大人気TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』より、「沢村栄純」がねんどろいどで登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルアーツ上海」より、『ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200340&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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■ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純




【製品情報】


□参考価格：7,800円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：グッドスマイルアーツ上海


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：LU


制作協力：ねんどろん













大人気TVアニメ『ダイヤのA actII-Second Season-』より、青道のピッチャー「沢村栄純」がねんどろいどで登場です！



・表情パーツ：「笑顔」「真剣顔」「楽しい顔」


・オプションパーツ：「ピッチャーグローブ」「ボール」「バット」ほか



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



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●ねんどろいど ダイヤのA actII-Second Season- 沢村栄純(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200340&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京



【店舗情報】


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