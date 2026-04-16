全国6都市を回る！総動員数5,000人！ガクテンソク単独ライブツアー2026『九分九厘』4月17日(金)11:00～FANYチケットにて先行受付開始

吉本興業株式会社

ガクテンソクが、7月8日(水)の東京・有楽町よみうりホール公演を皮切りに、香川、福岡、宮城、岡山、大阪の全6都市を回る、単独ライブツアー2026『九分九厘』を開催します。

「THE SECOND 2024」でチャンピオンに輝き、「第十一回 上方漫才協会大賞」にて劇場賞を受賞。舞台を愛し、常に漫才の技術を磨き続けてきたたガクテンソクの至極のネタをぜひお楽しみください。また、千秋楽となる10月18日(日)の大阪公演はオンライン配信を予定していますので、遠方の方にもお楽しみいただけます。チケットは4月17日(金)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。

ガクテンソク コメント

〈よじょう〉

今年もツアーさせていただきます！

単独ライブを初めて行う地域もあるのでご贔屓に！

みなさんと僕らで素晴らしい単独ライブにさせてください！

ほぼ間違いなく笑える単独になります！

〈奥田修二〉

今年も単独ライブツアーをやらせていただけることになりました！

しかも今年は東北、中国、四国にも行きます！

特に香川は、相方が奥さんと遠距離恋愛をしてたとき、神戸からフェリーで通ってた場所なので、

本人はきっと感慨深いと思います！僕はうどんを楽しみに行きます！お待ちしております！

公演概要

ガクテンソク単独ライブツアー2026『九分九厘』

●東京公演

日時：7月8日(水) 18:15開場／19:00開演／20:30終演

会場：有楽町よみうりホール

●香川公演

日時：7月17日(金) 18:15開場／19:00開演／20:30終演

会場：レクザムホール(香川県民ホール)・小ホール

●福岡公演

日時：8月2日(日) 19:45開場／20:00開演／21:30終演

会場：よしもと福岡 大和証券劇場

●宮城公演

日時：8月21日(金) 17:45開場／18:30開演／20:00終演

会場：電力ホール

●岡山公演

日時：9月25日(金) 18:15開場／19:00開演／20:30終演

会場：倉敷市芸文館

●大阪公演

日時：10月18日(日) 19:00開場／19:30開演／21:00終演

会場：なんばグランド花月

※配信チケットあり（大阪公演のみ）

▼チケット料金

前売り：4,000円／当日：4,500円／配信：2,000円（大阪公演のみ）

＜チケット券売スケジュール＞

◎FANYチケット先行

先行受付：4月17日(金)11:00～4月21日(火)11:00

当落発表：4月22日(水)18:00

◎他プレイガイド先行（チケットぴあ、ローチケ）

先行受付：4月24日(金)11:00～4月28日(火)11:00

当落発表：4月29日(水)18:00

※決済方法：クレジットカード決済のみ

◎一般発売：5月9日(土)10:00

チケット販売URL：https://r.ticket.fany.lol/gakutensoku2026