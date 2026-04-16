BTSの伝記絵本が“2日間限定仕様”で登場！4月17日、18日しか手に入らない特製帯付き、数量限定販売
東京ドームシティ セントラルパーク芝生広場にて、2026年4月17日、18日の2日間限定で、特製帯をつけて販売します。
場所：東京ドームシティ
セントラルパーク芝生広場 特設売場
日時：4月17日（金）12:00-18:30（予定）
4月18日（土）10:30-19:00（予定）
＊販売時間は変更になる可能性があります。
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https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurindo/9784576260242-tokuten.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurindo/9784576260242-tokuten.html)
4月17日10時～18日23時59分 限定商品！
この帯は、今回の東京ドーム公演のためだけに制作された特別仕様。
同じ時間、同じ場所を共有した証として手元に残せる、二日間限定の一冊です。
本書は、世界的に人気の「リトルゴールデンブック・バイオグラフィー」シリーズの日本語版。
練習生時代から世界の頂点へ――BTSのストーリーを、ジャン・アン（Jan Ann）のやさしい言葉と、パク・ヘソン（Hyesung Park）の繊細で温かみのあるイラストで、BTSの物語をより印象深く伝えています。
“この瞬間”を忘れないために。
“これから”をまた一緒に歩くために。
そんな想いを込めてお届けします。
著者について
文＝ジャン・アン Jan Ann
子ども向け伝記作品を数多く手がける。BTSが世界的スターとなるまでの歩みを、やさしく親しみやすい言葉で描いている。
絵＝パク・ヘソン Hyesung Park
海外アニメーション業界で活躍。Pixarでの活動でも知られ、現在大ヒット中のディズニー映画『私がビーバーになる時』のアートディレクターを務めている。繊細で温かみのあるビジュアルが、BTSの物語をより印象深く伝える。
書籍情報
タイトル： BTS
著者：ジャン・アン
イラスト：パク・ヘソン
訳：やまぐちまいか
シリーズ名：世界のスター伝記絵本
ISBN:9784576260242
判型：A5変型判
ページ数：24ページ
定価：本体1,870円（本体価格1,700円＋税）
発売日：2026年4月13日
〈WEBサイト〉
https://www.futami.co.jp/lp/ehon/star_bts
二見書房 翻訳書刊行85周年記念出版
株式会社二見書房は1941年からロダンの『フランスの聖堂』、モーパッサンの『女の一生』などの古典作品の翻訳出版を開始し『刑事コロンボ・シリーズ』や『ザ・ミステリーコレクション』、昨今では、アメリカの大ベストセラー作家コリーン・フーヴァーの作品など、多くの話題作を刊行してきました。
『世界のスター伝記絵本シリーズ』は歴史的な偉人から世界的に著名なアスリート、アーティストや政治家・文化人まで、多様な分野の人々の人生を描くアメリカ「ペンギン・ランダムハウス社」の『リトル・ゴールデンブック バイオグラフィー』を翻訳したシリーズです。
本書の他には、2026年3月3日に日米同時発売となった『大谷翔平物語』、6月初旬発売予定の『BLACKPINK』などの作品を刊行しています。
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