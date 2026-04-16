【リゾートトラスト、4年連続のベースアップ】定期昇給と慰労一時金を合わせて平均6.8%の賃上げを実施

リゾートトラスト株式会社

会員制リゾートホテルをはじめ、ゴルフ場、メディカル検診施設、シニアライフ施設を運営するリゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役 社長執行役員：伏見 有貴）は、社員の働きがいと働きやすさを追求するための人的資本投資の一つとして、2026年6月より下記の賃金改定を決定しましたので、お知らせいたします。

当社は、グループアイデンティティ「ご一緒します、いい人生～より豊かで、しあわせな時間を創造します～」の実現に向け、創業以来の「新天地開拓」の精神をさらに深化させ、「会員制事業モデル」の確立を目指しています。

社員は財産であり、今後のグループ成長の源泉です。社員一人ひとりの情熱と創意工夫こそがリゾートトラストグループの未来を形作る原動力であると考えています。強固な人財基盤の確立を目指し、人財成長支援、組織活性化、職場環境の整備に積極的に投資を行っており、その一環として今回実施する給与更改は、2025年6月に続いて4年連続での実施。2026年度は平均6.8％の賃上げ（ベースアップ・定期昇給・慰労一時金（現金および株式報酬））を予定しております。

引き続き、社員の働きがいと働きやすさを最大化するための取り組みを追求するとともに、「Smile Spiral⤴全ては社員の笑顔から」という考えのもと、社員のウェルビーイング向上に努めてまいります。また、全社員が一丸となり、既成概念や前例にとらわれることなく新たな挑戦をし続けることができるような環境や風土を醸成してまいります。

本改定により大卒の実質初任給につきましては、会員権販売営業職は月額334,700円、ホテル総合職は、月額315,800円となります。

●大卒初任給 2027年4月～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47917/table/366_1_49d526566fcd207b94eaf57a4f94b557.jpg?v=202604160551 ]

会員制営業職 … 額面：265,700円、住宅補助：22,400円、カフェテリアプラン：3,300円、褒賞金：43,300円

ホテル総合職 … 額面：235,800円、住宅補助：25,700円、カフェテリアプラン：3,300円、時間外手当：30,000円（17H相当）、従業員食堂会社補助：21,000円

以上