【山形プリン】明治から続く伝統と出会う、春の贅沢。老舗茶寮「お茶と菓で岩淵」と初コラボした「抹茶あんみつプリン」を2026年4月18日(土)より期間限定販売

株式会社古窯ホールディングス

株式会社古窯ホールディングスのグループ会社、株式会社YSコーポレーション（本社：山形県上山市、代表取締役社長：佐藤太一）が運営するプリン専門店「山形プリン」は、2026年4月18日(土)より、山形市長谷堂の人気和カフェ「お茶と菓で岩淵」とコラボレーションした新商品「抹茶あんみつプリン」を期間限定で販売開始いたします。

■開発の背景：老舗茶寮の「あんみつ」を、一瓶のプリンに再構築

明治13年（1880年）から続くお茶の伝統を継承する「お茶と菓で岩淵」。2024年に古民家をリノベーションしてオープンした同店の「和の美学」と、山形プリンの「遊び心」が融合しました。

目指したのは、同店の人気メニューである「あんみつ」をプリンのフォーマットでモダンに表現すること。春の陽だまりの中で楽しむティータイムや、ゴールデンウィークの帰省・観光、そして大切な方へ贈る「母の日」のギフトにふさわしい、特別感あふれる一品が完成しました。

■ 「抹茶あんみつプリン」を彩る、宝石箱のような3つの層

スプーンを入れるたびに表情が変わる、贅沢な3層をご紹介します。

１.山形の果実と白玉のコンポート：さくらんぼやラ・フランスなど、山形が誇る旬の果実を閉じ込めて「山形プリンらしさ」を演出。さらにもちもちの白玉をトッピングし、あんみつ特有の幸せな食感を再現しました。

２.特製粒あんソース：あんみつの魂ともいえる小豆。プリンのなめらかさと最高に惹かれ合うよう、絶妙な柔らかさのソース状に仕上げた特製粒あんです。

３.岩淵謹製 抹茶プリン：お茶を知り尽くした「お茶と菓で岩淵」厳選の、濃厚で香り高い抹茶ペーストを贅沢に使用。一口食べれば、凛としたお茶の香りが鼻を抜けます。

さらに、岩淵の店舗でも実際に使用されている「別添えの黒蜜」をプラス。お客様ご自身でお好みの量をかけていただくことで、味わいが完成する「体験型」の楽しみをお届けします。

■ コラボレーションパートナー：お茶と菓で岩淵

山形市長谷堂に位置する、明治13年創業「岩渕茶舗」がプロデュースする和カフェ。大正以前の古民家を再生した趣ある空間で、厳選された抹茶や甘味を提供し、2024年のオープン以来大きな話題を呼んでいます。今回のコラボでは、老舗ならではの確かな品質と深い香りの抹茶を提供いただきました。

■ 商品概要

・商品名：抹茶あんみつプリン

・販売期間：2026年4月18日(土) ～ 期間限定

・販売価格：テイクアウト 561円（税込）、イートイン 572円（税込）※2026年4月時点の予定価格です。

・販売場所：山形プリン本店、山形プリン道の駅蔵王店 ※随時、公式オンラインショップでも販売予定。

山形県の素材を活かしたプリン専門店

山形県は恵まれた自然環境によりフルーツやその他の原材料においても、美味しい食材が旬な状態で年中味わうことができる。そんなフルーツ王国山形の魅力を発信するプリン専門店が「山形プリン」である。山形の生産者の方々が丹精込めて作り上げた最高の素材を全国の方々に伝えるべく、「山形プリン」が誕生した。

山形プリン本店の特徴

1. 山形県の素材を活かしたプリン専門店

2. 提供するプリンは全て店内の工房で製造した新鮮で美味しいプリン

3. 山形県産の朝採れ卵“紅花卵”などの地元素材を活かしてつくるご当地プリンを提供

4. 賞味期限10分の生プリンは連日開店直後には売り切れ

5. お土産や手土産としても活用しやすいクラフトバッグでの持ち帰りが可能

6. 山形県産のさくらんぼを使用したプリンも提供

7. 全国テレビなどでも話題の朝から行列ができるプリン専門店



【店舗概要】

店舗名 ： 山形プリン

所在地 ： 〒999-3242 山形県上山市葉山4-33

※旅館日本の宿古窯より徒歩1分

電話番号 ：023-665-1955

山形プリン道の駅蔵王の特徴

1. 山形県の素材を活かしたプリン専門店の2号店

2. フルーツ王国山形・蔵王の地元素材の魅力を発信

3. 蔵王ミルクや蔵王鶏卵を使用した山形プリン道の駅蔵王限定のオリジナル商品を提供

4. 山形県産の朝採れ卵“紅花卵”などの地元素材を活かしてつくるご当地プリンを多数提供

5. お土産としても活用しやすいクラフトバッグでの持ち帰りが可能

【店舗概要】

店舗名 ： 山形プリン道の駅蔵王

所在地 ： 〒999-2307 山形県山形市表蔵王79‐1

※山形県観光物産会館ぐっと山形に隣接

電話番号 ：023-665-1955

営業時間・定休日に関する情報は公式HPをご確認ください。

山形プリン

山形プリン公式HP :https://yamagata-purin.com/

【会社概要】

商号 ：株式会社YSコーポレーション

本社所在地：〒999-3242 山形県上山市葉山4-33

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 太一

古窯グループ

古窯グループは、山形県内6か所の宿泊施設に加え、山形の素材を生かしたプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20