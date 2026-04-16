【社長限定・参加費無料】上場企業・成長企業対象の経営者交流イベント「金成柱 43th生誕祭＆感謝祭-経営者限定交流会-」を5月11日開催～代表の金の誕生日を機に、ビジネスマッチングの場を無償提供～

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、企業の代表取締役のみを対象とした参加費無料のネットワーキングイベント「金成柱 43th生誕祭＆感謝祭-経営者限定交流会-」を弊社（WeWork日テレ四谷ビル）にて開催いたします。

弊社のクライアントである上場企業や上場準備企業の経営層が多数参加予定であり、業界の垣根を超えた新たなビジネス創出と強固なコミュニティ形成を目的としています。

お申込みはこちらから :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-23/3gsdnn参加費無料/途中入退出OK

・開催の背景

本イベントは、代表である金が日頃からお世話になっているクライアントの皆様や経営者仲間に向けた、感謝の還元として企画されました。

自身の誕生日という節目を単なる祝賀の場とするのではなく、第一線で活躍する経営者同士が繋がる「良質な出会いの場」として無償で提供いたします。

弊社では普段から代表の呼びかけにより毎月勉強会を開催しておりますが、そこでは上場企業のトップ経営者が登壇してくださるなど、単なる利害関係を超えた「Win-Winの繋がり」が生まれています。

この強固な輪をさらに広げ、日本経済を牽引する経営者同士の共創を後押ししたいという想いが、今回の開催背景にあります。

・本イベントの3つの特徴

■完全「社長限定」＆「参加費無料」

決裁権を持つトップ同士のみが集まることで、スピーディかつ質の高いビジネスマッチングを実現。

参加費のハードルを無くすことで、純粋な交流を促進。

■上場企業・上場準備企業トップが多数参加

代表金の独自の人脈により、第一線で活躍する経営者が集結。

「あの社長と話してみたい」が叶う場。

■初めましての方も歓迎！オープンな交流の場

既存のコミュニティに留まらず、「自社のビジネスを加速させたい」「面白い経営者と繋がりたい」という新たな社長の参加も歓迎。

・代表取締役 金 成柱プロフィール

株式会社IR Robotics代表取締役 金 成柱

X：https://x.com/kim_iripoma

1983年、三重県四日市市生まれ。

2006年、株式会社幕末（現イシン株式会社）に入社。

2011年、代表取締役社長に就任。

2015年、株式会社とうがらしを設立し代表取締役に就任。

2017年、株式会社IRTV（現 株式会社IR Robotics）の代表取締役社長に就任。

・開催概要

・日時: 2026年5月11日（月）19:00～23:30

・場所: 東京都千代田区麹町5-3-23

WeWork 日テレ四谷ビル1F（弊社オフィスビル）

・参加資格: 企業の代表取締役・CEOであること

・参加費: 無料

・申込方法: https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-23/3gsdnn

お申込みはこちらから :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-23/3gsdnn

途中入場・途中退出も大歓迎ですので、当日は名刺を100枚程お持ちいただきご参加いただけますと幸いです。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/