DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 セラフィム」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、4月16日に、新たに「★5 セラフィム」を追加したことを発表しました。




■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■






新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！




圧倒的な力で敵を滅する！


さらに極式秘術では強力な敵ほど大ダメージ！


熾天使の力を存分に振るう火スキルアタッカー！


★5 [神判の熾天使] セラフィム




◆開催期間◆


2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月30日 メンテナンス開始まで






■■■物語「3部第5篇」後編公開！■■■






物語3部第5篇「尾影の彼方に火は灯る」の後編が本日公開！


ぜひお楽しみください！





■■■降魔の戦場「VS 怨鎖の呪禁師 魅颯奇」 開催！■■■






降魔の戦場「VS 怨鎖の呪禁師 魅颯奇」を開催いたします！


イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！




◆限定装備◆


★5武器 ボグル印の紅幽筆




◆イベント開催期間◆


2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月30日 メンテナンス開始まで


◆商店交換期間◆


2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年5月7日 11:59 まで





■■■祝リリース6.5周年記念ログインボーナス其の弐 開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、★5式神1体確定10連召喚券や霊晶石をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！




◆開催期間◆


2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月30日 メンテナンス開始まで





※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます




▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info




▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/




▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/




▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス




▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)




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