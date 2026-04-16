新入社員が、入社式の前にPCを“使える状態”に仕上げる。～ リングロー独自のオンボーディング施策を展開 ～

リングロー株式会社

リユースPCの整備・卸売り事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之、以下、「リングロー」）は、2026年4月1日、新座センターにて「令和8年度 入社式 兼 起動式」を実施しました。

リングローでは、入社式を単なるスタートを切る式典ではなく「会社の一員として起動する日」と位置づけ、従来の入社式とは異なる設計を採用。

「入社式」という呼び方に加え「起動式」と名付けました。（以下、「起動式」）

当日は、式に先立ち、リングローの提供する商品価値と直結したミッションに取り組む“体験型オンボーディング（入社後の立ち上がり支援）”を行いました。

“価値の創造”と“主体性”を体験する設計

起動式に先立ち、新入社員は先輩社員の補助のもと、リユースPCのクリーニング、メモリ換装、検査といった工程を踏み、「PCを“起動できる状態”にする」ミッションに取り組みました。

一般的な入社式や研修が、理念や業務知識のインプット中心になりがちであるのに対し、本取り組みでは、「“PCが使える状態”は当たり前ではない」という前提と、「自分たちがどのような価値を社会に提供していくのか」を、体験を通じて理解することを重視しています。

また、作業の中で生じる不明点を自ら解消しながら進めることで、受け身ではなく能動的に関わる姿勢の重要性や、社会人としての自覚を促す設計としています。

～ 新入社員の声 ～

「まずはパソコンの中身を見たことがなかったので、こんな作りになっているのかと驚きました。」

「説明書を見ながらでも分からない点が多く、自分から先輩に聞きにいく必要性もあって大変でした。」

「パーツを壊してしまわないかという不安もあり、難しさを実感しました。」

といった声が上がり、業務の難しさと価値の両面に触れる機会となりました。

▼クリーニングに取り組む新入社員の様子

▼「起動証書」授与の様子

▼集合写真

人事担当者コメント

― 「理解」ではなく「自覚」をつくる ―

従来の形式的な入社式を、「この会社の一員として動き出す自覚を持つ場」としての意義をより一層持たせることはできないかという問いから、今回の「起動式」を設計しました。

リングローのリユースPC事業は、「使えない状態のものを、再び使える状態にする」ことで価値を生み出しています。その価値を自分たちが担うという実感を、体験を通じて持ってほしいと考えています。

また、業務理解にとどまらず、受け身ではなく自ら動くこと自体が価値につながるという働き方のスタンスも、同時に体感してもらうことを意図しています。

リングローでは、「何をするか」だけでなく「どう向き合うか」まで含めて伝えることを、オンボーディングの本質と捉えています。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2026年に創立25周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）