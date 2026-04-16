【3年連続】「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定！

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、経済産業省が定める『健康経営優良法人2026（大規模法人部門）』に認定されました。当社では、健康診断の受診率100％、受診勧奨の取り組みや有給休暇の消化率100％などの取り組みを行っております。今後も従業員とご家族の健康保持 ・増進のために取り組みを続けてまいります。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・スリーエーコンサルティングの取り組み

１. 健康診断の受診率100％

当社は毎年、健康診断の受診率100％を達成しています。検診内容には、女性特有の項目もあります。

２. 受診勧奨の取り組み

健康診断で再検査や精密検査となった場合に休暇を取れる、Eからだ休暇という制度があります。

３. ストレスチェック

年1回、ストレスチェックを法令に基づき適正に実施し、従業員の現状を汲み取る機会としています。

４. 労働時間の適正化

LANSCOPEと実労働時間の稼働が整合しているか確認し、毎月、各部門長へ報告を行っています。

また、完全退社時刻を19:00に設定しています。

５. 有給休暇の消化率100％

当社は毎年、有給休暇消化率100％を達成しています。

仕事と共にプライベート時間も充足できるよう支援しています。

６. 柔軟な働き方の実現

在宅勤務を導入しています。

７. コミュニケーション促進

部署内での食事代を会社が負担する制度や、部署関係なくコミュニケーションを取れる機会を提供しています。

・健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

■健康経営優良法人認定制度公式サイト

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：264名

◎事業内容：

・健康経営優良法人コンサルティングサポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人