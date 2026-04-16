大人気TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』より、「沢村栄純」がねんどろいどで登場。あみあみにて予約受付中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルアーツ上海」より、『ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純』を、現在ご案内中です。
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●ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200340&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純
【製品情報】
□参考価格：7,800円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：グッドスマイルアーツ上海
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：LU
制作協力：ねんどろん
大人気TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』より、青道のピッチャー「沢村栄純」がねんどろいどで登場です！
・表情パーツ：「笑顔」「真剣顔」「楽しい顔」
・オプションパーツ：「ピッチャーグローブ」「ボール」「バット」ほか
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京
【店舗情報】
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