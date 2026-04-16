Gensparkを使用した成功体験を投稿する「#Gensparkさえあればいい」キャンペーンを4月16日(木)より開始優秀作品は日本経済新聞掲載の広告に採用

Ｇｅｎｓｐａｒｋ株式会社

シリコンバレー発の次世代オールインワンAIワークスペース「Genspark（ジェンスパーク）」は、X上でユーザーの活用事例・成功体験を募集するキャンペーン「#Gensparkさえあればいい」を2026年4月16日（木）より開始します。本キャンペーンでは、投稿された成功体験の中から優れた内容を選出し、2026年5月12日（火）の日本経済新聞に掲載する広告素材として採用させていただく予定です。あわせて、抽選で豪華ギフトを進呈するほか、選出投稿にはGensparkクレジットも付与します。

本キャンペーンは、松坂桃李さん出演のテレビCM放映を記念して実施します。テレビCMを通じてGensparkを知った方々にも、実際にどのようなシーンで活用され、どのような成果に繋がるのかを、ユーザー自身のリアルな声を通じて広く伝えていくことを目的としています。

◼「#Gensparkさえあればいい」キャンペーン概要

応募方法は、Genspark公式Xアカウントをフォローし、「#Gensparkさえあればいい」を付けて、Gensparkの使い方や成功体験を投稿。応募投稿には、「私のGensparkの使い方は…」というテンプレートを元に投稿いただくため、初めての方でも参加しやすいキャンペーンです。

【キャンペーン名】

「#Gensparkさえあればいい」

【応募期間】

2026年4月16日（木）～23日（木）

【応募方法】

Genspark公式Xアカウントをフォローし、「#Gensparkさえあればいい」を付けて、Gensparkの使い方や成功体験を投稿

【投稿内容】

Gensparkを使って実現できたこと、仕事や日常で役立ったこと、成果につながった経験など

【抽選賞品】

50名様限定に1万円分のお肉ギフト券をプレゼント

【投稿特典】

優れた成功体験には、以下にてGensparkのクレジットを付与します。

・最優秀賞：5万クレジット

・優秀賞 ：3万クレジット

・入賞 ：1万クレジット

◼「日本経済新聞」広告採用企画 概要

本企画は、「#Gensparkさえあればいい」キャンペーンにて投稿された内容の中でも、特に優れた成功体験を2026年5月12日（火）の日本経済新聞に掲載する広告素材として採用させていただく予定です。

本企画の特長は、ユーザー投稿を単なるSNS上の話題化で終わらせず、新聞広告という形で社会に広く届ける点にあると考えています。テレビCMでGensparkを知った方にとっても、実際の利用者による成功体験を通じて、Gensparkの活用イメージをより具体的に理解できる機会となることを目的としています。

※日本経済新聞朝刊の広告企画への採用は、選考・調整のうえで実施予定です。

掲載を確約するものではありません。



■重要事項（応募規約）

・使用許諾と編集について： 本キャンペーンのハッシュタグを付けて投稿された時点で、投稿内容（画像・テキスト等）をGensparkおよび日本経済新聞社が、新聞広告、Webサイト、SNS、PR資料等において、無償かつ期限の定めなく二次利用することに同意したものとみなします。その際、デザイン上の都合により、トリミング、色調整、レイアウト変更、他の素材との合成などの編集を行う場合があります。

・権利保証：投稿内容は、第三者の著作権、商標権、肖像権を侵害していないものに限ります。特定のアーティストやブランドを意図的に模倣した作品は対象外です。

◼︎Genspark（ジェンスパーク）について

Gensparkは、AIの知識が全くない方でも、部下や同僚に頼むようにざっくりと指示することで、望む成果物を生成する業務特化型のAIワークスペースです。ChatGPTやGeminiやClaude、Nano Banana、Sora、ElevenLabsなどを含む70個以上のAIモデルを統合しており、多様な指示に対して、ジェンスパークが自律的に指示を一連のタスクに分解し、複数のモデルから最適なものを選定し、自動でプロジェクトを進行するので、実際に業務で使えるアウトプットを生成することができます。