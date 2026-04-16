昭和のギャグアニメでしか見たことがない　爆弾を回し合うだけのお気楽ヒマつぶしゲーム「サークルボム」配信

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株式会社鈴屋

みんなが焦って爆弾を渡し合う。なんだか愉快なあのシーン。どこで見たかは覚えていないけれど、昔のアニメやバラエティ番組で見た記憶のある光景。


そんなコミカルなーシーンをカジュアルゲームにしたスマートフォンゲーム「サークルボム」が配信中です。





App Store


https://apps.apple.com/app/circle-bomb/id6760242152



Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=net.suzya.circlebomb



【シングルモード】


黒い服のギャングの一味の誰かを爆弾で倒すとステージクリア。


プレイヤーや一般人で爆発させてしまうとミッション失敗です。


プレイヤーは10秒までであればいつでも爆弾を投げることが出来ますが、他のキャラクターは爆弾を保有する時間が決まっています。


すぐに爆弾を渡す女の子やギャングのボス、5秒以上爆弾を保有する一般人、いつ投げるか予想がつかない猿など様々なキャラクターがプレイヤーを焦らせます。


しかし、爆弾を回し合っているというのに、全キャラクターがきちんと輪を乱さないのもどこか可愛げ。





【サバイバルモード】


サバイバルモードでは世界各国のキャラクターと最後の一人になるまで爆弾を回し合います。


全キャラ、爆弾を持てる上限は5秒です。導火線の長さだけで判断し、爆弾を回していきます。


シングルモードもサバイバルモードも勝利すればコインを得られ、貯めていくと着せ替えグッズが購入できます。





App Store


https://apps.apple.com/app/circle-bomb/id6760242152



Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=net.suzya.circlebomb




配信元：株式会社カルーラ技研　株式会社鈴屋