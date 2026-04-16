昭和のギャグアニメでしか見たことがない 爆弾を回し合うだけのお気楽ヒマつぶしゲーム「サークルボム」配信
みんなが焦って爆弾を渡し合う。なんだか愉快なあのシーン。どこで見たかは覚えていないけれど、昔のアニメやバラエティ番組で見た記憶のある光景。
そんなコミカルなーシーンをカジュアルゲームにしたスマートフォンゲーム「サークルボム」が配信中です。
App Store
https://apps.apple.com/app/circle-bomb/id6760242152
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.suzya.circlebomb
【シングルモード】
黒い服のギャングの一味の誰かを爆弾で倒すとステージクリア。
プレイヤーや一般人で爆発させてしまうとミッション失敗です。
プレイヤーは10秒までであればいつでも爆弾を投げることが出来ますが、他のキャラクターは爆弾を保有する時間が決まっています。
すぐに爆弾を渡す女の子やギャングのボス、5秒以上爆弾を保有する一般人、いつ投げるか予想がつかない猿など様々なキャラクターがプレイヤーを焦らせます。
しかし、爆弾を回し合っているというのに、全キャラクターがきちんと輪を乱さないのもどこか可愛げ。
【サバイバルモード】
サバイバルモードでは世界各国のキャラクターと最後の一人になるまで爆弾を回し合います。
全キャラ、爆弾を持てる上限は5秒です。導火線の長さだけで判断し、爆弾を回していきます。
シングルモードもサバイバルモードも勝利すればコインを得られ、貯めていくと着せ替えグッズが購入できます。
App Store
https://apps.apple.com/app/circle-bomb/id6760242152
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.suzya.circlebomb
配信元：株式会社カルーラ技研 株式会社鈴屋