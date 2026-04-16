“いつものこと”と放置はダメ！経験者に学ぶ！危険な「腹痛」を見極めるポイント 4/19(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2026年4月19日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは『～“いつものこと”と放置はダメ～経験者に学ぶ！危険な腹痛の見分け方』

日常生活で誰もが経験したことのある症状「腹痛」。放っておくと治まることも多いので、いつものことと放置してしまいがちですが、腹痛には意外な病気が隠れている場合もあるといいます。早期に対処するには、それが危険な腹痛かどうかをしっかり見極めることが大切なのだとか。そこで今回は、危険な腹痛を見極めるポイントなどを専門医に教えてもらいました。

●腹痛は病気？

●キケンな腹痛 ケース１.激しい痛み「急性虫垂炎」

＜急性虫垂炎について＞

＜キケンな腹痛を見極めるポイント「変化する痛み」＞

＜キケンな腹痛を見極めるポイント「移動する痛み」＞

＜キケンな腹痛を見極めるポイント「動きに伴う鋭い痛み」＞

●キケンな腹痛 ケース２.「虚血性大腸炎」

＜虚血性大腸炎について＞

＜キケンな腹痛を見極めるポイント「＋α症状」＞

●覚えておくと良い！キケンな腹痛の方程式

●便の色も重要なポイント！色で分かる腹痛の原因

＜便の色による疾患の違い＞

●腹痛の場所をチェック！痛む場所から考えられる疾患

●キケンな腹痛 ケース３.命に関わる「心筋梗塞」

＜腹部以外の場所に原因が「関連痛による腹痛」＞

＜腹痛以外の関連痛も＞

＜お腹に原因があるのにお腹以外に痛みが出る場合も＞

＜関連痛による腹痛を見極めるポイント＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r0TWbaJU4fQ ]

【放送日】2026年4月19日(日)

【時間】あさ7:00

【出演】メインMC：石丸幹二

サブMC：坂下千里子

【テーマ】『～“いつものこと”と放置はダメ～経験者に学ぶ！危険な腹痛の見分け方』

【番組HP】https://hicbc.com/tv/genki/?ref=pr

※番組ホームページでは放送後、放送内容のアーカイブ情報が更新されます。

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