【第一実業】高速かつ安定した真空成形技術を紹介

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」は、2026年4月21日（火）から24日（金）までの4日間、中国・上海の虹橋国家会展中心（NECC）で開催される「Chinaplas 2026」に出展する、当社持分法適用会社の浅野研究所に協賛いたします。

Chinaplas 2026はゴム・プラスチック業界に特化した4,900社以上の企業が出展する世界有数の展示会です。本展示会では、「ランチボックスの高速成形と労働負荷の軽減」をコンセプトとし、浅野研究所の真空成形技術を紹介します。

高速連続真空圧空成形機「FLC」

・食品容器（豆腐、納豆、ヨーグルト、弁当容器、ラーメン丼、カップ等）から部品トレー、ブリスターなど多岐にわたる成形が可能

・シート供給から加熱、成形・冷却、成形品搬出まで一貫して対応

・シート加熱後のレール拡大装置、シート持上げ装置、型交換装置を標準装備し、安定した成形が可能

・メンテナンス予告機能により給油時期やバッテリーなどの交換時期をタッチパネルに表示し、メンテナンス箇所、内容、メンテナンス方法の確認が可能

連続トリミング機「PLS」

・テーブル速度や停止位置などの条件を数値化し、高速かつ安定した成形と型替時の設定を簡略化できる「ACサーボモーター」を搭載

・FLCなどのロールシート成形機と連動させることにより、安定した成形＋トリミングラインの構築が可能

昨今、増加傾向にあるアメリカンランチボックスの高速成形と省人化をテーマとして、中国ユーザーおよび東南アジアユーザーに対して、高付加価値の成形実演を行います。

【出展概要】

展示会名：Chinaplas 2026

開催期間：2026年4月21日（火）～24日（金）

場所：中国・上海 虹橋国家会展中心（NECC）

浅野研究所小間番号：8.1B40

展示会公式WEBサイト：https://www.chinaplasonline.com/CPS/idx/eng

当社は「次世代型エンジニアリング商社」を経営理念におけるビジョンとして掲げております。これからもモノづくり現場へ最適なソリューションを提供することで、ミッションである「人をつなぎ、技術をつなぎ、世界を豊かに」の実現と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-6370-8691 E-mail :djk_info@djk.co.jp