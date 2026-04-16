世界経済フォーラムのヤング・グローバル・リーダーズ（YGLs）2026に介護用品レンタルのヤマシタ代表の山下和洋が選出

株式会社ヤマシタ

介護用品（福祉用具）レンタル・販売事業および、リネンサプライ事業を行う株式会社ヤマシタ（本社：静岡県島田市、代表取締役社長：山下和洋、以下「ヤマシタ」）は、世界の政治や経済のリーダー達が一堂に会するダボス会議を主催する世界経済フォーラムの2026年度「ヤング・グローバル・リーダーズ（YGLs）」に当社代表取締役社長の山下和洋が選出されたことをお知らせします。

世界経済フォーラムは、公衆衛生、経済開発、テクノロジー、持続可能性など、様々な分野に携わり、世界でその活躍が期待される40歳未満のヤング・グローバル・リーダーズ（YGLs）を選出、発表しました。選出されたYGLsは、ピューリッツァー賞受賞者、国家元首、国連親善大使、フォーチュン500企業CEOなどを輩出する「ヤング・グローバル・リーダーズ・フォーラム」の一員となります。2026年度のYoung Global Leadersには118名選出され、日本からは山下を含め3名が選出されました。

2026年度の選出者詳細については以下をご参照ください。

https://www.younggloballeaders.org/2026-class

■選出に対するコメント（株式会社ヤマシタ代表取締役社長 山下和洋）

この度、ヤング・グローバル・リーダーズに選出いただき、大変光栄です。

ヤマシタはこれまで、介護用品レンタル事業を通じて日本の在宅介護を支えてまいりました。現在はその知見を活かし、在宅介護領域におけるプラットフォームの構築に挑戦しています。また、日本にとどまらず、中国や韓国などアジアにも事業を展開しています。

世界に先駆けて超高齢社会を迎えた日本は、いわば“課題先進国”です。この国で培われる知見や仕組みは、これから同様の課題に直面する世界にとって重要な示唆になると考えています。ロンジビティやウェルビーイングの分野において、日本発の価値を世界に届けていくことが私たちの使命です。

ヤング・グローバル・リーダーズのコミュニティを通じて、世界中のリーダーと学び合いながら視座を高め、事業と社会の双方により大きな価値を生み出していきたいと考えています。

・山下 和洋（やました かずひろ）プロフィール

■生年月日

1987年10月18日（38歳）

■略歴

2010年慶應義塾大学法学部を卒業後、株式会社ヤマシタ入社。2013年、先代社長であった父が急逝し、25歳の若さで社員数1500人の会社の代表取締役社長に就任。以降、経営基盤の強化や事業の選択・集中などの変革を推し進め、10年で社員数3,000人まで成長させる。小学校で社会保障制度に関する卒業論文を執筆。高校時代には、福祉用具専門相談員の資格を取得。

■個人受賞歴（一部）

2020年：ダイヤモンド経営者倶楽部「Management of the year」

2025年：EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー日本大会ファイナリスト（リージョナル・バイタライゼーション部門賞）

■公職（一部）

- 東京商工会議所 常議員／1号議員（社会保障委員会、中小企業デジタルシフト推進委員会、労働委員会）- 公益社団法人経済同友会 幹事／中堅・中小企業活性化委員会 副委員長／創発の会副座長／次世代共創委員会 副委員長- 一般社団法人日本リネンサプライ協会 理事- 一般社団法人 日本福祉用具供給協会 理事- 一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 副理事長- 公益財団法人テクノエイド協会 理事- 一般社団法人 シルバーサービス振興会 運営委員会 委員- 一般財団法人 医療関連サービス振興会 医療関連サービス開発委員会 委員- 一般社団法人G１ foundation member ／ G1 U40 ボードメンバー- 福祉法人経営学会 理事- 一般社団法人日本応用老年学会 理事

■株式会社ヤマシタについて

1963年の創業以来「正しく生きる、豊かに生きる」を企業理念に掲げ、リネンサプライ、介護用品レンタル・販売の両事業で業界大手のポジションを確立。全社員の仕事のやりがいと顧客の体験価値を相互に高め合う好循環を強みに、2030年に850億円の売上目標を掲げている。DXにも注力しており、既存事業×テクノロジーによってサービス品質と生産性を向上させながら、周辺の事業領域や海外にも進出。業界再編と高付加価値化の実現に挑戦することで非連続な成長を成し遂げ、2050年には売上高1兆円を目指す。

（会社概要）

所在地：本社：静岡県島田市中河 737

東京本部：東京都港区港南二丁目15番3号品川インターシティC棟8階

設立：1963年3月6日

代表者：代表取締役社長 山下和洋

事業内容：福祉用具レンタル・販売、リネンサプライ事業等

売上高：336.6億円（2025年3月期）

従業員数：2,829名（2025年3月末現在）

URL

「ヤマシタ」コーポレートサイト：https://www.yco.co.jp/(https://www.yco.co.jp/)

ヤマシタのホテルリネンサプライ：https://www.yco.co.jp/hotel/(https://www.yco.co.jp/hotel/)

介護用品・福祉用具紹介サイト 「ヤマシタ、シマシタ。」：https://www.ycota.jp/(https://www.ycota.jp/)

介護用品・福祉用具の総合通販サイト 「ヤマシタオンラインストア」： https://caretaro.com/(https://caretaro.com/)