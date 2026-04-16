「第74回早慶アメリカンフットボール対校戦」はフラッグフットボール出身選手に注目！

公益財団法人日本フラッグフットボール協会

2026年4月29日（水・祝）、駒沢陸上競技場にて「第74回早慶アメリカンフットボール対校戦」が開催されます。

本大会は、フラッグフットボール戦からアメリカンフットボール戦まで、世代を超えたフットボールの魅力を一日で体感できる特別な舞台です。

公益財団法人日本フラッグフットボール協会（JFFO）は、フラッグフットボールからアメリカンフットボールへと続く道を応援しています。

注目の「フラッグフットボール出身」選手たち

今回の早慶戦には、幼少期にフラッグフットボールで汗を流し、現在は両校の大学フットボールで活躍する選手たちが多数出場します。

慶應義塾大学： 佐藤 勇太選手（3年）、滝沢 徹選手（3年）、三田 晃暉選手（2年）

佐藤勇太（3年）

ポジション：WR

フラッグ歴：9年（小1～中3）

佐藤選手（フラッグフットボール）佐藤選手（アメリカンフットボール）

滝沢徹（3年）

ポジション：QB

フラッグ歴：9年（小1～中3）

滝沢選手（フラッグフットボール）滝沢選手（アメリカンフットボール）

三田晃暉（2年）

ポジション：DB

フラッグ歴：6年（小3～中3）

三田選手（フラッグフットボール）三田選手（アメリカンフットボール）

早稲田大学： 鳴島 煌斗選手（4年）、木庭 修克選手（3年）、小島 琉星選手（3年）

鳴島 煌斗（4年）

ポジション：WR

フラッグ歴：7年（小3～中3）

鳴島選手（フラッグフットボール）鳴島選手（フラッグフットボール）鳴島選手（アメリカンフットボール）

木庭 修克（3年）

ポジション：QB

フラッグ歴：7年（小5～高2）

木庭選手（フラッグフットボール）木庭選手（フラッグフットボール）木庭選手（アメリカンフットボール）木庭選手（アメリカンフットボール）

小島 琉星（3年）

ポジション：DB

フラッグ歴：6年（小3～中2）

早慶戦に向けた意気込み

小島選手（フラッグフットボール）小島選手（アメリカンフットボール）

彼らが語る「フラッグで培った技術」や「早慶戦に懸ける想い」は、次世代の選手たちへの大きな道標となります。両校のフラッグ出身選手への詳細なインタビュー内容を、日本フラッグフットボール協会公式サイトにて公開いたしました。

競技の原点から今に繋がる価値まで、熱いメッセージをぜひご覧ください。

インタビュー全文は下記ボタンから。（公益財団法人日本フラッグフットボール協会公式サイト）

【慶應】インタビュー記事はこちら :https://japanflag.org/news/2759【早稲田】インタビュー記事はこちら :https://japanflag.org/news/2768

『第74回早慶アメリカンフットボール対校戦』

■開催概要

日時：2026年4月29日（水・祝）

会場：駒沢陸上競技場

主催：慶應義塾体育会アメリカンフットボール部/早稲田大学米式蹴球部

共催：一般社団法人 関東学生アメリカンフットボール連盟

後援：東京都アメリカンフットボール協会/夕刊フジ

協力：公益財団法人 日本フラッグフットボール協会

■試合スケジュール

● フラッグフットボール戦

慶應義塾フラッグユニコーンズ×ワセダクラブテディベアーズ

9:30 Kick Off

ジュニアユニコーンズ×ワセダクラブジュニアベアーズ

● 高校戦

慶應義塾高等学校×早稲田高等学院

11:30 kick Off

● 大学戦

慶應義塾大学×早稲田大学

14:00 Kick Off

■入場料

・前売り券 オンラインのみ

※3/30（月）17:00より『KCFAオフィシャルストア』販売開始

URL： https://kcfa-official.moala.live(https://kcfa-official.moala.live)

大人：1,000円、大学生・高校生：500円、中学生以下：無料

・当日券

大人：1,500円

大学生・高校生：500円