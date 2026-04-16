【新規開業】「Premium MONday 浅草I」浅草駅徒歩2分｜最大7名×平均45平方メートル ｜キッチン・洗濯乾燥機付 “暮らすように泊まる”全室スイートレジデンス

株式会社JHATPremium MONday 浅草 I エントランス （イメージ）

株式会社JHAT（本社：東京都、代表取締役：平林 朗）は、東京都台東区西浅草に、hotel MONday グループとして34施設目となる全26室のレジデンス型ホテル「Premium MONday 浅草I（プレミアム マンデー 浅草 ワン）」を、2026年6月1日（月）に開業いたします。

◆ 浅草の歴史・文化・生活に溶け込みながら、“泊まる”から“暮らす”へ。 滞在の価値を引き上げる、全室スイートのレジデンスホテルです。

施設の特徴

・平均客室面積45平方メートル のゆとりある設計

・最大7名宿泊可能（ファミリー・グループ対応）

・全室キッチン・洗濯乾燥機完備

・つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩2分の好立地

・宿泊者限定の屋上テラス

・一部客室に、日本の伝統建築に用いられる格天井を採用

外観（イメージ）

屋上テラスは「宿泊者だけの特等席」

宿泊者限定の屋上テラスは、浅草の街並みを一望できる特別な空間です。日中はやわらかな陽ざしの中でゆったりとリラックスし、夜はライトアップされた浅草の街並みが広がる、“滞在そのものが目的になる”ひとときをお楽しみいただけます。

屋上テラス（イメージ）

多様な滞在スタイルに応える全室スイートルームの客室

・1ベッドルーム グランジャパニーズスイート（47.04平方メートル ）

1ベッドルーム グランジャパニーズスイート (イメージ)1ベッドルーム グランジャパニーズスイート (イメージ)間取り図 （イメージ）

・1ベッドルーム グランスイート（47.29平方メートル ）

1ベッドルーム グランスイート (イメージ)間取り図 （イメージ）

・1ベッドルーム デラックスファミリースイート（46.04平方メートル ）

1ベッドルーム デラックスファミリースイート (イメージ)間取り図 （イメージ）

・ジュニアスイート（42.51平方メートル ）

ジュニアスイート (イメージ)間取り図 （イメージ）

・ジュニアスイート バルコニー付（37.76平方メートル ）

ジュニアスイート バルコニー付 (イメージ)間取り図 （イメージ）

施設概要

公式HP・ご予約はこちらから :https://hotel-monday.com/公式HPからの新規会員登録/ログインのご予約がお得！１.10％OFF２.14時チェックイン[表: https://prtimes.jp/data/corp/56759/table/123_1_d8c82bad5053355f8355bb9076c3c3af.jpg?v=202604160551 ]

■ 「hotel MONday」、「MONday Apart」は一体どんなホテル？

「hotel MONday Group」は東京27施設(豊洲、西葛西、日本橋や浜松町といった東京屈指のビジネスエリア、秋葉原や上野御徒町といった下町文化の残るエリア）、京都5施設（京都駅、烏丸二条、丸太町など京都駅や観光地などアクセスに便利なエリア）、大阪１施設（大阪難波という歴史、文化、美食とエンターテインメントが融合する日本第二の都市と言われるエリア)です。

ゲストが“暮らす”ように過ごせる「アパルトホテル」を目指したMONday Apartシリーズは、観光やビジネスに適した立地もさることながら、ホテル内の施設も充実。

シンプルかつ機能的でありながら日本の美意識を生かした客室や、自炊可能なキッチンや自動洗濯乾燥機をはじめとした長期滞在者向けの設備など、お客様の快適な滞在を叶えるためのサービスを取り揃えています。

Tripadvisor アワード受賞

世界49の国と地域、28言語でサービスを展開する旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」にはゲストの口コミ点数を基にした『ランキング』がございます。株式会社JHATの運営する hotel MONday Groupでは、世界の上位1％の施設にのみ授与される「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞している施設もあり、宿泊者から高い評価を得ています。

Traveler's Choice Awards Best of the Best 2025株式会社 JHAT

【 本プレスリリースに関するお問合せ先 】

株式会社JHAT 担当：風岡

TEL：03-6453-0144

FAX：03-6453-0954

メール：promotion_gp@jhat-m.com