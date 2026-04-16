大人気TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』より、「沢村栄純」がねんどろいどで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルアーツ上海」より、『ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200340&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純

【製品情報】

□参考価格：7,800円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：グッドスマイルアーツ上海

【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：LU

制作協力：ねんどろん

大人気TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』より、青道のピッチャー「沢村栄純」がねんどろいどで登場です！

・表情パーツ：「笑顔」「真剣顔」「楽しい顔」

・オプションパーツ：「ピッチャーグローブ」「ボール」「バット」ほか

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

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【今回ご紹介した製品を含む、『ダイヤのA actII』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23772&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

【店舗情報】

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