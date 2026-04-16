ACEFバングラデシュスタディツアー　申し込み受付を開始しました！（ツアー実施：2026年8月8日～19日）

認定NPO法人 アジアキリスト教教育基金

★️ACEF夏のバングラデシュスタディツアーのポイント★️

・現地の人と関わる機会がたくさんある

・バングラデシュの食事や文化を堪能できる

・グループで行動するから、心配なことも仲間に共有できて安心

・33年のツアー実績を持つベテラン現地スタッフが現地で一緒に行動してくれる

・異文化体験のみならず、共に考え共に育つことを目的としたプログラムを通して、一人一人得られる学びがある。

■ ツアー実施：2026年8月8日（土）～19日（水）

一泊準備会：2026年7月11日（土）～12日（日）

■ 参加費：33万円

■ 募集要項・申し込みフォーム（WORD・PDF）・チラシはこちら(https://acef.or.jp/kokunai/study-tour/)

■ 申し込み期限：2026年6月5日（金）

■ 過去のスタディツアーMOVIEはこちら(https://youtu.be/rp9F9sUysbc?si=ooQ7XUv_2gmCZI4K)

皆様のお申し込みをお待ちしております！

ACEF事務局



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