成され、わずかな揺らぎによって有機的なやわらかさを表現。軽やかな崩しを加えることで、“遊”のニュアンスもにじませています。

“嗅覚”のイメージと「U＝YOU（あなた自身）」というコンセプトを重ねたこのロゴは、新しい体験へと導く象徴として存在します。

岡本 健 （おかもと けん）

グラフィックデザイナー

1983年、群馬県太田市生まれ。千葉大学文学部行動科学科にて心理学を専攻研究の一環で調べたグラフィックデザインに興味を持ち、方向転換。卒業後、数社のデザイン事務所にて実務経験を積み、株式会社ヴォル、株式会社佐藤卓デザイン事務所を経て2013年に独立。多摩美術大学統合デザイン学科非常勤講師（2016～2019）、グッドデザイン賞審査員（2019～2021）、桑沢デザイン研究所非常勤講師（2021～）、愛知県立芸術大学非常勤講師（2024～）多摩美術大学情報デザイン学科非常勤講師（2025～）

www.okamotoken.jp

アジア発の若手ブランドをはじめ、新進アイテムを多数展開

Insenf

NOSE SHOPがプロデュースする、日本生まれのデイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」をはじめ、近年盛り上がりを見せるアジア発ブランドや、フレグランスの既成概念にとらわれず誕生した新進ブランドを多数展開。より自由な視点で出会う、新たな香りを提案します。

ピックアップブランド

KO-GU

KO-GU

日本におけるニッチフレグランスのパイオニアとして、世界中の前衛的で芸術的な香水を集めたセレクトショップ「NOSE SHOP（ノーズショップ）」が、その対極にある「日常」に目を向けてプロデュースしたブランド。あえてコンセプトやビジュアルを削ぎ落とし、ただ純粋に「生活の道具」として提案する「良い香り」として、新たなスタンダードを発信していくことを目指しています。

竹浮 Zhufu

竹浮 Zhufu

竹浮 Zhufuは、中国語で「祝福」と同じ発音を持つ中国発のニッチフレグランスブランド。アジア文化で幸運や長寿の象徴とされる「竹」をモチーフに、伝統文化の精神を現代的なデザインと融合させています。香りを「芸術的な祝福」として表現し、東洋の魅力と現代の美学を兼ね備えたハイエンドな製品を通じて、使う人に平和と喜びを届けることを目指しています。

Insenf

Insenf

Insenfは、2025年に韓国・ソウルで誕生したニッチフレグランスブランド。韓国の伝統的な職人技と現代の調香科学を融合させ、日常のファッションやライフスタイルから着想を得た香りを提案しています。フランス・グラース産の最高級原料を使用しながら、世界的な調香師が作品を手がけ、「香りで人々を自由にする」ことを哲学としたアート作品のような香りを作り出しています。

※ラインアップの一覧は、後日公表いたします。

※ラインアップは変更になる可能性がございます。

※取り扱い商品は一部アイテムでのセレクトになる場合がございます。

オープン記念限定 ノベルティプレゼント

U NOSE SHOPのオープンを記念して、税込12,000円以上お買い上げの方に、U NOSE SHOPオリジナルグッズをプレゼント。

※数量限定、なくなり次第終了

【店舗概要】

U NOSE SHOP 池袋

オープン日｜2026年5月15日（金）

住所｜〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 本館B1F

TEL｜03-6384-4000

営業時間｜11:00～21:00

※電話はオープン日より開通いたします。

※一部営業時間が異なるショップがございます。

※最新の営業時間は、池袋パルコ公式HPをご覧ください。

※「U NOSE SHOP 池袋」オープンに関するお問合せは、「NOSE SHOP」お問合せ先までお送りください。

U NOSE SHOP

U NOSE SHOP

「UP to U. あなた次第。」

むずかしく考えなくていい。

香りは、詳しい人だけのものでも、特別な誰かのものでもない。気になったら試してみる。好きだと思ったら選んでみる。そんなふうに、もっと自由でいい。

U NOSE SHOPは、ニッチフレグランスの専門店NOSE SHOPが磨いてきた審美眼をベースに、もっと気軽に、もっと日常の中で香りと出会える“もうひとつの入口”として生まれました。

「U」には、YOU。あなた自身。そして、“遊”のU。正解のないまま、自由に楽しむこと。

ここにあるのは、フレグランスの既成概念に縛られず、新しい感性と勢いで香りの地図を塗り替えていくブランドたち。

正しい選び方なんて、知らなくていい。あなたの鼻が動いた瞬間が、すべての始まり。

どんな香りを選ぶかも、どう楽しむかも、UP to U.

Instagram：@u_noseshop

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

https://noseshop.jp/