広川サービスエリア 上り線で『ふるさとズ』導入！下り線に続きふるさと納税でお支払いが可能に。その場で寄附して返礼品を受け取れるサービス。

株式会社サンカクキカク

2026年4月16日（木）11:00より、福岡県 広川町にあるE3 九州自動車道 広川サービスエリア 上り線で、店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』が導入されます。

下り線の広川サービスエリアでは、2024年10月末の導入から寄附を集めており、上り線での寄附も期待されます。

店舗型のふるさと納税は、従来のEC型ふるさと納税では見えにくかった、「生産者の顔」や「地域の空気感」を寄附者が現地で体感できます。

寄附者は店頭に設置されている二次元コードから寄附を行い、発行された電子チケットで地域の逸品を手に取ることができます。これにより、自治体は「新たなファンを獲得」、事業者は「地域の魅力発信」、寄附者は「現地での思い出と共に地域貢献の実感を得る」というメリットを実現します。

旅の通過点を、マチの「ファン」になる場所へ

これまで高速道路のサービスエリアは、目的地へ向かうための「通過点」としての側面が強くありました。しかし、広川サービスエリアには、広川町が誇る「旬のフルーツ」、200年以上の歴史を持つ「久留米絣」など、職人の手仕事が光る特産品をはじめ、その土地の魅力や文化を感じられる品々が豊富に揃っています。

私たちは、この場所を単なる買い物スポットではなく、マチの魅力に触れ、応援の気持ちを形にできる「地域貢献の入り口」にしたいと考えました。

ECでは届かない「地域の空気感」を届ける

従来のふるさと納税は、画面上の写真と文字だけで選ぶ「EC型」が主流です。しかし、店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』が大切にしているのは、マチと人のつながりです。

実際に商品を手に取り、感動した瞬間に寄附ができる。その「想い」こそが、マチを支える大きな力になります。

「返礼品が届くのを待つ」のではなく「その場で思い出と共に持ち帰る」という体験を通じて、広川町をより身近に感じていただきたいという願いを込めています。

三者の喜びが循環する、持続可能なマチづくり

今回の導入により、私たちは以下の3つの価値を創造し、「思いを実現する仕組み」を目指します。

自治体：サービスエリアを訪れる全国の方々との接点を作り、一度きりの訪問で終わらない「マチのファン」の創出。

事業者：こだわりの逸品を「ふるさと納税」という新しい選択肢で手に取ってもらうことで、販路拡大とマチの魅力発信。

寄附者：偶然出会った「良いもの」を応援という形で手にする、心豊かな体験の提供。

広川サービスエリアから、新しい地域応援の輪を広げてまいります。

広川サービスエリア上り線ふるさとズページ :https://furusatos.com/hirokawa/shops/361

福岡県 広川町

ー 古から受け継がれる文化と豊かな環境が心を癒すまち ー

福岡県南部に位置する、人口約1.9万人の広川町。

九州の大動脈である国道3号線と九州自動車道が南北を貫き、アクセス至便でありながら、一歩踏み込めば美しい茶畑と果樹園が広がる緑豊かなマチです。200年以上の歴史を誇る伝統工芸品「久留米絣」の工房が今もなお多く残り、ものづくりへの情熱と、訪れる人を優しく迎え入れる温かな風土が息づいています。

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』とは?

- マチ・店舗・寄附者をつなぐ三方よしの仕組み

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、オンラインでもオフラインでも、好きな店舗で寄附をすることができ、お店のファンがマチを応援できるサービスです。

地域に赴き、その良さを肌で感じる、そこで活躍している店舗の皆さんとの交流があることでファンになる。

「寄附者＝店舗のファン＝マチのファン」の広がりを全国各地でつくっていきます。

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、2023年にビジネスモデル特許【特許番号：特許7282417号】を取得しています。

ふるさとズは、「お得に」ではなく「地域に」ふるさと納税の可能性を広げるサービスです。

※「店舗型ふるさと納税」は株式会社サンカクキカクの登録商標。

【URL】https://suncackikaku.com/news/2023-6-26

連絡先・お問合せ

株式会社サンカクキカク

サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、一緒に成長しています。

【事業内容】

＊ブランディングデザイン（ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など）

＊ふるさと納税管理事業（6行政）

＊店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』など新規事業複数

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」 商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」 商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」 商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」 商願2021-164066

※ビジネスモデル特許

「返礼装置、返礼方法、およびプログラム」（出願番号：特願2022-094343）

＊産学連携事業複数

【基本概要】

会社名 ： 株式会社サンカクキカク

代表取締役： 宇佐川 桂吾

所在地 ：〒830-0033福岡県久留米市天神町1－1 米城ビル10階

設立 ： 2017年7月

URL ： https://suncackikaku.com/

【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 梅津

TEL ：050-5444-4054

e-mail：furusatos@suncackikaku.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク ふるさとズ広報担当 梅津

e-mail：ask@suncackikaku.co.jp