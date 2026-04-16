チームラボ、千葉・養老渓谷の夜の野外アート展『チームラボ 養老渓谷』4月17日(金)オープン。長い年月をかけて自然が作り上げた渓谷が、人々の存在で変化するアート空間に。作品群の全貌を公開。

チームラボ株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JgI5fx38RPU ]

ハイライト動画『チームラボ 養老渓谷(https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/)』養老渓谷, 千葉 (C)︎ チームラボ

チームラボは、夜の野外アート展『チームラボ 養老渓谷(https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/)』を、房総半島に位置し、温泉郷としても知られる千葉・養老渓谷で、2026年4月17日(金)から5月24日(日)まで開催します。長い年月をかけて自然が作り上げた養老渓谷を、今を生きる人々の存在によって変化するアート空間へと変える、作品群の全貌を公開します。

チケットは、公式ウェブサイトにて販売中です。

https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/

『チームラボ 養老渓谷』コンセプト

養老渓谷が、今を生きる人々の存在によって変化するアート空間に変わり、長い時間の存在と連続性へ再接続する。

養老渓谷は、長い年月をかけ養老川が大地を削り続け作り上げた渓谷。チバニアン（千葉時代）に地球のN極とS極が反転した痕跡を世界で最も鮮明に残す地磁気逆転地層、その上流に広がるこの渓谷の岩肌の黒滝不整合は、日本の地質百選にも選ばれている。古色の森、絶えず大地を深く削り続けてきた川とその峡谷の地層の岩肌は、長い時間を内在する。

チームラボは「Digitized Nature(https://www.teamlab.art/jp/concept/digitizednature/)」というプロジェクトを行っている。「自然が自然のままアートになる」というプロジェクトだ。

長い時間を持つ存在をそのまま作品群にし、今を生きる人々の存在によって変化する。

長い時間の存在と、その時間が今と連続していることを、そして、長い長い生命の連続性の上に自分の存在があることを作品にし、場にすることを模索する。

【作品紹介】

悠久の今の中で連続する生と死

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6Tu9rfqH7G0 ]

チームラボ《悠久の今の中で連続する生と死(https://www.teamlab.art/jp/w/continuouslifedeath-deeptime/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

養老渓谷の巨大な地層の渓谷。

それは、数百万年という圧倒的な歳月をかけて、水の流れが地層を削り出し、地球の記憶を剥き出しにした、悠久の時間が刻んだ巨大な存在「Deep-time Sculpted Existence」である。その姿形と質感に、積み重なった膨大な時間が内在する。



この圧倒的な存在の中で、花々は誕生と死滅を繰り返し、永遠に移ろい続け、生命の時間が流れる。



悠久の時を内在する存在の一部になった時、積み重なった膨大な時間が、今と連続していることに気づく。



そして、二つの時間が連続する中を歩いていく時、長い時間の境界のない連続性の上に自分の存在があることを、身体ごと実感したのだ。

渓谷の森に憑依する滝

チームラボ《渓谷の森に憑依する滝(https://www.teamlab.art/jp/w/waterparticles-valley/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

呼応する養老渓谷と森

チームラボ《呼応する養老渓谷と森(https://www.teamlab.art/jp/ew/resonatingforest-yorovalley/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

木々が光り輝く。木々の光は、それぞれ自律しており、ゆっくりと呼吸するかのように明滅している。

木々の光は、人々が近くを通る時、あるいは《自立しつつも呼応する生命の森(https://www.teamlab.art/jp/ew/resonatinglife-yorovalley/yorovalley/)》から伝播してきた光に呼応して、色を変え、色特有の音色を響かせます。その光は周辺の木々に次々と伝播し、音色を響かせながら連続していきます。

木々の奥から光が押し寄せてくれば、向こうの方に人がいることを意味する。人々はきっと、同じ空間にいる他の人々の存在を普段より意識するだろう。

渓谷の積層する痕跡

チームラボ《渓谷の積層する痕跡(https://www.teamlab.art/jp/w/strataoftraces-valley/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

