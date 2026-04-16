キッズコーポレーションが新企業理念を実践する保護者支援施策を開始

株式会社キッズコーポレーション

全国に保育園施設を330園以上運営する株式会社キッズコーポレーションは、2025年10月に刷新した企業理念のもと、保育園の役割を「保育」から「ご家庭への支援」へと広げる新たな取り組みとして、保護者支援施策を今期より段階的に開始します。本取り組みは、新企業理念の一つである「私たちの約束」を具体化する第一歩です。

内田伸子先生と創業者の大塚雅一による子育てコラム・オンライン講演会を今期より段階的に展開

本取り組みは、当社が新たに掲げた理念の『私たちの約束』のうち「ご家庭へ」を具体化する第一歩として実施するものです。教育アドバイザーであるお茶の水女子大学名誉教授・内田伸子先生と当社創業者である会長の大塚雅一による子育てコラムの発信および在園児保護者限定のオンライン講演会の開催を通じて、ご家庭とともに子どもの「自分らしく生きる力」を育む新たな支援の形を目指します。

取り組みの背景

― 新企業理念の中のひとつ「私たちの約束」を実現する第一歩 ―

当社は創業以来、「キッズファースト」を原点に、子ども主体の保育を実践し、子ども一人ひとりの「生きる力」を育む保育に取り組んできました。

昨年度には企業理念を刷新し、これまで大切にしてきた価値観を改めて整理・言語化しました。新しい企業理念では、「子どもたちへ」「ご家庭へ」「働く仲間へ」という3つの約束を掲げています。

その中でも「ご家庭へ」の約束として、当社は「お子さま一人ひとりの“自分らしく生きる力”を育みます」という考えを明確に位置づけました。これは、子どもの成長を保育園だけで支えるのではなく、ご家庭とともに支えていくという当社の姿勢を表したものです。当社は、保護者支援を保育の延長ではなく、企業としての重要な役割の一つとして位置づけました。

近年、保護者の間では、子どもの発達やAI時代に必要な力への関心、子どもとの関わり方への悩みに加え、共働き世帯の増加や子育ての孤立化などにより、子育てに対する不安や関心が高まっています。一方で、保育現場で培ってきた知見や実践は、これまで園内にとどまりやすく、十分に家庭へ共有しきれていない側面もありました。

こうした背景を踏まえ、当社は保育で培ってきた知見を保護者支援としてひらき、ご家庭とともに子どもの成長を支える新たな取り組みを開始します。本取り組みは、新しい企業理念を実践に移す第一歩となる施策です。

本取り組みの目的

― ご家庭とともに子どもの生きる力を育む ―

本取り組みでは、以下の4つの実現を目指します。

- 保護者の子育て不安の軽減- 家庭と保育園の連携強化- 子どもの主体性・非認知能力の育成- 子どもの「生きる力」を家庭とともに育むこと

当社がこれまで保育現場で大切にしてきた「子ども主体の保育」「子どもの思いを大切にする関わり」「生きる力を育む保育」といった考えを、保護者にもわかりやすく伝え、家庭でのお子さまとの関わりにも活かしていただくことを目指しています。

本取り組みの特徴

― 研究と実践の両輪による保護者支援 ―教育アドバイザー 内田伸子先生

本取り組みの特徴は、研究と実践の両面から保護者支援を行う点にあります。

教育アドバイザーには、お茶の水女子大学名誉教授であり、発達心理学・言語発達の第一人者である内田伸子先生を迎えています。

長年の研究に基づくエビデンスをもとに、子どもの育ちに関する知見をわかりやすく発信していきます。

名誉会長 大塚雅一

また、当社創業者であり名誉会長である大塚雅一は、保育士として現場経験を積み重ね、「子どもの生きる力を育む保育」を実践してきました。研究と実践の両輪で保護者に寄り添えることが、当社ならではの保護者支援の強みです。

今期の主な保護者支援施策

1．子育てコラムの発信（年6回）

内田伸子先生と会長 大塚雅一による、保育実践とエビデンスに基づいた子育てコラムを発信します。

保護者が日常の育児の中で実践できる内容として、わかりやすく届けていく予定です。

第1回 正解を教えない子育てで、どんな力が育つのか

第2回 子どもの“なぜ？”が未来をつくる

（※コラム：内田伸子先生・大塚雅一の子どもの育ちを考えるコラム(https://www.kids-21.co.jp/childcare/column/exploratory-learning/)からお読みいただけます）

【今後の連載予定】

・AI時代に必要な力とは

・言葉の力を育てる豊かな関わりとは

・非認知能力が育つ遊びと体験 ほか

2．在園児保護者向けオンライン講演会の開催（年3回）

子育てに悩む保護者の関心が高いテーマを取り上げ、オンライン講演会を開催します。実践知から、子育ての考え方や日々の関わりのヒントを届けていきます。

■第1回オンライン講演会概要

開催日時：5月9日(土)14:00～15:00（予定）

対象：在園児保護者

形式：Zoomオンライン開催（参加費無料）

テーマ：「AI時代を生きる子どもに、本当に必要な力とは︖― 内田先生に聞く、これからの子育てと保育―」

保護者の質問や悩みに寄り添いながら、エビデンスに基づいた子育ての考え方を共有いたします。

※メディア関係者でご参加希望の方はメールにてお問い合わせください。

今回の講演会の位置づけ

― 理念実現の第一歩 ―

今回のオンライン講演会は、新たな企業理念における「ご家庭へ」の約束を実践する第一弾の取り組みです。保育園で培ってきた知見を家庭へひらき、保護者支援を体系的に展開していく第一歩と位置づけています。単発のイベントとして終わらせるのではなく、今後はコラム・講演会・保護者の声の反映を通じて、ご家庭とともに子どもの成長を支える取り組みとして段階的に展開していきます。

今後の展開

当社はこれまで、保育の現場を中心に子どもの成長を支えてきました。今後はその知見を保護者支援にも活かし、家庭と保育園がともに子どもの成長を支える新しい子育て支援の形を目指してまいります。

当社はこれからも、新企業理念「ご家庭へ」の約束のもと、保育と家庭をつなぐ存在として、子ども一人ひとりの「自分らしく生きる力」を育んでまいります。

コラム掲載ページはこちら :https://www.kids-21.co.jp/childcare/column/理念についてのページはこちら :https://www.kids-21.co.jp/company/identity/

【会社情報】

株式会社キッズコーポレーション

代表取締役：釜野晋史

本社所在地：東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル10階

設立：1993年12月1日

HP：https://www.kids-21.co.jp/