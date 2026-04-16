白馬バレーエリア初出店！信州そば 小木曽製粉所 ゆ～ぷる木崎湖店 グランドオープン（2026年4月24日）

木崎湖温泉開発株式会社

■ゆ～ぷる木崎湖■信州そば（イメージ図）

長野県大町市の温浴・観光施設「ゆ～ぷる木崎湖」を運営する木崎湖温泉開発株式会社は、2026年4月24日、「信州そば 小木曽製粉所 ゆ～ぷる木崎湖店」を新規オープンいたします。当施設は木崎湖畔に位置し、これまで日帰り温泉施設として地域住民や観光客に親しまれてきました。今回の出店により、温泉に加えて“気軽に楽しめる本格信州そば”を提供し、食事と癒しを一体で楽しめる観光拠点としての魅力向上を図ります。

小木曽製粉所は、自家製麺の高品質な信州そばをリーズナブルな価格で提供する人気店であり、観光客はもちろん、地元の方の日常利用にも適した店舗です。また、団体様向けの昼食利用にも対応しており、団体ツアーなどの受け入れも可能となります。白馬・北アルプスエリアにおいては、冬季に比べ夏季の滞在コンテンツが課題とされてきましたが、本事業により「温泉＋食」の複合体験を提供することで、通年型の観光需要の創出と地域内消費の拡大を目指します。本取り組みを通じて、白馬バレーエリアの観光価値向上および地域活性化への貢献を図ってまいります。

なお、オープニング記念メニューとして４月24日から4月30日の期間限定で【中ざるそば】＋【ミニ山賊焼】のセットを680円にて提供させていただきます。

１.【顧客ターゲット】「白馬バレーエリア観光客および県内利用者」

白馬バレーエリアを訪れる登山・観光客に加え、県内のドライブ・日帰り温泉需要層。地元住民の皆様、特にコストパフォーマンスと利便性を重視する層。

2．【コンセプト】「観光拠点」×「日常価格の信州そば」

観光地価格に依存せず、日常的な価格帯で本格信州そばを提供。温泉施設と組み合わせることで「食事＋癒し」の一体体験を提供する。

3.【強み】「エリア初出店×価格競争力×複合施設価値」

・白馬バレーエリア初出店による話題性

・低価格帯で安定した品質を提供するブランド力

・温泉施設併設による滞在価値の拡張（食べてよし・入ってよし）

4.【リリースのポイント】

５.【この製品・サービスをはじめた理由】

本取り組みは、「白馬バレーエリアにおける国内観光の底上げおよび地域活性化」を目的としたものであり、観光資源（山岳）・食文化（信州そば）・温泉資源の統合による持続的な観光モデル構築を目指しています。

6.【営業概要】

住所：〒398-0001 長野県大町市平10639-1

電話番号：0261-23-7100

定休日：年中無休

営業時間：11:00～15:00/17:00～20:00

席数：一般40席・団体用50席（小上がり畳席 事前予約必要）

＜資料に関してのお問合せ先＞

木崎湖温泉開発株式会社

担当：屋田

電話： 0261-23-7100

メール：yada@jiigatake.com

HP：https://www.yupuru.com/

住所：〒398-0001 長野県大町市平10639-1