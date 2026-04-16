【期間限定】母の日向けの返礼品ギフトの特集ページ公開！ 鹿児島県出水市のふるさと納税に登場

LR株式会社

5月10日（日）の母の日に向け、鹿児島県出水市では、母の日向けのラッピング対応可能な返礼品ギフトをご用意しました。

特集ページとして公開していますが、特におすすめの逸品をいくつかご紹介します。

【特集ページ】楽天特集ページ(https://www.rakuten.co.jp/f462080-izumi/contents/mother26/)、チョイス特集ページ(https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/46208/25699?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

【入金締切】2026年4月23日（木）

【お届け日】2026年5月6日（水）～5月10日（日）

鹿児島県産うなぎ蒲焼

鹿児島産鰻を使用。備長炭に近い熱源で丁寧に焼き、蒸しと過熱水蒸気でふっくら仕上げることで、身が崩れるほどのふわっふわな食感に。

4度のタレ焼きで、濃厚な味わいの蒲焼きに仕上げました。

▼寄附はこちら

楽天(2、3尾)(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i505-m/)、チョイス(2尾)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6500662?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(3尾)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6972889?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

田舎みそセット

保存料・着色料・甘味料不使用。

国産原料のみを使い、昔ながらの伝統の製法でつくったこだわりのみそです。

麦みそと合わせみそのセットを、容量違いでご用意しています。

▼寄附はこちら

楽天(2～8(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i378-m/)kg(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i378-m/))(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i378-m/)、チョイス(2(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110879?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)kg(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110879?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208))(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110879?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(3(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110880?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)kg(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110880?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208))(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110880?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(8(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110878?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)kg(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110878?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208))(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6110878?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

極撰白だしセット

上級淡口をベースに、かつおだしと昆布だしをふんだんに使用したこだわりの白だし。

風味豊かなかつおの香りと、コクのある昆布の上品で濃厚なうま味をご堪能ください。

▼寄附はこちら

楽天(2、4本)(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i427-m/)、チョイス(2本)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6112905?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(4本)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6112901?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

季節の上生菓子セット

職人の技で一つひとつ手作りした、味はもちろん、見た目も心躍る季節の上生菓子セット。

製造するのは創業70年の和菓子店。季節に合わせてイメージの和菓子をお届けします（「みかん」と「ひよこ」デザインは通年）。

▼寄附はこちら

楽天(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i246-m/)、チョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6500663?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

2種果実 ミックスジュース

新鮮な南国の恵みをたっぷりと詰め込んだ、不知火と温州みかんの贅沢なミックスジュース。

ジューシーな果肉を丁寧に絞り、添加物や保存料を一切使用せず、自然そのままの味わいをお届けします。

▼寄附はこちら

楽天(5、8本)(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i615-m/)、チョイス(5本)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6985164?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(8本)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6985163?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

母の日に向けたギフト用返礼品はほかにもたくさんご用意しています。

▼詳細は以下よりご確認ください。

母の日返礼品一覧(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%80%90%E6%AF%8D%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%91/?pls=1&sid=374491)

出水市について

八坂神社

鹿児島県北西部の八代海に面し、広大な平野、海、山と豊かな自然に囲まれた温暖でおだやかな出水市。毎年一万羽を超えるツルが渡来し、渡来地はラムサール条約湿地に登録され、国の特別天然記念物にも指定されています。

江戸時代に要衝の地として薩摩藩最大の外城が置かれた「出水麓武家屋敷群」や日本一大きな鈴がつり下がる「箱崎八幡神社」、高さ4.15mのお地蔵様がある「八坂神社」なども有する、往時の面影が今も残る「ツルと歴史のまち」です