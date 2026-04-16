DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 セラフィム」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、4月16日に、新たに「★5 セラフィム」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな期間限定式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

圧倒的な力で敵を滅する！

さらに極式秘術では強力な敵ほど大ダメージ！

熾天使の力を存分に振るう火スキルアタッカー！

★5 [神判の熾天使] セラフィム

◆開催期間◆

2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月30日 メンテナンス開始まで

■■■物語「3部第5篇」後編公開！■■■

物語3部第5篇「尾影の彼方に火は灯る」の後編が本日公開！

ぜひお楽しみください！

■■■降魔の戦場「VS 怨鎖の呪禁師 魅颯奇」 開催！■■■

降魔の戦場「VS 怨鎖の呪禁師 魅颯奇」を開催いたします！

イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！

◆限定装備◆

★5武器 ボグル印の紅幽筆

◆イベント開催期間◆

2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月30日 メンテナンス開始まで

◆商店交換期間◆

2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年5月7日 11:59 まで

■■■祝リリース6.5周年記念ログインボーナス其の弐 開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、★5式神1体確定10連召喚券や霊晶石をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2026年4月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月30日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます

▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)

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