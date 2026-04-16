【埼玉県】高校生対象のオーストラリア短期留学を募集開始
埼玉県
1 プログラム名
2 留学先
3 留学期間
4 募集人員
5 特典
- 応募時に埼玉県内在住、又は在学の高校生
- 将来、埼玉県と世界の懸け橋を担う意欲がある方
- 現地で生活するのに必要な英語能力がある方
- 心身ともに健康な方
[表: https://prtimes.jp/data/corp/104306/table/933_1_54cc2344767c70449965c44418a8ad42.jpg?v=202604160551 ]
1 応募締切
2 応募方法
3 募集要項
募集要項 :
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/h29qldhss-scholarship.html
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-933-41b7d3ca5fb3418aab69d2fcdbeee03d.pdf
本県と姉妹提携を結んでいるオーストラリア クイーンズランド州へ留学する奨学生の募集を本日から開始します。
奨学生は約2週間、ホームステイをしながらオーストラリア クイーンズランド州立イェロンガ高校に留学し、語学や文化などを学びます。奨学生に選ばれると、埼玉県知事から「埼玉親善大使」として任命され、埼玉県とクイーンズランド州の懸け橋として埼玉県のPRをするとともに現地での活動の様子、生活、文化や歴史などを県民の皆様に紹介していただきます。
両県州の姉妹提携30周年を記念して平成27年度から開始された本事業は、授業料及びホームステイ費が免除され、貴重な体験ができる大変魅力的な内容となっております。
事業内容
1 プログラム名
埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ＜高校生短期留学＞
2 留学先
クイーンズランド州立イェロンガ高校
3 留学期間
令和8年7月21日（火）～8月5日（水）の16日間（予定）
4 募集人員
6名（選考有）
5 特典
授業料及びホームステイ費の免除
募集対象者
以下の要件を全て満たす方
- 応募時に埼玉県内在住、又は在学の高校生
- 将来、埼玉県と世界の懸け橋を担う意欲がある方
- 現地で生活するのに必要な英語能力がある方
- 心身ともに健康な方
奨学生の選考方法
県が実施する書類選考や面接選考に基づき、奨学生を決定します。
スケジュール（予定）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/104306/table/933_1_54cc2344767c70449965c44418a8ad42.jpg?v=202604160551 ]
応募方法
1 応募締切
令和8年5月12日（火）17時00分まで
2 応募方法
埼玉県電子申請システムによる
※郵送による提出は受け付けません。
3 募集要項
ホームページから入手してください。
（または、下記までお問い合わせください。）
募集要項 :
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/h29qldhss-scholarship.html
募集チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-933-41b7d3ca5fb3418aab69d2fcdbeee03d.pdf
問い合わせ先
埼玉県県民生活部国際課国際連携担当
電話：048（830）2713
FAX：048（830）4748
電子メール：a2705-09@pref.saitama.lg.jp