都会に馴染む機能服「Schott BLACK SHEEP COLLECTION 2026」を発表！

株式会社TSIホールディングス

（株）TSIホールディングス（本社：港区赤坂 代表取締役社長 下地 毅）が展開する、1913年創業の米国のレザーブランド「Schott（ショット）」は４月24 日（金）より、都会に馴染む機能服「Schott BLACK SHEEP COLLECTION 2026」を発表いたします。

当たり障りの無い平凡なものではなく、個性的なシルエットを持ちながらも高い機能性を兼ね備えた二面性を放ち、ここ数年「Schott」の中で最も勢いのあるカプセルコレクションに成長している“BLACK SHEEP”。



“BLACK SHEEP”は羊の皮を被った狼というニュアンスを持つ言葉でネガティブな意味としても捉えられがちですが、「Schott」では、どこか謎めいた空気感やアウトサイダーのような立ち位置として捉えた孤高のラインナップとなっております。

今季は接触冷感機能を兼ねた全4型のラインナップを4月24日（金）に発売いたします。

B.S. KNIT SHIRT

COLOR: BLACK

SIZE:M/L/XL

PRICE:\22,000-

B.S. KNIT VEST

COLOR: BLACK

SIZE:M/L/XL

PRICE:\16,500-

B.S. T-SHIRT

COLOR:BLACK×WHITE/BLACK×CHARCOAL

SIZE:M/L/XL

PRICE:\12,100-

B.S. V NECK T-SHIRT

COLOR:BLACK×WHITE/BLACK×CHARCOAL

SIZE:M/L/XL

PRICE:\12,100-

【商品概要】

発売日：2026年4月17日（金）

販売店舗：Schott直営店及び公式オンラインストア

公式HP : https://schott-nyc.jp/

商品ページ：2026年4月17日（金）公開

https://mix.tokyo/collections/260407_sch_black-sheep

Schott（ショット）

1913年、アーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟がニューヨークでブランドをスタートする。1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケットを発表。このジッパーを用いたライダースは、後のライダースの仕様に影響を与えた。マーロン・ブランド主演の1953年公開の映画「ザ・ワイルド・ワン」で、マーロン・ブランドがレザーのライダースを着用していたこともあり、ショットが50年代に発表した星形のスタッズをエポーレットにつけたモデル「ワンスター」も人気となる。1970年代のロック・パンクの流行の中、ラモーンズやセックスピストルズなど多くのミュージシャンに愛用される。2013年に創業100周年を迎えた、押しも押されぬレザーブランドの雄である。現在もなお米国生産にこだわり続けるレザージャケットは全世界で愛され、支持されている。

https://schott-nyc.jp/

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https://schott-nyc.jp