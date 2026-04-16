【4月17日から発売】SHOGUN BURGERから背徳感を楽しむ新作バーガー登場

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株式会社ガネーシャ

株式会社ガネーシャ（本社：富山県富山市）が展開する和牛バーガー専門店SHOGUN BURGERは、2026年4月17日(金)から期間限定メニューとして「HONEY SMOKE WAGYU BURGER」を販売いたします。






本商品は、アイウェアブランド「Honey Butter Nine（ハニーバターナイン）」とのコラボレーション企画として展開します。


限定バーガーをご購入いただいたお客様を対象に、サングラスが当たる「くじ引き」を実施。


さらに、Honey Butter Nineのサングラスを着用してご来店のうえバーガーをご注文いただくと、ポテト＋ドリンクセットを無料でご提供いたします。


“食べる”だけで終わらない、体験型コラボをお楽しみいただけます。



【HONEY SMOKE WAGYU BURGER】


\2,280（税込）

ジューシーな和牛チーズパテに、スモーキーなBBQソースとイベリコベーコンの旨み。


レモンピールを効かせたクリームチーズが、コクの中に爽やかな抜けをつくる。


そこへ重なるのは、2種のジャガイモフライ。


カリカリとバリバリ、異なる食感が一口ごとに弾け、食べ進めるほどにリズムが生まれる。


仕上げはスモークバターとスモークペッパー、そしてはちみつ。


甘さ・香ばしさ・塩気が重なり合い、クセになる余韻へ。


背徳感すら心地いい、“甘い × しょっぱい × 燻製 × 食感”の多層バーガー。



クセになる多層バーガー月を、ぜひご堪能ください。





【販売概要】

・商品名　


HONEY SMOKE WAGYU BURGER



・販売期間
2026年4月17日(金)～



・販売店舗
SHOGUN BURGER全店舗



・販売数量
各店在庫が無くなり次第終了






Honey Butter Nineコラボ施策概要


【来店特典１.】


・限定バーガー購入でくじ引き実施


STEP1：コラボバーガー購入


STEP2：ストーリータグ付け&フォロー


STEP3：投稿画面をスタッフに掲示



大当たりのお客様にはサングラスをプレゼント。

【来店特典２.】


・サングラス着用でご来店
→ ポテト＋ドリンクセット無料


（スタッフにお声がけください）



▼対象店舗


渋谷店/歌舞伎町タワー店/祇園四条店/富山店/金沢クロスゲート店/恩納村店








■Honey Butter Nineについて


Wear what you love.
Eat what you love.
Live how you love.
好きなもの身につけて好きなもの食べて、


幸せに生きよう。




楽しくやりたいことをやって、


思いのままに生きること。


自由で気楽でいいんだ。
と開放的な気持ちになってほしい！


そんなディレクターの想いが詰まったブランドです。



公式Instagram(https://www.instagram.com/honeybutternine?igsh=YWQ5eGpyZWNscGF2)


公式サイト(https://honeybutternine.com/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=honeybutternine&utm_content=profile&fbclid=PAZnRzaARG331leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafGU4Xc7il4sMad_5fLnZNwBi-7kVhEeHMM0ZLHK9o39jwxoRiNYnbIsD65UA_aem_GmBj_-A3sRRE_82iy77eSQ)









■SHOGUN BURGERについて




2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。
焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。
現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。



富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。

さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。






■SHOGUN BURGER店舗詳細




・直営店舗（11店舗）


富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店



・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）


町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店



・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）


上海店、バンコク店、杭州店、重慶店



店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)





■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧



公式ホームページ：https://shogun-burger.com/


公式Instagram　：https://www.instagram.com/shogunburger


公式X　　　　　 ：https://x.com/shogunburger


公式TikTok　　　：https://www.tiktok.com/@shogunburger





■株式会社ガネーシャ


東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室


本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階


代表者：代表取締役 本田 大輝


ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/


事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業