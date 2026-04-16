【選べる5色の“ジャパンディ”なカラー】シロカ、コンパクトかつパワフル風量のサーキュレーターを今年もシロカオンラインストア限定発売！

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、昨年発売した「3Dサーキュレーター（SF-15A221）」の第2弾として、日本の“侘び寂び”と北欧の“ヒュッゲ”を融合させたインテリアスタイル、「Japandi（ジャパンディ）」をテーマとしたニュートラルな5色展開で、お部屋の雰囲気や好みに合わせてカラーをお選びいただける「3D サーキュレーター Japandi（ジャパンディ）」を、シロカ公式オンラインストア限定で2026年5月16日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/3dcirculator_japandi/

シロカの「3Dサーキュレーター（SF-15A221）」は、幅広いカラーバリエーションの中から、お部屋の雰囲気や好みに合わせた色選びを楽しんでいただける、コンパクトさとパワフルな風量を両立させたサーキュレーターです。

昨年は、植物の色から着想を得た“ボタニカル”なカラーが特長の「3Dサーキュレーター botanical（ボタニカル）」を、シロカ公式オンラインストア限定で販売。ご購入いただいたお客様からは、「お部屋になじむお洒落なカラー」「コロンとした形がかわいい」「コンパクトな本体からは想像できないパワフルな風量がいい」などのコメントをいただきました。

本年2026年のテーマは、日本の“侘び寂び”と北欧の“ヒュッゲ（＝居心地のよさ）”を融合させた、世界中で人気のインテリアスタイル、「Japandi（ジャパンディ）」。グレーやベージュなどのナチュラルトーンを基調にした色選びで、穏やかな色合いの心地よい空間を作ることが「Japandi（ジャパンディ）」スタイルのポイントです。今回発売する「3Dサーキュレーター」のカラーは、「白磁（アイボリー）」「生成（ベージュ）」「亜麻色（グレージュ）」「煤色（モカブラウン）」「墨色（チャコールグレー）」のニュートラルな5色展開。絶妙な色差のカラーの中から、自分のお部屋に合う色や好みの色がきっと見つかります。

カラーだけではなく、サーキュレーターとしての性能や使い勝手にもこだわった本製品。卓上にも設置できるほどのコンパクトさと、部屋中すみずみまで送風するパワフルな風量を両立させた一台です。温度センサーで室温を検知して自動で運転を切り替えることで、熱中症対策などに役立つ「みまもりモード」や、首の向きを細かく調節して欲しいところに風を送る「ここピタ」機能といった便利な機能も搭載しています。

この夏はシロカの「3DサーキュレーターJapandi（ジャパンディ）」で、心地よく過ごしませんか？

お好みのカラーが見つかる。“ジャパンディ”な限定カラー

暑い季節でも室内では心地よく過ごしていただきたいという想いを込めて、日本の“侘び寂び”と北欧の“ヒュッゲ（＝居心地の良さ）”を融合させた、ニュートラルな5つのカラーをご用意しました。お部屋の中でも主張しすぎず、暮らしになじむカラー。絶妙な色差から自分にぴったりの一色を吟味する時間もお楽しみください。

白磁（はくじ）

アイボリー

生成（きなり）

ベージュ

亜麻色（あまいろ）

グレージュ

煤色（すすいろ）

モカブラウン

墨色（すみいろ）

チャコールグレー

製品特長

1. コンパクトかつ大風量。最大約23畳のお部屋のすみずみまで送風

2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単

3. その他の便利な機能

1. コンパクトかつ大風量。最大約23畳のお部屋のすみずみまで送風

卓上など、限られたスペースにも設置できるコンパクトなサイズ感ながら、まっすぐ遠くまで届くパワフルな風量が特長。上90°、左右80°（正面から40°）または120°（正面から60°）の立体的な首振りで、お部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。

最大約23畳までの広い空間に対応します。

2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単

たくさんの空気を取り込んで空気循環をするサーキュレーターは、ほこりなどの汚れが溜まりがち。本製品は工具不要で前後のガードや羽根を取り外せるため汚れが気になるときにサッとお手入れでき、いつでも衛生的にお使いいただけます。（取り外したガードや羽根は、水に浸し固く絞った布巾での拭き掃除を推奨しています）

3. その他の便利な機能

◆「みまもりモード」で室温に合わせて効率的に送風

本体に搭載された温度センサーで室温を検知し、自動的に室温に応じた風量と運転状態に切り替えて運転。検知した室温が24℃以下になると運転を停止するため無駄なく効率的に送風でき、就寝時や熱中症対策などに役立ちます。

〔運転切替〕

室温28℃以上 ：風量レベル8＋左右首振り120°＋上下首振り

室温27～25℃：風量レベル4（首振りなし）

室温24℃以下 ：運転停止

◆「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける

風を向けたい方向にリモコンの「ここピタ」ボタンを長押しし、止めたい位置でボタンを離すことで、首の向きを細かく調節することが可能。正面から左右60°、上90°の範囲で調節でき、欲しいところにピンポイントに風を届けます。

製品概要

製品名：3Dサーキュレーター Japandi

型番：SF-15A221

カラー：白磁（アイボリー）、生成（ベージュ）、亜麻色（グレージュ）、煤色（モカブラウン）、墨色（チャコールグレー）

電源：交流100 V、50/60 Hz

消費電力：24 W

本体質量（約）：1.95 kg

本体サイズ（約）：幅19.8 cm × 奥行21 cm × 高さ34 cm

電源コードの長さ（約）：1.75 m

風量：8段階

モード：衣類乾燥、おやすみ、リズム、みまもり

セット内容：本体、リモコン（テスト電池付き）、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/3dcirculator_japandi/

販売ページ：https://store.siroca.jp/products/sf-15a221jp

・「ここピタ」はシロカ株式会社の登録商標です。

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/