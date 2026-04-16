『ドールズフロントライン2：エクシリウム』ボイスドラマ第1弾「クルカイ」が本日4月16日に発売開始！
＜ドールズフロントライン2：エクシリウム ニュースリリース＞
2026年4月16日配信
スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、本日2026年4月16日(木)にボイスドラマシリーズ第1弾として、「クルカイ(CV.野中藍)」を発売したことをお知らせいたします。
『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)
@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )
■ボイスドラマ第1弾「クルカイ」が本日4月16日に発売！
優雅で冷静、絶対的な自信を持つH.I.D.E. 404のリーダーである「クルカイ(CV.野中藍)」の、いつもとは違った一面を体験できるボイスドラマが本日4月16日(木)より発売開始いたしました。
「アニメイト通販」「DL site」「DMM通販」よりご購入いただけます。
全話セットには、バイノーラル収録(KU100)のボーナストラックASMRが特典として追加されておりますので、お見逃しなく！
▼値段
・ボーナストラックASMR付きの全話セット3,000円(税抜)
・1話単位の個別販売700円(税抜)
※ボーナストラックASMRは全話セットのみの特典です。1話単体購入で全話を購入しても入手することができませんので、ご注意ください。
▼販売サイト
・アニメイト通販
https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=146305
・DL site
https://www.dlsite.com/home-touch/announce/=/product_id/RJ01594810.html
・DMM通販
https://dlsoft.dmm.com/detail/sunborn_0001/
▼収録内容
【収録作品】
ep.1:合同訓練(約12分)
ep.2:膝枕(約10分)
ep.3:猫カフェ(約13分)
ep.4:料理(約9分)
ep.5:射撃練習(約9分)
ボーナストラック:ASMR(約5分)
▼人形紹介PV「クルカイ」
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ct5w5jnjDZ8 ]
https://youtu.be/Ct5w5jnjDZ8?si=hXOB8TV9McBgiqCm
『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について
「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。
ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。
ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/
公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP
公式YouTubeアカウント
https://www.youtube.com/@EXILIUMJP
App Store
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Google Play ストア
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium
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協力：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)