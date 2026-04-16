能登に『ポケふた』が６枚やってくる！

石川県

（一財）ポケモン・ウィズ・ユー財団（ポケモン財団）の仲介のもと、(株)ポケモンより『ポケふた』（ポケモンデザインが描かれたマンホール蓋）を能登６市町に１枚ずつ寄贈いただき、４月２９日から一般公開します。

【『ポケふた』設置場所】

- 珠洲市 見付海水浴場- 輪島市 道の駅輪島（ふらっと訪夢）- 能登町 柳田植物公園- 穴水町 穴水駅- 七尾市 わくらポケモン足湯 湯っ足りパーク- 志賀町 世界一長いベンチ

また、『ポケふた』設置場所には、それぞれポケモン財団の協力のもと、モニュメントなどポケモン観光スポットを設けていきます。

【『ポケふた』付近の観光スポット】

- 珠洲市 「ニンフィアwith LOVE」モニュメント（2025年8月29日設置)- 穴水町 穴水駅舎に新たなポケモン装飾を追加（4月28日公開）- 七尾市 「わくらポケモン足湯」オープン（5月12日正午開業）

これらのスポットは県観光連盟のデジタルマップなどで発信。全国の、そして世界のポケモンファンが能登を訪れるきっかけになることを期待しています。

※石川県では、ポケモン財団と能登復興支援のため包括連携協定を締結しています