【4月17日から発売】SHOGUN BURGERから背徳感を楽しむ新作バーガー登場
株式会社ガネーシャ（本社：富山県富山市）が展開する和牛バーガー専門店SHOGUN BURGERは、2026年4月17日(金)から期間限定メニューとして「HONEY SMOKE WAGYU BURGER」を販売いたします。
本商品は、アイウェアブランド「Honey Butter Nine（ハニーバターナイン）」とのコラボレーション企画として展開します。
限定バーガーをご購入いただいたお客様を対象に、サングラスが当たる「くじ引き」を実施。
さらに、Honey Butter Nineのサングラスを着用してご来店のうえバーガーをご注文いただくと、ポテト＋ドリンクセットを無料でご提供いたします。
“食べる”だけで終わらない、体験型コラボをお楽しみいただけます。
【HONEY SMOKE WAGYU BURGER】
\2,280（税込）
ジューシーな和牛チーズパテに、スモーキーなBBQソースとイベリコベーコンの旨み。
レモンピールを効かせたクリームチーズが、コクの中に爽やかな抜けをつくる。
そこへ重なるのは、2種のジャガイモフライ。
カリカリとバリバリ、異なる食感が一口ごとに弾け、食べ進めるほどにリズムが生まれる。
仕上げはスモークバターとスモークペッパー、そしてはちみつ。
甘さ・香ばしさ・塩気が重なり合い、クセになる余韻へ。
背徳感すら心地いい、“甘い × しょっぱい × 燻製 × 食感”の多層バーガー。
クセになる多層バーガー月を、ぜひご堪能ください。
【販売概要】
・商品名
HONEY SMOKE WAGYU BURGER
・販売期間
2026年4月17日(金)～
・販売店舗
SHOGUN BURGER全店舗
・販売数量
各店在庫が無くなり次第終了
Honey Butter Nineコラボ施策概要
【来店特典１.】
・限定バーガー購入でくじ引き実施
STEP1：コラボバーガー購入
STEP2：ストーリータグ付け&フォロー
STEP3：投稿画面をスタッフに掲示
大当たりのお客様にはサングラスをプレゼント。
【来店特典２.】
・サングラス着用でご来店
→ ポテト＋ドリンクセット無料
（スタッフにお声がけください）
▼対象店舗
渋谷店/歌舞伎町タワー店/祇園四条店/富山店/金沢クロスゲート店/恩納村店
■Honey Butter Nineについて
Wear what you love.
Eat what you love.
Live how you love.
好きなもの身につけて好きなもの食べて、
幸せに生きよう。
楽しくやりたいことをやって、
思いのままに生きること。
自由で気楽でいいんだ。
と開放的な気持ちになってほしい！
そんなディレクターの想いが詰まったブランドです。
公式Instagram(https://www.instagram.com/honeybutternine?igsh=YWQ5eGpyZWNscGF2)
公式サイト(https://honeybutternine.com/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=honeybutternine&utm_content=profile&fbclid=PAZnRzaARG331leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafGU4Xc7il4sMad_5fLnZNwBi-7kVhEeHMM0ZLHK9o39jwxoRiNYnbIsD65UA_aem_GmBj_-A3sRRE_82iy77eSQ)
■SHOGUN BURGERについて
2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。
焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。
現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。
富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。
さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。
■SHOGUN BURGER店舗詳細
・直営店舗（11店舗）
富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店
・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）
町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店
・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）
上海店、バンコク店、杭州店、重慶店
店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)
■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧
公式ホームページ：https://shogun-burger.com/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger
公式X ：https://x.com/shogunburger
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger
■株式会社ガネーシャ
東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室
本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階
代表者：代表取締役 本田 大輝
ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/
事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業