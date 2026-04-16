cado（カドー）ブランドキャンペーン「整える家電」2026年4月17日（金）より開始。

株式会社カドーキービジュアル（男性編）キービジュアル（女性編）

“空気をデザインする We design for atmosphere.”をコンセプトに、空気清浄機や加湿器などの開発・販売を手がける株式会社カドー（本社:東京都港区⽩金台4-2-11 代表取締役社長:古賀宣行）は、2026年4月17日よりブランドキャンペーン「整える家電」を開始致します。

キャンペーン期間中は、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」およびAmazon Prime Video（アマゾン プライム ビデオ）にて、4種類のCM配信を行います。

（※ 4/17から公開のキャンペーンLPにて動画を視聴頂けます。）

同時にカドー公式オンラインストアでは、期間限定の特典や公式ストア限定の商品の販売も実施予定です。この機会にぜひ暮らしを整える体験をしてみてはいかがでしょうか。

ステイトメント

「整える家電」、その思い。

波立つ水面がスーッと平らになる──。

言うなれば、それが私たちの「整える」です。

目には見えない「余分」や「不足」が

身のまわりには意外とあります。

たとえば、空気のにおい、汚れ、乾き。

それらの「余分」や「不足」は、心身を刺激します。

帰宅した人、あるいは就寝する人に

無用の“ざわめき” が生じてしまう。

だから私たちcado は、空気を整える。空間を整える。

さまざまな技術を駆使し、

そこにある「余分」や「不足」をなくし、

そうして人の心身を、スーッと平らに整えます。

暮らしの片隅に。心地よさの中心に。

私たちはcado、「整える家電」ブランドです。

4月17日より配信予定のブランドキャンペーン「整える家電」のLPはこちら：

https://cado.com/pages/totonoeru-ss2026

キャンペーン特典：公式ストア限定商品

01.ハンディファン STREAM Mini（ストリームミニ）

2つの異種の送風機を組み合わせて直進性のある力強い風を生み出す独自の送風技術を採用。

最大6.0m/s 以上の風量と顔全体を柔らかく包み込む風の広がりが特徴で、これまでにないスマートな冷却力を手に快適な夏を過ごしてみては。

顔全体を風で覆う広い送風面積フレックス構造で無段階調整が可能

02.ワンタッチふとん乾燥機 FOEHN 003（フェーン003）

「超小型なのにパワフル」なワンタッチふとん乾燥機。cado独自の送風技術で、ダブルサイズの布団も隅々まで温風が行き渡る高風圧と高風速を持ち合わせる。暖めるだけじゃなく、高温多湿の梅雨に悩ましいニオイ・ダニ・トコジラミ・湿気の対策にも最適。2023年のデビューから、シリーズ累計で20万台を超える販売台数で、”毎日できる布団乾燥” のスタンダード。

小型でパワフル、海外でも使えるワンタッチで365日使えるスマート設計

03.除菌脱臭機 SAP 003（サップ003）

「ニオイを元から分解する」除菌脱臭機。独自技術「オゾンブーストテクノロジー」により、ニオイの原因を吸引・分解・脱臭し、オゾンエアーで空間も脱臭・除菌。さらには、経年しても脱臭力が落ちることはなく、消耗品も不要。梅雨時期に悩ましいニオイ・菌の繁殖や、ペット臭のケアにも最適。置くだけで続く驚きの無臭体験を。

ニオイを分子レベルで分解脱臭力が落ちず消耗品いらず

キャンペーン特典：2BUY 15% OFF

対象商品をcado公式オンラインストアで2点以上お買い求めの場合、合計金額より15%割引きでご購入いただけます。

What is cado?

「空気をデザインする」をコンセプトに掲げ、“美しい空気”と“心地よい空気感”を創出するブランドのcado（カドー）。「圧倒的な技術力」とそれを活かす「美しいかたち」の両軸を備えるため、こだわりのあるモノづくりを大切にしています。

鈴木 健 | KEN SUZUKI

カドー取締役副社長、デザイナー、カドー クリエイティブディレクター。東芝にて家電や情報機器のデザイン・デザインマネジメントに従事。アマダナへ移籍し、プロダクトデザインおよびデザインマネジメントを担当した。現在は、カドーのクリエイティブディレクション全般を担う。iF DESIGN AWARD、レッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン賞など多数受賞。

ブランド

We design for atmosphere. 空気をデザインする

cadoは 美しい “空気” と 心地良い “空気感“ を創出するブランドです。



企業情報

製造・販売元：株式会社カドー（東京都港区白金台 4-2-11）

製品ラインアップ：空気清浄機、加湿器、除湿機、除菌脱臭機、理美容製品 etc.

オフィシャルサイト：https://cado.com/

取扱店舗：家電量販店、百貨店、インテリアショップ、カドーオンラインストア



本製品のリリース、広報に関するお問い合わせ

株式会社カドー 担当：金崎

03-6455-7610 / press@cado.co.jp