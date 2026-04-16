BTSの伝記絵本が“2日間限定仕様”で登場！4月17日、18日しか手に入らない特製帯付き、数量限定販売

株式会社二見書房

東京ドームシティ セントラルパーク芝生広場にて、2026年4月17日、18日の2日間限定で、特製帯をつけて販売します。

場所：東京ドームシティ

セントラルパーク芝生広場 特設売場

日時：4月17日（金）12:00-18:30（予定）

4月18日（土）10:30-19:00（予定）

＊販売時間は変更になる可能性があります。

＜こちらからも購入できます＞

有隣堂ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurindo/9784576260242-tokuten.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurindo/9784576260242-tokuten.html)

4月17日10時～18日23時59分 限定商品！

この帯は、今回の東京ドーム公演のためだけに制作された特別仕様。

同じ時間、同じ場所を共有した証として手元に残せる、二日間限定の一冊です。

本書は、世界的に人気の「リトルゴールデンブック・バイオグラフィー」シリーズの日本語版。

練習生時代から世界の頂点へ――BTSのストーリーを、ジャン・アン（Jan Ann）のやさしい言葉と、パク・ヘソン（Hyesung Park）の繊細で温かみのあるイラストで、BTSの物語をより印象深く伝えています。

“この瞬間”を忘れないために。

“これから”をまた一緒に歩くために。

そんな想いを込めてお届けします。

著者について

文＝ジャン・アン Jan Ann

子ども向け伝記作品を数多く手がける。BTSが世界的スターとなるまでの歩みを、やさしく親しみやすい言葉で描いている。

絵＝パク・ヘソン Hyesung Park

海外アニメーション業界で活躍。Pixarでの活動でも知られ、現在大ヒット中のディズニー映画『私がビーバーになる時』のアートディレクターを務めている。繊細で温かみのあるビジュアルが、BTSの物語をより印象深く伝える。

書籍情報

タイトル： BTS

著者：ジャン・アン

イラスト：パク・ヘソン

訳：やまぐちまいか

シリーズ名：世界のスター伝記絵本

ISBN:9784576260242

判型：A5変型判

ページ数：24ページ

定価：本体1,870円（本体価格1,700円＋税）

発売日：2026年4月13日

〈WEBサイト〉

https://www.futami.co.jp/lp/ehon/star_bts

二見書房 翻訳書刊行85周年記念出版

株式会社二見書房は1941年からロダンの『フランスの聖堂』、モーパッサンの『女の一生』などの古典作品の翻訳出版を開始し『刑事コロンボ・シリーズ』や『ザ・ミステリーコレクション』、昨今では、アメリカの大ベストセラー作家コリーン・フーヴァーの作品など、多くの話題作を刊行してきました。

『世界のスター伝記絵本シリーズ』は歴史的な偉人から世界的に著名なアスリート、アーティストや政治家・文化人まで、多様な分野の人々の人生を描くアメリカ「ペンギン・ランダムハウス社」の『リトル・ゴールデンブック バイオグラフィー』を翻訳したシリーズです。

本書の他には、2026年3月3日に日米同時発売となった『大谷翔平物語』、6月初旬発売予定の『BLACKPINK』などの作品を刊行しています。

関連リンク

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