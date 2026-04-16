U25起業家・学生800名が集まる「TORYUMON 2026 焔」協賛企業を募集

F Ventures LLP

TORYUMON運営事務局は、U25世代向け国内最大級のスタートアップカンファレンス「TORYUMON 2026 焔」（東京6/27・福岡5/31開催）の協賛企業を募集しています。4月30日までにお申し込みの企業様には、特別プランをご用意しています。

過去23回の開催で累計7,500名超が参加し、卒業生の資金調達総額は100億円を突破。前回は21社にご協賛いただき、「イベント経由で採用が決まった」「自社サービスのU25ユーザーが大幅に増加した」といった成果が生まれています。

TORYUMONとは

お問い合わせ・資料請求はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevK8oANwgn0m_cwCQKcQp7fEhj3s6RHhmW3JAxNc58RBpw4w/viewform

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供しています。

前回の「TORYUMON 2025 BURST」では約800名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートしています。

「TORYUMON 2026 焔」協賛プランの概要

「TORYUMON 2026 焔」では、企業の目的・規模に応じた協賛プランを東京・福岡それぞれ6段階でご用意しています。

各プランに応じて、冠スポンサー名称掲出、ブース出展（16社限定）、ピッチコンテスト審査員登壇、プレイベント共催、参加者データ提供、採用・投資マッチング支援などのベネフィットをご提供いたします。

特に、ブース出展が行われるサブエリアでは1日を通して交流会を実施しており、ブース出展をきっかけに採用や投資につながった事例が複数生まれています。

また、ご協賛について、4月30日までのお申し込み限定で、特別プランをご用意しています。 詳細は資料をご請求ください。

こんな企業様におすすめです

協賛で得られる成果

- U25・新卒採用を強化したい企業様- 学生・若手起業家向けのプロダクト／サービスを展開する企業様- 次世代の起業家エコシステムに早期から関わりたいVC・事業会社様- ブランド認知を若年層に広げたい企業様

前回協賛企業様からは、以下のような成果報告をいただいています。

- 採用：イベント当日の接点から複数名の採用に成功- ユーザー獲得：来場者の自社サービス登録が短期間で大幅増- 投資検討：U25起業家との初期接点獲得・出資検討案件の発掘

TORYUMONには「10代で起業し、資金調達を行なっている起業家」や「高校生の時からインターンを経験している大学生」といった、日本トップクラスの優秀で尖った25歳以下の若手が約800名集まります。これだけの濃度で次世代人材と接点を持てる場は、国内でも限られています。

前回「TORYUMON 2025 BURST」協賛企業様

協賛プラン資料のご請求はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevK8oANwgn0m_cwCQKcQp7fEhj3s6RHhmW3JAxNc58RBpw4w/viewform

前回開催では21社の企業様にご協賛いただきました。協賛企業様からは、イベントを通じた人材の採用や自社サービスのユーザー数拡大といった成果のお声をいただいております。

「TORYUMON 2026 焔」開催概要

TORYUMON KYUSHU 2026 焔 概要

前回「TORYUMON 2025 BURST」にご協賛いただいた企業様- 日時：2026年5月31日（日）12:00~21:00- 会場：福岡 天神某所- 参加登録：https://luma.com/dcnxerap- 対象：学生 / U25の方当日スケジュール

12:00～12:30 受付

12:30～13:00 オープニング

13:00～13:20 FV10周年記念 オープニングセッション

13:20～13:30 休憩・交流

13:30～14:20 第1部 学生起業家セッション

14:20～14:40 休憩・交流

14:40～15:30 第2部 起業家セッション

15:30～15:50 休憩・交流

15:50～16:40 第3部 U25 TORYUMONピッチ

16:40～17:00 スポンサーセッション

17:00～17:50 第4部 toC起業家セッション

17:50～18:10 結果発表・クロージング

18:10～19:00 ネットワーキング

19:00～21:00 アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

TORYUMON TOKYO 2026 焔 概要

TORYUMON KYUSHU参加登録 :https://luma.com/dcnxerap

日時：2026年6月27日(土) 12:00~21:00

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://luma.com/toryumon2026

対象：学生 / U25の方

スタッフ応募フォームはこちら

U25ピッチ応募フォームはこちら

当日スケジュール

12:00～12:45 入場開始

12:45～13:00 オープニング

13:00～13:50 第1部 エンタメ/toC起業家トークセッション

13:50～14:20 交流会１.

14:20～15:00 第2部 トークセッション

15:10～15:50 第3部 採用/組織セッション

16:00～16:50 第4部 VCリバースピッチ

17:00～17:50 第5部 U25 TORYUMONピッチ

18:00～18:50 第6部 大物起業家トークセッション

19:00～19:10 クロージング

19:15～21:00 アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

TORYUMON TOKYO参加登録 :https://luma.com/toryumon2026

協賛のお申し込み・お問い合わせ

▼ 4月30日締切：特別プランのお問い合わせ・資料請求はこちら

お問い合わせ・資料請求はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevK8oANwgn0m_cwCQKcQp7fEhj3s6RHhmW3JAxNc58RBpw4w/viewform

ご検討段階でのご相談も歓迎です。担当より3営業日以内にご連絡いたします。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

mail: toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。