「第74回早慶アメリカンフットボール対校戦」はフラッグフットボール出身選手に注目！
2026年4月29日（水・祝）、駒沢陸上競技場にて「第74回早慶アメリカンフットボール対校戦」が開催されます。
本大会は、フラッグフットボール戦からアメリカンフットボール戦まで、世代を超えたフットボールの魅力を一日で体感できる特別な舞台です。
公益財団法人日本フラッグフットボール協会（JFFO）は、フラッグフットボールからアメリカンフットボールへと続く道を応援しています。
注目の「フラッグフットボール出身」選手たち
今回の早慶戦には、幼少期にフラッグフットボールで汗を流し、現在は両校の大学フットボールで活躍する選手たちが多数出場します。
慶應義塾大学： 佐藤 勇太選手（3年）、滝沢 徹選手（3年）、三田 晃暉選手（2年）
佐藤勇太（3年）
ポジション：WR
フラッグ歴：9年（小1～中3）
佐藤選手（フラッグフットボール）
佐藤選手（アメリカンフットボール）
滝沢徹（3年）
ポジション：QB
フラッグ歴：9年（小1～中3）
滝沢選手（フラッグフットボール）
滝沢選手（アメリカンフットボール）
三田晃暉（2年）
ポジション：DB
フラッグ歴：6年（小3～中3）
三田選手（フラッグフットボール）
三田選手（アメリカンフットボール）
早稲田大学： 鳴島 煌斗選手（4年）、木庭 修克選手（3年）、小島 琉星選手（3年）
鳴島 煌斗（4年）
ポジション：WR
フラッグ歴：7年（小3～中3）
鳴島選手（フラッグフットボール）
鳴島選手（フラッグフットボール）
鳴島選手（アメリカンフットボール）
木庭 修克（3年）
ポジション：QB
フラッグ歴：7年（小5～高2）
木庭選手（フラッグフットボール）
木庭選手（フラッグフットボール）
木庭選手（アメリカンフットボール）
木庭選手（アメリカンフットボール）
小島 琉星（3年）
ポジション：DB
フラッグ歴：6年（小3～中2）
小島選手（フラッグフットボール）
小島選手（アメリカンフットボール）
早慶戦に向けた意気込み
彼らが語る「フラッグで培った技術」や「早慶戦に懸ける想い」は、次世代の選手たちへの大きな道標となります。両校のフラッグ出身選手への詳細なインタビュー内容を、日本フラッグフットボール協会公式サイトにて公開いたしました。
競技の原点から今に繋がる価値まで、熱いメッセージをぜひご覧ください。
インタビュー全文は下記ボタンから。（公益財団法人日本フラッグフットボール協会公式サイト）
【慶應】インタビュー記事はこちら :
https://japanflag.org/news/2759
【早稲田】インタビュー記事はこちら :
https://japanflag.org/news/2768
『第74回早慶アメリカンフットボール対校戦』
■開催概要
日時：2026年4月29日（水・祝）
会場：駒沢陸上競技場
主催：慶應義塾体育会アメリカンフットボール部/早稲田大学米式蹴球部
共催：一般社団法人 関東学生アメリカンフットボール連盟
後援：東京都アメリカンフットボール協会/夕刊フジ
協力：公益財団法人 日本フラッグフットボール協会
■試合スケジュール
● フラッグフットボール戦
慶應義塾フラッグユニコーンズ×ワセダクラブテディベアーズ
9:30 Kick Off
ジュニアユニコーンズ×ワセダクラブジュニアベアーズ
● 高校戦
慶應義塾高等学校×早稲田高等学院
11:30 kick Off
● 大学戦
慶應義塾大学×早稲田大学
14:00 Kick Off
■入場料
・前売り券 オンラインのみ
※3/30（月）17:00より『KCFAオフィシャルストア』販売開始
URL： https://kcfa-official.moala.live(https://kcfa-official.moala.live)
大人：1,000円、大学生・高校生：500円、中学生以下：無料
・当日券
大人：1,500円
大学生・高校生：500円