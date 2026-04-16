【埼玉県】高校生対象のオーストラリア短期留学を募集開始

埼玉県

本県と姉妹提携を結んでいるオーストラリア クイーンズランド州へ留学する奨学生の募集を本日から開始します。

奨学生は約2週間、ホームステイをしながらオーストラリア クイーンズランド州立イェロンガ高校に留学し、語学や文化などを学びます。奨学生に選ばれると、埼玉県知事から「埼玉親善大使」として任命され、埼玉県とクイーンズランド州の懸け橋として埼玉県のPRをするとともに現地での活動の様子、生活、文化や歴史などを県民の皆様に紹介していただきます。

両県州の姉妹提携30周年を記念して平成27年度から開始された本事業は、授業料及びホームステイ費が免除され、貴重な体験ができる大変魅力的な内容となっております。

事業内容

1 プログラム名

埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ＜高校生短期留学＞

2 留学先

クイーンズランド州立イェロンガ高校

3 留学期間

令和8年7月21日（火）～8月5日（水）の16日間（予定）

4 募集人員

6名（選考有）

5 特典

授業料及びホームステイ費の免除

募集対象者

以下の要件を全て満たす方

奨学生の選考方法

- 応募時に埼玉県内在住、又は在学の高校生- 将来、埼玉県と世界の懸け橋を担う意欲がある方- 現地で生活するのに必要な英語能力がある方- 心身ともに健康な方

県が実施する書類選考や面接選考に基づき、奨学生を決定します。

スケジュール（予定）

応募方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104306/table/933_1_54cc2344767c70449965c44418a8ad42.jpg?v=202604160551 ]1 応募締切

令和8年5月12日（火）17時00分まで

2 応募方法

埼玉県電子申請システムによる

※郵送による提出は受け付けません。

3 募集要項

ホームページから入手してください。

（または、下記までお問い合わせください。）

募集要項 :https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/h29qldhss-scholarship.html

募集チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-933-41b7d3ca5fb3418aab69d2fcdbeee03d.pdf

問い合わせ先

埼玉県県民生活部国際課国際連携担当

電話：048（830）2713

FAX：048（830）4748

電子メール：a2705-09@pref.saitama.lg.jp