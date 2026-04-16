食べ放題のお得なセットメニュー「旬ネタ５種」にほたて、蟹いくら、北釧〆いわしなど北の旬の幸が期間限定で登場！幼児無料、平日学割、お誕生日割も！販売期間２０２６年４月１６日(木)～４月２８日(火)予定

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、全店拡大にて大変ご好評いただいている「食べ放題」に、食べ放題メニュー『旬ネタ！期間限定5貫セット』を、2026年4月１6日(木)から４月28日(火)までの期間限定にて、新ラインアップでご提供いたします。また、お得な価格でお楽しみいただける「平日学割」「平日価格」「お誕生日割」も継続しております。

かっぱ寿司では、４月１６日（木）～４月２８日（火）に実施する人気の食べ放題において、北海道の海の幸を存分に味わえる期間限定メニュー『旬ネタ！期間限定セット』をお楽しみいただけます。人気の「ほたて」や「蟹いくら」、「北釧（ほくせん）〆いわし」といった北の海の幸が勢ぞろいした、この時期ならではの特別なラインアップとなり、店内仕込で人気の『茶碗蒸し』とセットでお楽しみいただけます。北の旬の幸をたっぷり堪能できるこの機会にぜひ、ご家族やご友人と一緒に、食べ放題に挑戦してみてください！

さらに、ゴールデンウィーク期間直前の4月23日(木)～は、お会計税込3,500円以上なら、アプリ会員限定で、かっぱ寿司×『仮面ライダーゼッツ』コラボを実施中！自分で引いて楽しめる「オリジナルガンバレジェンズカード」をランダムで全5種も手に入るチャンスです！

かっぱ寿司はこれからも、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワ クワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

●幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

●「平日学割」は学生証ご提示の本人に限り有効です。「平日価格」・「平日学割」はキャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみが割引適用となります。「平日価格」の対象は一般・シニア料金のお客様です。

●当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【期間限定！4月１6日(木)から「食べ放題」に新ラインアップ登場！】

●食べ放題限定商品名：『旬ネタ！期間限定セット』

●販売期間：2026年4月１6日（木）～４月28日（火）

●セット内容

・蟹いくら包み：ずわい蟹のほぐし身に鱒いくらをのせ、海苔で包んだ贅沢な一品です。

・北海道産 ほたて：身が引き締まり旨みと甘みが詰まった一貫です。

・北海道産 にしん：塩〆した北海道産にしんに、生姜をあしらった、さっぱりとした一貫です。

・北海道産 北釧〆いわし：釧路産まいわしを薄めの酢〆に。生感を残したさっぱりとした味わいです。

・北海道産 ほたてひもチャンジャ風大葉包み：ほたてひもチャンジャ風を大葉で包み、風味豊かに。

・茶碗蒸し：だしの香りが広がる、ほっと落ち着くやさしい味わいの一品。

【かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年4月28日(火)まで予定｜2026年5月7日（木）～6月10日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

・かっぱ寿司公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp/

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【かっぱ寿司の「食べ放題」＋「平日価格」「平日学割」の概要】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年4月28日(火)まで予定

※「食べ放題」+「平日学割」は～2026年6月10日(水)まで予定

【利用料金】

【メニュータイプA・メニュータイプK店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1098_1_4f3085d0e212ec0a4bdc5dbb642ea96a.jpg?v=202604160551 ]

【メニュータイプB店舗】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1098_2_297e2a5cbb17d421daef6ab019502079.jpg?v=202604160551 ]

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

※お会計時に年齢が分かる証明書をご提示ください。

【食べ放題「お誕生日割」概要】

実施期間：～４月26日(日)予定

※上記以降、5/9(土)～6/7(日)まで予定

※土日祝のみ

内容：対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供

実施店舗：かっぱ寿司全店

（※一部改装中店舗は除く）

詳細： https://www.kappasushi.jp/cp/birthdaywari

予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp/

※食べ放題は事前予約制です。

※割引適応は土日祝のみとなります。

※「お誕生日割」は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

■お誕生日割のご利用について

お誕生日割をご利用の際は、お会計時に店舗スタッフに、身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」をご提示ください。なお、偽造された書類や不正な方法でのご利用が判明した場合は、割引の適用をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

■【かっぱ寿司公式アプリ会員限定】「オリジナルガンバレジェンズカード」プレゼントキャンペーン概要：

・キャンペーン開始日：2026年4月23日（木）～ 各店舗なくなり次第終了

・実施店舗：かっぱ寿司全店

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/202604/zeztz

・内容：期間中、お会計税込3,500円以上ご利用いただき、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」をご提示いただいたお客様に、かっぱ寿司限定の「オリジナルガンバレジェンズカード」を お会計税込3,500円毎に1枚プレゼント。その場でご自身で引いて楽しむことができます。

・絵柄

１.仮面ライダーゼッツ カタストロム

２.仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト

３.仮面ライダーノクス

４.仮面ライダードォーン

５.夢を守るための力 の全５種

・かっぱ寿司公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

・注意事項/利用条件：

※バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。

※当「バーコード付引換券」は他クーポンとの併用可能です。

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります。

※「オリジナルガンバレジェンズカード」の数には限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく必要はございません。

※お会計前にアプリでログインしておくとスムーズにご利用いただけます。

※「オリジナルガンバレジェンズカード」は、お会計税込3,500円毎にランダムで1枚プレゼントいたします。

(例)お会計税込3,500 円で 1枚、税込7,000 円の場合は 2 枚プレゼントいたします。

※ランダムのため、カードの絵柄はお選びいただけませんが、店頭にてお客様自身でカードを引いてお楽しみください。

※デリバリーでのご注文は対象外となります。

※一部併用不可のキャンペーンがあります。予めご了承ください。

※店舗により在庫状況が異なります。

※キャンペーン詳細・初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページをご参照ください。

※掲載画像・イラストはイメージです。

▼『仮面ライダー』公式ポータルサイト

https://www.kamen-rider-official.com/zeztz/

▼『仮面ライダー』公式X

https://x.com/HKR20_official

▼『仮面ライダーゼッツ』公式X

https://x.com/zeztz7toei

【話題沸騰！人気メニュー約 100 種の「食べ放題」は、クリエイターの皆様も大歓迎！】

「食べ放題」は約 100 種類のメニューが対象となり、中とろ(※1)などの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広いラインアップ。さらに幼児は無料(※2)でご利用 いただけるため、ご家族連れのお客様にも大変ご好評をいただいております。一度体験した方も、近くに 開催店舗が無かった方も、現在は全店で実施中！この機会に好きなネタを思いっきり楽しんでください。 そして今、かっぱ寿司の食べ放題は YouTuber やインフルエンサーの皆様からも続々と絶賛の声！ 「あなたのチャンネルで“食べ放題チャレンジ”を！」「食べ放題で“映える瞬間”をシェアしよう！」 動画や SNS での発信も大歓迎！ぜひこの機会にご参加いただき、話題を一緒に盛り上げましょう。

※1 時期、店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※2 幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

●詳細・お問い合わせはこちら

https://www.kappa-create.co.jp/contact_form/

※撮影をご希望の方は、以下5点をご記入ください。

１.企画内容

２.撮影希望日（※土日祝を除く、3日以上先）

３.撮影可能なお時間（13:30～18:00 or 20:00以降～）

４.実施ご希望店舗

５.チャンネルURL

※お席の滞在時間は90分目安でお願いいたします。

リリース内画像素材：https://x.gd/kiA1Q