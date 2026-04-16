“CHILLfigg”にハートフル・タンク・ストーリー『ガールズ＆パンツァー』がラインナップ！あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「VISION」より、『CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04790466&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX




【製品情報】


□参考価格：15,000円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：VISION


【1BOX】6個入り


【サイズ】全高：約160mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック


【その他】専用台座付属



1BOX購入で全6種揃います。



原型制作：スパロー


彩色：わんだい











“CHILLfigg”にハートフル・タンク・ストーリー「ガールズ＆パンツァー」がラインナップ！


TVシリーズで試合を繰り広げた各校の隊長が登場です。



【ラインナップ】


・西住みほ


・ダージリン


・ケイ


・アンチョビ


・カチューシャ


・西住まほ



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04790466&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ガールズ＆パンツァー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=4982&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)GIRLS und PANZER Projekt



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


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■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)