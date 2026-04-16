“CHILLfigg”にハートフル・タンク・ストーリー『ガールズ＆パンツァー』がラインナップ！あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「VISION」より、『CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04790466&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：15,000円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：VISION
【1BOX】6個入り
【サイズ】全高：約160mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【その他】専用台座付属
1BOX購入で全6種揃います。
原型制作：スパロー
彩色：わんだい
“CHILLfigg”にハートフル・タンク・ストーリー「ガールズ＆パンツァー」がラインナップ！
TVシリーズで試合を繰り広げた各校の隊長が登場です。
【ラインナップ】
・西住みほ
・ダージリン
・ケイ
・アンチョビ
・カチューシャ
・西住まほ
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●CHILLfigg ガールズ＆パンツァー 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04790466&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『ガールズ＆パンツァー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=4982&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)GIRLS und PANZER Projekt
【店舗情報】
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