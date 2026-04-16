【コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート】2026年6月15日(月)、国内初のビーチリゾート型コートヤードが沖縄県名護市に開業

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナルが展開するホテルブランド「コートヤード」の最新ホテルとして、 「コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート（Courtyard by Marriott Okinawa Resort）」(https://www.marriott.com/ja/hotels/okacr-courtyard-okinawa-resort/overview/)が2026年6月15日(月)、沖縄県名護市喜瀬に開業いたします。開業に先立ち、2026年4月16日(木)より、予約サイトにて宿泊予約の受付を開始いたしました。

本ホテルは、「コートヤード」ブランドとして沖縄初進出、また、国内の「コートヤード」初となるビーチリゾート型ホテルです。沖縄本島北部・喜瀬ビーチ沿いに位置する本ホテルからは、エメラルドグリーンにきらめく名護湾や、やんばるの豊かな緑という沖縄ならではの自然を存分にご堪能いただけます。また、那覇空港から車で約1時間というアクセスの良さに加え、周辺には人気観光スポットが点在するロケーションも大きな魅力です。

レジャーステイからビジネス利用、ご家族やご友人同士でのご旅行から一人旅まで、多様な目的やスタイルに寄り添いながらあらゆるシーンに対応する新たな沖縄滞在をご提案します。

【客室】

オーシャンビューの客室すべてにプライベートバルコニーを完備。バルコニー越しに喜瀬ビーチと名護湾の美しい景色をお楽しみいただけます。レジャーステイにもビジネス利用にも対応する機能性と快適性を兼ね備えた室内は、ワークデスクや十分な収納といった実用性を備えつつ、沖縄の自然を感じさせる落ち着いたデザインを採用しています。

設計は、日本を代表する建築設計事務所・久米設計が担当。「コートヤード」ブランドが掲げるモダンで機能的な美学を基盤に、洗練と心地よさが静かに調和する空間を創出しました。自然と呼応するデザインは、訪れる人それぞれに寄り添い、上質で穏やかな時間を提供いたします。客室タイプは、スイートルーム3タイプを含むトータル8タイプをご用意。滞在の目的や気分に応じて選べる客室ラインアップが、沖縄でのひとときをより豊かに彩ります。

デラックスキングデラックスダブルコーナースイート

【客室情報】

・スーペリア：19平方メートル / フォレストビュー / 8部屋

・デラックスダブル：31平方メートル / オーシャンビュー / 75部屋

・デラックスキング：31平方メートル / オーシャンビュー / 19部屋

・プレミアムダブル：31平方メートル / オーシャンビュー / 44部屋

・プレミアムキング：31平方メートル / オーシャンビュー / 17部屋

・コーナースイート：46平方メートル / オーシャンビュー / 2部屋

・サンセットスイート：59平方メートル / オーシャンビュー / 4部屋

・喜瀬スイート：76平方メートル / オーシャンビュー / 1部屋

【レストラン Shioka】

ビーチフロントレストラン「Shioka（潮香）」は、目の前に広がる喜瀬ビーチを眺めながら豊かな食体験を楽しめる、滞在のハイライトとなるダイニングです。メニューの主役は、毎日市場から届く新鮮な魚介類を中心に、世界的に有名な健康長寿の地「ブルーゾーン」 の沖縄が誇る地元食材をふんだんに取り入れた沖縄料理やグリル料理の数々。また、和洋の多彩なメニューも展開いたします。さらに、テラスでは海風を感じながら、沖縄の新鮮な食材を活かしたバーベキューをお楽しみいただくことも可能です。

沖縄のあたたかなもてなしの心と、受け継がれてきた食文化、そして地元食材へ敬意を払いながら、「コートヤード」らしいインターナショナルな感性をプラスした「Shioka」。グリルの炎がもたらす力強さと海辺を渡る風のやさしさが交差する店内では、伝統と現代、ローカルとグローバルが美しく調和しています。「Shioka(潮香)」は、そうした調和のもと、宿泊ゲストはもちろん、近隣ホテルをご利用の方や地元の方々にも親しまれる、新たな交流の場となることを目指しています。

