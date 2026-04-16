ACEFバングラデシュスタディツアー　申し込み受付を開始しました！（ツアー実施：2026年8月8日～19日）

写真拡大 (全2枚)

認定NPO法人　アジアキリスト教教育基金

★️ACEF夏のバングラデシュスタディツアーのポイント★️
・現地の人と関わる機会がたくさんある
・バングラデシュの食事や文化を堪能できる
・グループで行動するから、心配なことも仲間に共有できて安心
・33年のツアー実績を持つベテラン現地スタッフが現地で一緒に行動してくれる
・異文化体験のみならず、共に考え共に育つことを目的としたプログラムを通して、一人一人得られる学びがある。



■ ツアー実施：2026年8月8日（土）～19日（水）


　 一泊準備会：2026年7月11日（土）～12日（日）


■ 参加費：33万円


■ 募集要項・申し込みフォーム（WORD・PDF）・チラシはこちら(https://acef.or.jp/kokunai/study-tour/)


■ 申し込み期限：2026年6月5日（金）
■ 過去のスタディツアーMOVIEはこちら(https://youtu.be/rp9F9sUysbc?si=ooQ7XUv_2gmCZI4K)



皆様のお申し込みをお待ちしております！
ACEF事務局






#バングラデシュ　#スタディツアー　#bangladesh #ACEF #BDP