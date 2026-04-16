シリーズ最冷商品の品目数を１.４倍に拡充で猛暑化に対応！４月１７日より「ホームコーディコールド」本格展開

イオン株式会社

イオンは４月１７日（金）より順次、全国の「イオン」「イオンスタイル」等、最大４６２店舗※１と「イオンスタイルオンライン」にて、イオンのプライベートブランド「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ（以下、ホームコーディ）」から、触れた瞬間ひんやり冷たい接触冷感※２素材を使用し、暑い夏を快適に過ごせる「コールドシリーズ」１５８品目を本格展開します。

近年、日本各地で平均気温の上昇や猛暑日が増加していることに加え、昨今の電気代の値上がりによる節約意識の高まりにより、就寝時の暑さ対策は大きな課題となっています。また近年、健康投資として睡眠の質への関心が高まっており、暑さによる寝苦しさは「眠りの浅さ」に直結することから、寝具における「冷感性能」へのニーズは年々高まっています。

「コールドシリーズ」はイオンが企画・開発した接触冷感素材を使用した、夏の暮らしを快適にする寝具・インテリア商品です。睡眠環境や好みに合わせた幅広いニーズに対応し、「爽やか ＣＯＯＬ」「冷たい ＣＯＬＤ」「とても冷たい ＩＣＥＣＯＬＤ」の３段階の冷たさからお選びいただけます。

こうしたなか今年は、“シリーズ最冷”の冷たさを誇る「アイスコールド」シリーズの商品数は前年の約１.４倍に強化します。「同じ冷たさですべての寝具を揃えたい」「アイスコールドで揃えて節電しながら涼しく寝たい」というお客さまの声にお応えし、３段階の冷たさから選べる商品を、昨年の１種類（敷パッド）から、肌掛ふとん・まくらパッドなど７種類に拡充します。

さらに今年は、近年の記録的猛暑の中、「コールドシリーズ」の冷たさを追求し、「アイスコールド」の中でもさらに最冷となる「ＩＣＥ ＣＯＬＤ＋（アイスコールド プラス）」を４月１７日（金）に発売します。「ＩＣＥ ＣＯＬＤ＋」は冷感生地＋冷感ゲルのダブル素材を使用することで、冷感の持続しやすさを実現しました。熱がこもりやすい後頭部などを適度に冷やすことで、暑い夏でも快適な睡眠に繋がります。

イオンは今後も、気候変動や生活環境の変化に寄り添いながら、季節を快適に過ごすための商品開発・品揃えを通じて、お客さまの暮らしの質向上に貢献してまいります。

【ホームコーディ２０２６年「コールドシリーズ」の概要】

本格展開：２０２６年４月１７日（金）

展開店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」等、最大４６２店舗※１

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyweek.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_hc_pr_news(https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyweek.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_hc_pr_news)

品 目 数：１５８品目

【「ホームコーディコールド」シリーズについて】

＜３段階の冷たさをご用意＞ 睡眠環境や好みなどの幅広いニーズに対応

・爽やか ＣＯＯＬ

寒がりな方も使いやすい、ほどよい冷たさ。お手頃価格で複数枚揃えたい方におすすめです。

・冷たい ＣＯＬＤ

しっかりとした冷たさ。豊富な商品ラインアップを組み合わせて快適に。

・とても冷たい ＩＣＥＣＯＬＤ

ホームコーディコールドシリーズ最冷！！暑がりの方におすすめです。

また、「アイスコールド」の中でもさらに最冷となる「ＩＣＥ ＣＯＬＤ＋」を新発売します。まくら、まくらパッド、パッドの３種類の展開です。

※冷たさの評価はJIS1927に基づく接触冷感検査によるQmax値によりレベル分けしています。

同じ冷たさレベルで敷パッドから肌掛ふとん、ラグまですべて揃えられるラインアップに拡充

お客さまの声にお応えし、３段階の冷たさから選べる商品カテゴリを、昨年の１種類（敷パッド）から、肌掛ふとん、まくらパッドなど７種類に拡充しています。「爽やかＣＯＯＬ」「冷たいＣＯＬＤ」「とても冷たいＩＣＥＣＯＬＤ」の３段階の冷たさから選ぶことができます。

～ ３段階の冷たさの内、最冷の「アイスコールド」の商品一例 ～

＜アイスコールド 寝具＞

一番冷たい「アイスコールド」は冷感面の生地に繊維の中でも最上級の冷感性をもつポリエチレン繊維を１００％使用し、しっかりとした厚みで高い冷感性を実現しています。冷感面とパイル面の両面仕様で、春・夏・秋と長くご使用いただけます。両面とも抗菌防臭加工、吸汗速乾付き※、洗濯機で洗えるため清潔です。

（※冷感面の吸汗速乾性は洗濯により効果がなくなります。）

１.敷パッド ２.まくらパッド ３.パッドdeシーツ ４.肌掛ふとん

冷感生地の下にポリエチレンシートを内蔵させた「ダブル冷感」仕様。冷感面側には吸放湿性のある中わたを使用し、汗を吸って放湿することでムレにくさに配慮しています。さらに、防ダニ加工を施し、気になるダニも寄せ付けにくく安心してお使いいただけます。

