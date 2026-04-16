『メイプルストーリーＭ』7周年記念アップデート実施！新職業「リン」を実装！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、iOS/Android向けアプリの横スクロールアクションRPG『メイプルストーリーＭ』がサービス開始7周年を迎えるのを記念し、2026年4月16日（木）より、新職業「リン」の実装などを行ったアップデートを実施いたしました。

サービス開始7周年を記念する今回のアップデートでは、新職業「リン」を実装しました。「リン」の実装にあわせて、230レベルまで一度に1＋2レベルずつアップできる「テラバーニング」や、強力な装備を獲得・成長できる「アイテムバーニング」など、リンの育成をサポートする様々な成長イベントを開催しています。また、ボスや地域、ダンジョンなど新規コンテンツの実装や、7周年記念イベントも開催しました。

7周年記念アップデートの概要は、下記をご覧ください。

▼新職業「リン」実装▼

新職業「リン」を実装しました。リンは、永遠の森を守護する森の子です。永遠の森の精気を宿したメモリアルスタッフを使い、強力な魔法と回復スキルを使用します。また、「ノン」、「フェニー」、「パイアン」の守護神たちの力を借り、パーティーメンバーのサポートに特化した力も発揮します。

また、本作だけでご覧いただける限定イラストもご用意しています。ゲームプレイとあわせてお楽しみください！

リンPV：https://www.youtube.com/watch?v=Tm2T1Muutv4(https://www.youtube.com/watch?v=Tm2T1Muutv4)

PV第2弾：https://www.youtube.com/watch?v=yXx6l4dRt5w(https://www.youtube.com/watch?v=yXx6l4dRt5w)

■リン実装記念成長イベント開催

リンの実装にあわせて、キャラクターの成長をサポートする各種イベントを開催します。爆速成長イベント「テラバーニング」や強力な武器を獲得できる「アイテムバーニング」、指定レベル到達で報酬を受け取れるミッションイベントなどを通じて、リンを一気に成長させましょう！

＜開催期間＞2026年4月16日（木） ～ 5月28日（木）9：59

※イベントごとに開催期間が異なります。

●リン1＋2テラバーニングイベント

230レベル未満のリンをテラバーニングに設定すると、レベルアップするたびに追加で＋2レベルアップ！今回は、テラバーニング初となる230レベルまで一気にレベルアップすることができます。また、リン以外のすべてのキャラクターが参加できる「全職業テラバーニング」も同時開催中です。

●リンアイテムバーニングイベント

キャラクターレベルとあわせて、武器も一気に成長できる「アイテムバーニング」を開催しました。リンで専用ミッションをクリアし、強力な装備を獲得しましょう。本イベントに参加登録するだけで、すぐにレジェンダリー武器を獲得でき、専用ミッションをすべてクリアすると、[Lv140レジェンダリー武器/スターフォース★25/ユニーク潜在能力/魂の宝珠装着]装備に育てることができます。

●リン成長シェアイベント

期間中、成長シェアしたいキャラクターを登録すると、リンが一定レベルに到達するごとに経験値や限定ダメージスキン、各種成長アイテムなどの報酬が獲得できます。リンの成長に合わせて、お好きなキャラクターも一緒に育成しましょう。

●リンレベル達成イベント

開催中のテラバーニングイベントなどを活用して、リンを230レベルまで成長させましょう。一定のレベルに到達するごとに、豪華な報酬を受け取ることができます。

▼主なアップデート▼

■新規ボス「ダスク」

新たなボス「ダスク」を実装しました。ダスクは、暗黒の魔法使いの思念が実体化した存在で、全ての生命体が恐怖に陥れるほど強力なボスとなります。ダスクを倒して、アクセサリー「凄まじい恐怖」の獲得を目指しましょう。

■新地域「テネブリス」

245レベル以上のキャラクターから入場可能な新地域「テネブリス：ムーンブリッジ」を追加しました。これに伴い、アーケインフォースフィールド、クエスト、モンスターコレクションの追加も実施しました。

■新ダンジョン「エルダの森」

「エルダの森」は、220レベル以上のキャラクターが大量の経験値を獲得できるダンジョンです。220レベル以上のキャラクターのみが入場でき、モンスターを討伐するたびに経験値を獲得できます。また、本ダンジョン専用アイテム「記憶の光」をチャージして入場すると、獲得経験値量1,300％増加、アーケインフォース数値150増加、攻撃力30%増加のバフ効果を受けることができ、よりはやくキャラクターをレベルアップさせることが可能です。記憶の光は、商店で購入できるほか、1日1回1時間分を無料でチャージできます。

▼7周年イベント「ボスたちの招待」開催▼

7周年を記念して、ボスたちがメイプラーの皆さんをイベントに招待してくれたようです。ボスたちが用意した各種イベントを楽しみながら、イベントコイン「7周年ボスたちの招待コイン」を獲得し、7周年を記念した限定アイテムと交換しましょう。

