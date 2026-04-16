【関西外国語大学】550円相当のランチを「300円」で提供する学生支援プロジェクト、週2回（月・木）へ拡大

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、物価高の影響を受けている外大生と留学生の生活を支援するため、「外大生応援PROJECT」の一環として実施している格安ランチの提供を、2026年4月より週2回に拡大します。

これまで毎週月曜日に実施していた「Happy Monday LUNCH（ハッピーマンデーランチ）」に加え、新たに木曜日を「Lucky Thursday LUNCH（ラッキーサーズデーランチ）」とし、通常550円相当のボリューム満点なランチを300円で提供します。外大生と留学生が対象で、ひらかた中宮キャンパスとひらかた御殿山キャンパス・グローバルタウンの学生食堂と中華バイキングで実施します。

▲中宮第一食堂 和風おろし（ご飯・汁物付） ※写真は第一食堂のInstagram (nakamiyadaiichidiningroom)より引用▲中宮第一食堂 スタミナラーメン

▲中宮第三食堂 油淋鶏（ご飯・汁物付） ※写真は第三食堂のInstagram (nakamiya.dai3syokudou)より引用▲御殿山カフェテリア2 チキンカツ（ご飯・汁物付） ※写真はカフェテリア2のInstagram (gotenyamagakuseisyokudou)より引用

■ コロナ禍から続く、累計16万人以上を支えた「外大生応援PROJECT」

本プロジェクトは、コロナ禍でアルバイト収入や仕送りが減少した学生を支援するため、2021年に食料品や日用品の無料配布からスタートしました。2022年秋学期からは「食」の継続的な支援として「Happy Monday LUNCH」を開始しました。利用する学生は年々増加しており、2023年度は延べ5万2,000人、2024年度は5万5,000人、2025年度には5万6,000人に達し、累計で16万人を超える学生を支えてきました。関西外国語大学は、今後も学生が安心して学業に専念できる環境づくりを推進してまいります。

■ 関西外国語大学について

【公式サイト】 https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲関西外国語大学ひらかた中宮キャンパス 正門からのぞむ本館

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の427大学（2026年1月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。