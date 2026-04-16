昨年話題を呼んだ「rig footwear × EKAL」 別注サンダル今季はEKAL 2026 SSシーズンテーマカラー“LAKE SUNLEEF”を落とし込んだ特別仕様でリリース

株式会社アーバンリサーチ

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）」。

「rig footwear（リグフットウェア）」と今季も別注商品をスタンバイ。

昨年の「別注waduki」では湖に映る夕焼けを表現した「MAGIC HOUR」を展開し大きな反響を呼んだ一足となりました。

今季は抜群のフィット感と通気性に定評のある「kuvaa（クーバ）」を選定し、湖畔の芽吹きを表現したオリジナル柄「LAKE SUNLEEF」をアッパー部分にあしらえたスペシャルエディションを展開。

3本ストラップのkuvaa 2.0はアッパー素材にオープンメッシュ素材を採用し通気性抜群。3本のマジックテープにより甲幅を微調整可能です。ヒール部分のバックストラップはべルクロで調整でき、取り外ししてスライドサンダルとしても使用可能です。

別注 rig footwear × EKAL kuvaa EXCLUSIVE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=1660&keyword=26SS&service=item&type=ALL&_ga=2.126591245.1265474999.1776069873-1707465614.1775020796)

品番：(MEN) FE26210-1170332 (WOMEN) FE26210-2210331

価格：\18,480 (税込)

Color：LAKE SUNLEEF

Size：(WOMEN) 23 / 24 / 25

(MEN) 26 / 27 / 28 / 29

EKAL 公式Instagram(https://www.instagram.com/ekal_lake_official/)

【一般発売時期】

2026年4月下旬 予定

【販売店舗】

EKAL 道の駅ビーナスライン蓼科湖店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store49/49_6/)

URBAN RESEARCH DOORS EKAL 展開店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.120786184.1265474999.1776069873-1707465614.1775020796)

※ 取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

rig（リグ）

rigは日本人の足の特徴に基づいたフットベッドを採用し、日本人にとって最も快適になるように設計されています。欧米人と日本人の足の特徴を研究し、約4年の開発を経て2019年に日本発のリカバリーサンダルブランドとして誕生しました。

rigのリカバリーサンダルは衝撃吸収性が非常に高く足腰のストレスを開放して疲労の回復を促します。特に立ち仕事や運動後などは翌日に疲れを残さないよう足を最大限にリラックスさせます。また、硬質サンダルに比べて足腰への負担が軽減されるため腰痛持ちやヘルニアの方の普段履きにも適しています。

アスリートの負荷やストレスを軽減させることをコンセプトに、トレイルランニングやMTB、ロードバイクやトライアスロンなどの様々なアスリートの声を反映させ、常に素材の研究開発を行っており技術革新を追求しています。

rig footwearオフィシャルサイト(https://rigfootwear.com/)

rig footwear 公式Instagram(https://www.instagram.com/rigfootwear/)