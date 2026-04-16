“石丸伸二とジャグジーデート”ミス東大・あさ「聖なる処方箋キー」で“一夜を共にする相手”に選んだのは！？／「しんじと闘います」フリーアナウンサー・まさかつが宣戦布告、波乱の展開へ｜『恋愛病院』#3

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月16日（木）夜10時より、“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）の#3を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送いたします。

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられます。

参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー5名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務めます。

#3告知映像：https://x.com/i/web/status/2044686170957677000

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■“聖なる処方箋キー”の相手がついに判明！予想を覆す選択にスタジオ騒然

前回、気になる相手と一夜を共に過ごすことができる特別な鍵「聖なる処方箋キー」を手にした現役東京大学大学院生・あさ。#3では、その相手がついに明かされます。

スタジオではさまざまな予想が飛び交う中、まさかの選択に一同騒然。「この子読めない！」と驚きの声が上がります。果たして選ばれた相手は――。そしてその相手は、誘いに応じるのか――。

■石丸伸二にフリーアナウンサー・まさかつが宣戦布告！？「しんじと闘います」波乱の展開へ

さらに#3では、2日目のデート指令も発表。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントの中から女性陣が選び、その持ち主とデートを行うというルールに、スタジオからも「これでセンスがわかるんだ！」と期待の声が上がります。

そんな中、『ごくせん』俳優・ひでおに暗雲が。ある女性メンバーの一言をきっかけに、「200%、異性として見ることはない」と不満を漏らすひでお。デート前から不穏な空気が漂い始めます。

さらに、フリーアナウンサー・まさかつが「しんじと闘います」と、ある女性メンバーをめぐり元政治家のしんじ（石丸伸二）へ宣戦布告する場面も。

果たして2日目デートの行方は――。波乱の展開が巻き起こる『恋愛病院』#3は、4月16日（木）夜10時より「ABEMA」にて放送。ぜひご期待ください。

■新番組『恋愛病院』放送概要

放送日時： 2026年4月2日（木）から毎週木曜日夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

出演：アレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ

#3放送日時： 2026年4月16日（木）夜10時～

放送URL：https://abema.go.link/gWP13

事前インタビュー：https://abema.go.link/fDo6J

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=PgQTZ3IQPDE

▼『恋愛病院』参加者10名（※50音順）

＜男性参加者＞

しんじ（石丸伸二/43歳）

ひでお（石黒英雄/37歳）

まさかつ（雫石将克/32歳）

ゆうと（小泉勇人/30歳）

りゅうせい（桑田龍征/40歳）

＜女性参加者＞

あさ（神谷明采/25歳）

いずみ（千間泉実/33歳）

エリナ（平川愛里菜/33歳）

なつこ（辰巳奈都子/38歳）

はるか（池田陽花/30歳）

※OA時の年齢となります。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/