闇が手前にあり、光がその深淵に存在することで、物質的な境界は消失し、実体と知覚は曖昧になり、幽体を生む。

生生流転柱

チームラボ《生生流転柱(https://www.teamlab.art/jp/w/constantfluxpillar/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

コンクリートなどこれまで人間がつくってきたものは、石ころのようにそれ自体で安定的な構造をもつ。

しかし、渦潮は、外部から内部へ、内部から外部へと流れ続ける水が渦潮の構造を生み、水が流れ続けることで秩序が維持される。生命もまた、外部から内部へ、内部から外部へと、食物を通してエネルギーと物質が流れ続けることで生命の秩序が維持される。

この作品もそれ自体で構造を持たず、構造は流れの中に生まれ、生命のようにしなやかでやわらかい。そして、流れは混沌からの秩序を生み出す。

作品は風や雨、湿度など環境の影響を強く受け、柱の動きや高さが大きく変化する。

死生不二塊

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=32ZzIofi1a4 ]

チームラボ《死生不二塊(https://www.teamlab.art/jp/w/nondualmass-lifeanddeath/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

死と生は、二つに見えるが実際は一つであり、切り離せない。

長い時間の中で、生が死を、死が生を支え合いながら、永遠に繰り返されてきた生命の連続性の中の刹那の塊。

巌窟の永遠の祈り

チームラボ《巌窟の永遠の祈り(https://www.teamlab.art/jp/w/eternaluniverse-rockcavern/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

巌窟の深淵に永遠に書が書かれ続けられる。一文字ごとにその文字を僧が読んでいる。書のそれぞれの位置からその字の声が響き、その声が何十万と連なった朗唱が響き続ける。

蓄積された時間の結晶

チームラボ《蓄積された時間の結晶(https://www.teamlab.art/jp/w/crystallized-accumulation-time/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

自立しつつも呼応する生命の森

チームラボ《自立しつつも呼応する生命の森(https://www.teamlab.art/jp/ew/resonatinglife-yorovalley/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

密集して立ち続ける光のovoid（卵形体）は、それぞれ自律している。ovoidは、人にかき分けられたり、風に吹かれたりして倒れると、立ち上がりながら光の色を変え、色特有の音色を響かせる。その周辺のovoidにも次々に呼応し、同じ色に変化し音色を響かせながら、連続していく。

光のovoidは、風が静かで人々が何もしない時、ゆっくりと明滅をはじめる。

切り取られた連続する生命

チームラボ《切り取られた連続する生命(https://www.teamlab.art/jp/ew/cutoutcontinuouslife-yorovalley/yorovalley/)》(C)︎チームラボ

森を捉えた写真は、レンズによって森を平面化し切り取っている。本作は、光によって森をそのまま切り取っている。

本展は、養老渓谷温泉郷における、豊かな自然を活用した魅力ある観光地づくり促進のため、千葉県が実施する地域のブランディングや観光コンテンツの開発、観光客の利便性向上に向けた様々な取組の一環として開催します。

チームラボ 養老渓谷

https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/

#チームラボ養老渓谷

2026年4月17日(金) - 5月24日(日)

養老渓谷 (中瀬遊歩道周辺 千葉県夷隅郡大多喜町葛藤(https://maps.app.goo.gl/iPcKHkU1PdWnac3VA))

主催：千葉県

企画運営：株式会社 昭栄美術

開催時間

18:45頃 - 21:00 (最終入場 20:20)

*日の入り時刻に合わせて、開始時間が変更となります。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

チケット価格

平日

大人：1,500円

小中高生：800円

未就学児：無料

障がい者割引：750円

土日祝

大人：1,800円

小中高生：800円

未就学児：無料

障がい者割引：900円

*事前日時指定予約制です。

*現地での購入の場合、上記価格に＋200円(障がい者割引は＋100円)となります。

*前売券が売り切れた場合、現地での当日券の販売はございません。

チケット購入

https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/