＜開催期間＞2026年4月16日（木）～6月17日（水）9：59

※イベントごとに開催期間が異なります。

■7周年コインドロップイベント

イベント期間中、指定のフィールドやダンジョンでモンスターを討伐すると、一定確率でイベントコインを獲得することができます。1日最大300個までコインを獲得可能です。

■7周年コインパスイベント

獲得したイベントコインの累積数に応じて、報酬を受け取ることができます。コインパスは最大8段階まで上昇して、段階が上がっていくごとにより豪華な報酬を獲得できます。また、「コインパス+」を購入すれば、追加で報酬を受け取ることができます。

■マグナスのスパルタ！訓練

左右の移動とダッシュボタンを駆使しながら、上から降ってくる宝石を制限時間内にたくさん集めましょう。宝石と一緒に落ちてくるメテオにぶつかると、生命力が減少します。メテオをうまく避け、3つの生命力維持しながら、高得点を目指しましょう。

■ボスたちとの取引

レベル100以上のキャラクターで、イベントミッションを進行して、「強力なオーラ」を獲得しましょう。獲得したオーラは、様々なバフ効果の獲得および強化に使用することができます。

■獅子王の特別支援

獅子王から与えられるミッションを進行して、報酬を獲得しましょう。一般ミッションと特別ミッションをクリアすると、イベントコイン600枚や各種成長支援アイテムを獲得できます。

■ヒルラのアクセサリーを探して

イベント期間中、各フィールドやダンジョンでモンスターを討伐すると、「ヒルラのアクセサリー」を獲得できます。アクセサリーを集めてデイリー業績を達成し、イベントコインなどの豪華報酬を獲得しましょう。

■7周年ボスたちの招待コインショップ

7周年ボスたちの招待コインショップがオープン！各イベントで集めたイベントコインは、ダメージスキンや椅子、育成アイテムなど、様々なアイテムと交換することができます。

＜交換アイテム一例＞

▼利便性アップデート▼

・すべての難易度のボスに挑戦できる、練習モードを追加しました。

・レベルアップに必要な経験値を最大で45％減少させるなど、経験値構造の改変を行いました。

・アーケインフォースフィールドの獲得経験値とメルが増加しました。

・武器、防具、補助武器のスターフォース強化必要の改善を行いました。

・ボスアクセサリーのドロップ確率の改変を行いました。

・休憩報酬の改善を行いました。

・ディメンションインベイドにチケット複数消費機能を追加し、一部コンテンツの複数消費可能な最大回数を上方修正しました。

本リリースに記載した内容以外にも、ゲーム内では様々なイベントおよびコンテンツが開催されています。詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6354&thread=3418192(https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6354&thread=3418192)

▼販売アイテム▼

■7周年記念特別ランダムパック

「7周年記念特別ランダムパック」からは、「ミスティック補助武器変更の書」「スターフォース★30強化の書交換券50%」「SSS等級ジュエル選択ボックス交換券」「アブソレス選択ボックス」など、豪華アイテムをランダムで獲得できます。また、購入回数に応じてフィーバーゲージが増加し、最大まで 溜まるとSランク・SSランクの出現確率が通常の2倍になる「フィーバーガチャ」を引くことができます。

＜販売期間＞ 2026年4月16日（木）メンテナンス後～ 5月6日（水）9：59

その他の販売アイテム情報は、下記のお知らせをご覧ください。

https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6355&thread=3424575(https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6355&thread=3424575)

▼ディレクターからのメッセージ動画公開▼

本作のグローバルディレクターである、パク・ヨンギュより、サービス開始7周年を記念したメッセージ動画を公開しました。今回のアップデート内容をご紹介しつつ、これからもユーザーの皆様の声に耳を傾けたサービスを続けていく意欲も語っています。ぜひご覧ください！

メッセージ動画：https://youtu.be/GazdfXPw42I?si=YkE4M5XhrZ1ye700(https://youtu.be/GazdfXPw42I?si=YkE4M5XhrZ1ye700)

■『メイプルストーリーＭ』 https://mobile.nexon.co.jp/maplestorym/

『メイプルストーリーＭ』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)『メイプルストーリー』のスマートフォン版で、美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームです。PC版『メイプルストーリー』の楽しさはそのままに、ストーリーは完全新作で、全く新しいメイプルワールドの世界が楽しめます。

▼『メイプルストーリーM』アプリDL

・App Store ：https://itunes.apple.com/jp/app/id1434519042

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.maplem.japan

▼『メイプルストーリーＭ』の最新情報を更新中！

・『メイプルストーリーＭ』公式サイト：https://mobile.nexon.co.jp/maplestorym/

・公式Xをフォロー：https://x.com/MapleStoryM_JP

【コピーライト表記】

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■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。