両面使える アイスコールド＆パイル 敷パッド

サイズ／価格：シングル 本体３,９８０円（税込４,３７８円）

セミダブル 本体４,９８０円（税込５,４７８円）

ダブル 本体５,９８０円（税込６,５７８円）

カラー：ブルー、グレージュ

両面使える アイスコールド＆パイル まくらパッド

サイズ／価格：４５×６５ｃｍ 本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：ブルー、グレージュ

両面使える アイスコールド＆パイル パッドdeシーツ

敷パッド、ベッドパッド、ワンタッチシーツの３枚１役

サイズ／価格：シングル 本体４,９８０円（税込５,４７８円）

セミダブル 本体５,９８０円（税込６,５７８円）

ダブル 本体６,９８０円（税込７,６７８円）

カラー：ブルー、グレージュ

両面使える アイスコールド＆パイル 肌掛ふとん

サイズ／価格：シングル 本体４,９８０円（税込５,４７８円）

ダブル 本体５,９８０円（税込６,５７８円）

カラー：ブルー、グレージュ

５.掛ふとんカバー・まくらカバー ６.タオルケット

夏用ブランケットにもなる 掛ふとんカバー

（8カ所スナップボタン付き）

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：シングルロング

カラー：ブルー、グレージュ

両面使える アイスコールドまくらカバー

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

サイズ：４３×６３ｃｍ

カラー：ブルー、グレージュ

両面使える アイスコールド＆パイルケット

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：シングル

カラー：ブルー、グレージュ

＜アイスコールド インテリア用品＞

７.ラグ

表面の接触冷感生地と内蔵の吸湿シートにより、夏の暑さや湿気でも爽やかに過ごせるラグです。厚みは１５ｍｍとふっくら快適な３０ｍｍ（極厚）の２種類を展開します。裏面に滑り止め付きで安心です。

アイスコールド とても冷たいキルトラグ １５ｍｍ

サイズ／価格：１３０×１８５ｃｍ 本体 ７,４８０円（税込 ８,２２８円）

１８５×１８５ｃｍ 本体 ８,９８０円（税込 ９,８７８円）

２００×２４０ｃｍ 本体１１,８００円（税込１２,９８０円）

カラー：ブルー、グレージュ

アイスコールド とても冷たい 極厚・防音ラグ ３０ｍｍ

サイズ／価格：１３０×１８５ｃｍ 本体 ８,９８０円（税込 ９,８７８円）

１８５×１８５ｃｍ 本体１１,８００円（税込１２,９８０円）

２００×２４０ｃｍ 本体１４,８００円（税込１６,２８０円）

カラー：グレージュ

“最冷の中のさらに最冷”の最強寝具「ＩＣＥ ＣＯＬＤ＋」新登場！

冷感生地＋冷感ゲルのダブル素材で、触れた瞬間だけでなく寝返りのたびに冷たさを実感できます。熱がこもりやすい後頭部と背中を直接冷やすことで体感温度を下げられます。抗菌防臭加工、手洗い可能です。まくらパッドとパッドの“上下セット”でのご使用がおすすめです。

発売日：２０２６年４月１７日（金）

品目数：３種類４品目

アイスコールド＋ とても冷たいパッド

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：７０×９０ｃｍ

カラー：グレージュ

アイスコールド＋ とても冷たいまくらパッド

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：４５×６５ｃｍ

カラー：グレージュ

アイスコールド＋ とても冷たいまくら

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：縦３３×横５３×高さ１１.５ｃｍ

カラー：ブルー、グレージュ

【「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ（ホームコーディ）」について】

「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ（ホームコーディ）」は、“サステナブル、シンプル、リーズナブル”をコンセプトに展開する、イオンの住まいと暮らしのブランドです。暮らしにすっとなじむシンプルなデザイン、手に取りやすい価格、そして考えすぎなくても選べて、毎日の暮らしにちゃんと役立つ、ホームコーディは続けられるここちよさを提案します。

【HP】https://aeonretail.com/Page/homecoordy.aspx

【Instagram】https://www.instagram.com/home_coordy/

【 Ｘ 】https://x.com/HOMECOORDY

【ご参考】

～ 対象商品１０％ＯＦＦ！「ホームコーディ週間」開催 ～（※家電一部除外品あり）

「イオンお買物アプリ」クーポンのご提示で「ホームコーディ」の対象商品が１０％割引になる「ホームコーディ週間」を開催します。新生活や模様替え、夏の暑さ対策におすすめの寝具やインテリア、家電の買い替えなど、“知って、試して、良さを実感！”いただける、この時期におすすめのアイテムをお得に購入いただけます。

（「イオンスタイルオンライン」でご購入の場合はクーポンコードで１０％割引となります）

開催期間：２０２６年４月１７日（金）～２０２６年４月３０日（木）まで（オンラインは４月１７日（金）１０：００～５月１日（金）９：５９まで）

開催店舗：北陸信越・関東・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

対象品目数：約５,０００品目（家電一部除外品あり）

＜特設サイト＞

https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyweek.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23(https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyweek.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23)

以上