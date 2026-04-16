テックプログレスが津市・四日市市で「ゲームプログラミング体験2026」を開催

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）が運営するプログラミングスクール「テックプログレス」は、津市および四日市市にて、「ゲームプログラミング体験2026」を開催します。

テックプログレスでは、子どもたちが楽しみながらプログラミングに触れ、自分で考え、試し、形にしていく力を育むことを大切にしています。プログラミングは、これからの社会において必要性が高まる力の一つであり、単に技術を学ぶだけでなく、論理的に考える力や、自ら工夫して形にする創造力を養う学びとして注目されています。今回の体験会では、小学１年生から小学３年生を対象に、カラフルなブロックを組み合わせてゲームやアニメーションを作る「Scratch」クラス、小学４年生から小学６年生を対象に、３Ｄ空間でのゲーム制作を学べる「Roblox」クラスを実施します。いずれのクラスも、プログラミングに初めて触れるお子さまでも楽しく参加できる内容となっており、ゲームづくりを通して、考えることの面白さや、自分でつくり出す楽しさを体験していただけます。

今回の体験会は、津市内および四日市市内の複数会場で開催します。お住まいの地域や参加しやすい日時にあわせて選んでいただくことができます。ただし、各クラスとも定員に達し次第、募集を終了させていただきます。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

●体験会概要

【津市会場】

開催日：2026年４月22日（水）

会場：津市民テニスコート

住所：津市殿村150

クラス：

小学１年生～小学３年生「Scratch」クラス 15:30～16:20

小学４年生～小学６年生「Roblox」クラス 16:40～17:30、17:50～18:40、19:00～19:50

開催日：2026年４月25日（土）

会場：テックプログレス津本部教室

住所：津市寿町18-15 CSビル6F

クラス：

小学１年生～小学３年生「Scratch」クラス 13:00～13:50

小学４年生～小学６年生「Roblox」クラス 14:10～15:00、15:20～16:10、16:30～17:20

【四日市市会場】

開催日：2026年４月23日（木）

会場：四日市地域総合会館 あさけプラザ 第一小ホール2階

住所：四日市市下之宮町296-1

クラス：

小学１年生～小学３年生「Scratch」クラス 15:30～16:20

小学４年生～小学６年生「Roblox」クラス 16:40～17:30、17:50～18:40、19:00～19:50

開催日：2026年４月24日（金）

会場：智積町営農センター

住所：四日市市智積町6063

クラス：

小学１年生～小学３年生「Scratch」クラス 15:30～16:20

小学４年生～小学６年生「Roblox」クラス 16:50～17:40、18:10～19:00、19:30～20:20

開催日：2026年４月26日（日）

会場：智積町営農センター

住所：四日市市智積町6063

クラス：

小学１年生～小学３年生「Scratch」クラス 9:30～10:20、10:50～11:40

小学４年生～小学６年生「Roblox」クラス 12:30～13:20、13:50～14:40、15:10～16:00

【申込方法】

三重県生涯スポーツ協会のホームページよりお申し込みください。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

（担当：小川）

TEL：059-273-5300（平日10:00～17:00）

E-mail：wakuwaku@lifelong-sport.jp