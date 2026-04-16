「けっこう安い。」のイオシス、中国地方初進出となる「イオシス広島本通店」を4月17日（金）にオープン！

株式会社イオシス

遊び心でリユースをもっと面白く──「けっこう安い。」でお馴染みのイオシス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中本 直樹、以下「イオシス」）は、本年、創業30周年を迎えます。この記念すべき節目の年に、東京（秋葉原・新宿・中野）、大阪、神戸、名古屋、福岡に展開する実店舗に続く全国13店舗目として、2026年4月17日（金）、広島市中区の広島本通商店街に「イオシス広島本通店」をオープンいたします。

今回の出店は、2025年2月の東京・中野進出に続くものであり、中国地方へは待望の初進出となります。広島本通店限定の大特価販売セールや体験型買取キャンペーンに加え、Xと連動した限定ノベルティもご用意。これまでECサイトをご利用いただいていたお客様とのリアルな接点を創出しながら、広島エリアにおけるリユース文化のさらなる活性化を目指します。

イオシス広島本通店：広島中区の繁華街に新たなリユース文化を

広島本通店が位置するのは、広島電鉄およびアストラムライン「本通駅」を中心に広がる広島屈指の繁華街、広島本通商店街の一角です。東京・中野の中野サンモール店をはじめ、全国の主要商店街への出店で培ってきたノウハウを凝縮した、全国13店舗目の集大成ともいえる拠点となります。ガジェットファンのみならず、本通商店街を訪れる多くの方々に気軽にご利用いただける店舗を目指し、本エリアへ出店する運びとなりました。

店内には、国内最大級のシェアを誇るiPhone・iPad・MacBookなどのApple製品をはじめ、根強いファンを持つAndroidスマホ・タブレット、さらにWindows 10のサポート終了に伴いニーズが急増しているWindows PCを所狭しとラインナップ。未使用品から、状態に応じた中古品（A・B・Cランク）、さらには訳アリ品（Dランク・ジャンク品）まで多くの商品を陳列し、「宝探しのような商品選びを楽しめる空間」を提供いたします。

人気の最新iPhoneも多数買取カウンターも設置

また、買取カウンターを併設しており、不要になった端末の即金売却ニーズにもお応えします。

これまでECサイトをご利用いただいていた広島エリアのお客様からの「実物を見て買いたい」「その場で売りたい」という熱いご要望にお応えするとともに、リユース品に馴染みのなかった皆様にも愛される店舗作りを通じ、地域の方々とのご縁をさらに広げていく出発点としてまいります。

広島本通店限定！「けっこう安い。」GRAND OPENセール

4月17日（金）のオープン当日を含む3日間限定で、広島本通店限定の大特価販売セールを開催いたします。iPhone 17や現行モデルのiPad mini、AQUOS sense9の未使用品など、イオシスの中でも屈指の人気商品を揃え、皆様のご来店をお待ちしております。

広島本通店限定セール詳細ページ：https://iosys.co.jp/special/sale/hiroshimaopen.html

買取金額UP！広島本通店限定「チンチロ」で運試し

全店舗および宅配買取で実施する買取金額増額キャンペーンに加え、広島本通店限定の「チンチロキャンペーン」を開催いたします。

対象： 最終査定総額が10,000円以上のお客様

内容： 3つのサイコロを振り、出た目に応じて買取金額を加算。ハズレ（減額）なしの運試しをお楽しみいただけます。通常の増額キャンペーンとの併用も可能です。ぜひお気軽にご利用ください。

買取キャンペーン詳細ページ：https://k-tai-iosys.com/campaign/hiroshimaopen.php

(https://k-tai-iosys.com/campaign/hiroshimaopen.php)

SNS連動！先着限定ノベルティプレゼント

広島本通店公式Xの該当ポストを「リポスト＆リプライ」していただいた方を対象に、ご来店時に限定グッズをプレゼントいたします。

・30周年イオシスTシャツ： 先着30名様

・30周年イオシス巾着： 先着200名様

該当ポスト：https://x.com/iosys_hiroshima/status/2039885617937744234

広島本通店GRAND OPENセールチンチロ買取キャンペーン

本年イオシスは創業30周年を迎えます。1996年の創業以来、「けっこう安い。」「けっこう高い。」の看板を掲げ、中古スマートフォン・タブレット・パソコンなどの販売・買取事業を展開してまいりました。この記念すべき年に、全国13店舗目となる「広島本通店」をオープンできましたことは、ひとえにお客様の長きにわたる支えがあってこそと深く感謝しております。今後もITリユース業界のリーディングカンパニーとして、質の高い商品とエンターテインメント溢れる店舗づくりを通じて、お客様に安心と面白さを提供し続けてまいります。

【新店舗概要】

店舗名 ：イオシス広島本通店

営業時間 ：11:00～19:30（買取受付は営業終了30分前まで）

所在地 ：広島県広島市中区紙屋町2丁目3-22

電話番号 ：082-535-5560

オープン日：2026年4月17日（金）

URL ：https://iosys.co.jp/shop/hiroshima_hondori.html

X ：https://x.com/iosys_hiroshima

【株式会社イオシス 会社概要】

名称 ：株式会社イオシス

本社所在地：大阪市中央区博労町3丁目5-1

代表取締役：中本 直樹

設立年月 ：1998年10月30日（1996年4月 個人商店にて創業）

事業内容 ：リユース品の販売・買取業務

URL ：https://corporate.iosys.co.jp/