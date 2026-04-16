音楽フェス特化型のバッグブランド『UNDERTHESUN』26年の新作を発表。26年の音楽フェス仕様にアップデートされたラインナップに！

株式会社水野鞄店

創業明治23年の鞄メーカー株式会社水野鞄店が手がける音楽フェスへの愛が詰まったバッグブランド「UNDERTHESUN（アンダーザサン）」は、2026年の新コレクションとして「THESUN_FF 26」を発表。ボディバッグ1型、ショルダー1型からなる計2型の新作と定番アイテム3型の新色を4月28日（火）にリリース予定。

EDDIE ”Bungee Body”「THESUN_FF 26」のコンセプトは「Find it. Follow it.」

24年にスタートした同シリーズ、今回はBRAND COMPOSERの伊藤が昨年のフェスの現場でユーザー様から直接ヒアリングした内容をUNDERTHESUN的解釈にまとめてアイテム化。「リュックだと自慢のTシャツのバックプリントが見えない」という声から、今年はリュックの代わりに使えるように容量が確保できるボディバッグ・ショルダーを新商品として追加。

機動力と容量を満たす為に作ったスタイリッシュな「EDDIE ”Bungee Body"」

EDDIE ”Bungee Body”

▼素材

100D Recycled Rip Stop Nylon

▼色展開

BLACK / B.BEIGE

▼サイズ（横×縦×幅）

400×200×90mm

▼容量

7L

▼品番

50233

▼生産国

ベトナム

▼価格

\15,400（tax included）

ボディバッグならではの機動力をベースにメインポケットは7Lの容量を確保しています。フロントポケットには4つの仕切りを配置し、荷物を整理して収納することが可能になっています。サイドのメッシュポケットは500mlのペットボトルも入るサイズを確保しています。またフロント部分のバンジーコードはバックル式になっており、中央部で取り外しが可能になっています。これにより一度バンジーコードの締め具合を調整した後は、バックルの脱着だけ荷物を収納することが可能になりました。また背面にも小物をいれるポケットを完備しており、ボディバックでありながら収納箇所を多数用意しています。

脱着式のショルダーベルトにより、左右のどちらの肩にも掛けられるようになっています。ショルダーパットも脱着できるようになっており、外してビッグウエストポーチとしても使用可能です。

リュック派ではないけど、荷物も多少ある、そんなフェススタイルの方にピッタリのアイテムとなっています。

SPEC

■オリジナル2レイヤー生地（耐水圧30,000mm+撥水）

■メインポケット

iマグネットタイプの仕切りポケット

iiファスナータイプのメッシュポケット

■フロントポケット（4つに仕切られている仕様・キーフック有り）

■サイドポケット

■フロントバンジーコード

■ダブルサイドポケット

■脱着式ショルダーベルト

■背面ポケット

■背面立体パッド

B.Beige

BlackとB.Beigeの2色展開

メインポケット

仕分けできます

フロントポケット

4つに分かれてます

サイドメッシュポケット

500mlペットも入ります

背面ポケット

スマホサイズ

バンジーコード

バックル式で便利

Dカン

自由にカスタム

脱着式ショルダー

外してウエストバッグにも

ありそうでなかった大容量でベーシックな「BASIS ”Shoulder Bag"」

BASIS ”Moon Shoulder”

▼素材

100D Recycled Rip Stop Nylon

▼色展開

BLACK / B.BEIGE

▼サイズ（横×縦×幅）

370×310×180mm

▼容量

20L

▼品番

50232

▼生産国

ベトナム

▼価格

\13,200（tax included）

たくさんのご要望をいただいていた大容量のショルダーバッグ。広めのマチを取っている為、メインポケットにはガバっと荷物を収納することができます。内部にはマグネット仕様の仕切りとメッシュポケットを用意し、ざっくりと荷物を入れながらも仕分けができる仕様にしました。その中でも、ペットボトルやマイボトルなどを自立して収納できるポケットは、容量の大きいポケットでは重宝間違いなしです。フロントに配置したダブルポケット・背面ポケット・サイドポケットなどにより、ザクっと荷物を入れながらもアクセス頻度や用途ごとに収納できるショルダーバッグになりました。

SPEC

■オリジナル2レイヤー生地（耐水圧30,000mm+撥水）

■メインポケット

iマグネットタイプの仕切りポケット

iiファスナータイプのメッシュポケット

iiiボトルや折り畳み傘が自立収納可能のポケット

■ダブルフロントポケット（キーフックは両方についています）

■サイドポケット（マグネット仕様）

■背面ポケット（ボタン仕様）

Black

BlackとB.Beigeの2色展開

メインポケット

仕分けできます

ボトル用収納

メインポケット内部

ダブルフロントポケット

キーフックもダブル

背面ポケット

ボタン仕様

サイドポケット

マグネット仕様

ショルダー部にDカン

自由にカスタム

定番アイテムの新色追加

POPUP情報

ROOTS BR ”Rucksack"ROOTS BR 15 ”Mini Rucksack"INTHEAIR ”Sacoche"INBLOOM ”Triangle Pouch"

2026年のPOPUPタイトルは「Penetrations」

より多くの場所で、より多くのお客様に「浸透」させていきたいという想いを込めて昨年よりも多くの地域での開催が決定。

名古屋 POPUP

場所：水野鞄店 名古屋ショールーム

日時：5月10日（日）11時~20時

住所：愛知県名古屋市中区栄3-12-28

東京 POPUP

場所：水野鞄店 東京ショールーム

日時：5月16日（土）11時~20時

5月17日（日）11時~18時

住所：東京都台東区浅草橋4丁目3-6

石川 POPUP

場所：miru | Art Gallery in Kanazawa

日時：6月20日（土）

6月21日（日）

住所：石川県金沢市柿木畠４－６

大阪 POPUP

場所：調整中

日時：6月27日（土）~6月29日（月）

住所：調整中

福岡 POPUP

場所：調整中

日時：7月3日（金）~7月9日（木）

住所：調整中

北海道 POPUP

場所：調整中

日時：7月11日（土）~7月12日（日）

住所：調整中

※予定の変更の可能性あり。詳しくはHPや各SNSにてご確認お願いいたします。

各サイト&SNS

THESUN_FF 26 特設ページ

4月24日公開予定



ECサイト

https://www.mizuno-bag.com/collections/underthesun

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電話番号：052-251-3871

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