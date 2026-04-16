「デジタル証券「renga」 第2号 ～レジデンス（南青山）～」運用開始のお知らせ

デジタル証券株式会社

本ファンドは、デジタル証券株式会社（以下「DS社」）およびDS社のシステム子会社であるオーナーシップ株式会社（以下「OS社」）(*１)によるデジタル証券公募ファンドの第2号案件です。

本ファンド組成にあたっては、１.南青山のレジデンス1棟を投資対象物件とし、２.ジェイバリュー信託株式会社がノンリコースローン(*２)に取り組み、３.デジタル証券の発行で総額13億円を個人投資家等から集めました。

DS社およびOS社は、“デジタル証券のマーケットプレイスで、資産運用を当たり前に。”というビジョンのもと、今後もデジタル証券ファンドの組成実績を積み上げ、日本初・国内唯一の「デジタル証券のマーケットプレイス」を創り出し、デジタル証券業界の国内No.1プラットフォーマーを目指します。

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(*1) OS社が開発・運用するOwnerShipは、デジタル証券の発行、保管、販売、二次流通（システム上での投資家間売買）に至るまでの全ての手続きをデジタル完結できるデジタル証券売買プラットフォームです。なお、本ファンドの組成によりOwnerShip上でのデジタル証券発行額は累計392.24億円となりました。

(*2) 借入人である合同会社が保有する資産のみを担保にローンを提供する手法。

＜会社概要＞

会社名 ：デジタル証券株式会社

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号

設立 ：2020年11月12日

代表者 ：代表取締役CEO 山本 浩平

本社所在地 ：東京都港区赤坂4丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ3階

ホームページ：https://digitalsecurities.jp

会社名 ：オーナーシップ株式会社

設立 ：2021年10月1日

代表者 ：代表取締役 松井 晴彦

本社所在地 ：東京都港区赤坂4丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ3階

ホームページ：https://www.ownership.jp/

＜金融商品取引法に基づく表示＞

【商号】 デジタル証券株式会社

【登録・免許】 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号、宅地建物取引業者 東京都知事（１）第107330号

【加入協会】 一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 資産運用業協会

【ご留意事項】 この資料に記載の金融商品にご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。また、各金融商品にはその裏付資産の価格や金利水準の変動等に伴い損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではございません。各金融商品へのご投資に係る手数料等およびリスクについては、この資料の当該商品の契約締結前の提供情報、目論見書またはお客様向け資料等の該当欄をよくお読みください。