【ルイ・ヴィトン】ホワイトのシグネチャー刺繍が目を引く新作メンズキャップを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、コットンキャンバス生地にアイコニックなホワイトのシグネチャー刺繍が、モダンなストリートウェアに遊び心溢れる大胆なアクセントをプラスする新作メンズキャップを発売しました。

カジュアル＆クールな印象が魅力の「キャップ・LV フラワー」。コットンキャンバス生地にアイコニックなLV ロゴをホワイトの糸で刺繍し、新鮮でモダンなひねりを加えた、コーディネートに取り入れやすいマストハブアイテム。調節可能なスライド式バックルにより、日々の着用に快適なフィット感を実現。

製品名：キャップ・LV フラワー

価格：85,800円

素材：コットン 100%

サイズ：W 17 x H 18 x D 30 cm

定番の雰囲気にモダンなスタイルをプラスした、コットン100%の「キャップ・LVトラッカー」。旬のフォルムが大胆ながらもさりげない存在感を放ち、ホワイトの刺繍で施したLV イニシャルがタイムレスな魅力を演出。

製品名：キャップ・LV トラッカー

価格：111,100円

素材：コットン 100%

サイズ：W 17 x H 14 x D 30 cm

トレンド感溢れるトラッカーシルエットが魅力の「キャップ・シグネチャー メッシュ」。モダンなストリートウェアに遊び心溢れる大胆なアクセントをプラス。前面には、コントラストを描くホワイトで刺繍された「Vuitton」シグネチャーが際立ち、背面の通気性に優れたメッシュにはモノグラム・パターンが刺繍で施されています。

製品名：キャップ・シグネチャー メッシュ

価格：125,400円

素材：コットン 100%

サイズ：W 26 x H 16 x D 28 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。