朝食

沖縄の食材や特産品を取り入れた料理からインターナショナルな料理まで、幅広いラインナップを楽しめるビュッフェスタイルの朝食を提供いたします。沖縄の朝を感じる豊かなひとときをお楽しみください。

ランチ

海風を感じながら、地元食材を活かしたグリル料理やバーベキューをご堪能いただけます。また、沖縄県産和牛を使用したバーガーや沖縄そば、タコライスなど沖縄らしいメニューもご用意しています。

ディナー

泡盛やワインなど豊富なドリンクとともに、厳選された地元食材を使用した多彩な料理やバーベキューをお楽しみいただけます。オーシャンフロントの景色と潮の香りに包まれながら、ゆったりとした上質なひとときをお過ごしください。

【Lobby Lounge ＆ Bar「THE LOUNGE」 】

レストラン「Shioka」に隣接するロビーラウンジ＆バー「THE LOUNGE」は、日中は開放的なラウンジ、夜は洗練されたバーとして、時間とともに表情を変える魅力的な空間です。中でも忘れられない絶景が広がる夕暮れ時には、美しいサンセットを眺めながら、泡盛やクラフトビール、季節のフルーツを使ったカクテルなど、沖縄ならではの味わいをお愉しみください。沖縄食材を使った創作メニューやシェアプレートなども多数ご用意しています。

コンテンポラリーなデザインと沖縄のエッセンスが融合するリゾート感あふれる空間は、ご家族やご友人との語らいはもちろん、仕事やミーティング、お一人で過ごすのんびりとした時間まで、思い思いのスタイルで過ごす“リビングスペース”として多くの人に心地よいひと時をお届けいたします。

【その他施設】

・24時間ご利用いただける「フィットネスセンター」

・親子で楽しめる「キッズクラブ」

・沖縄ならではの品揃え「ショップ」

・遊泳期間中に楽しめる「マリンアクティビティ」

・会議から宴会まで利用できる「多目的スペース」

【施設概要】

名 称：コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート

開業予定：2026年6月 15日(月)

統括総支配人：サム・チア

所在地：沖縄県名護市喜瀬115-2

客室数：170室

アクセス：那覇空港より沖縄自動車道利用 約60分

那覇空港より国道58号線利用 約100分

公式サイト：https://www.marriott.com/ja/hotels/okacr-courtyard-okinawa-resort/overview/

コートヤード・バイ・マリオットについて

コートヤード・バイ・マリオットは、「より良い成果を成し遂げたい」という情熱に突き動かされる先進的なゲストに選ばれているホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,350軒以上を展開し、旅行の目的を問わず、あらゆるトラベラーのニーズに応え、ゲストが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。

思慮深くデザインされた客室は、くつろぎとリチャージのためのワンランク上の滞在体験を提供し、快適なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備。ゲストは、仕事に集中し、良質な食事を楽しみ、人とつながり、常にベストな状態で前進し続けることができます。

コートヤード・バイ・マリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル・トラベルプログラム「マリオット ボンヴォイ」に参加しています。本プログラムでは、世界的なブランドポートフォリオ、Marriott Bonvoy Moments(https://moments.marriottbonvoy.com/en-us)での限定体験、無料宿泊特典やエリートステータス特典など、比類なきベネフィットを会員の皆さまに提供しています。入会は無料です。詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。

ご予約・詳細は courtyard.marriott.com(https://www.marriott.com/brands/courtyard-by-marriott.mi) をご覧ください。また、X(https://x.com/CourtyardHotels)、Instagram(https://www.instagram.com/courtyardhotels/)、Facebook(https://www.facebook.com/courtyard/)でも最新情報を発信しています。

Marriott Bonvoy について

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが展開する 30 以上のホテルブランドと、世界 10,000 以上のデスティネーションを擁するポートフォリオです。世界各地の記憶に残るロケーションにおいて、評価の高いホスピタリティを提供しています。受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスとして、身近な場所から世界各地まで、 会員の皆様に新たな発見と感動をもたらす体験をご提供します。Marriott Bonvoy の詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリのダウンロードは、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp よりご利用いただけま す。Facebook(https://www.facebook.com/marriottbonvoy)、X(https://x.com/marriottbonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy?lang=en) でも情報を発信しています。