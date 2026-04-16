2020年からの“アニメの世界拡大と熱狂”の変化と今を読み解く「アニメグローバル白書2026」販売開始

GEM Partners株式会社

エンタテイメント業界に向けたデータ×デジタルマーケティングサービスを提供するGEM Partners株式会社（ジェムパートナーズ、本社：東京都港区、代表取締役：梅津文）は4月16日（木）、グローバル市場でのアニメファンの動向を可視化した「アニメグローバル白書2026 powered by Animeasure(R) アニメの世界拡大と熱狂のトレンド 2020-2025」の販売を開始いたしました。

■ 概要

グローバル調査会社Interpretによる世界15カ国15,000人規模のアンケート調査をもとに、拡大し続ける世界アニメファンの動向を詳細なレポートに集約しました。各国のアニメ視聴者割合を始め、ジャンルや主要アニメ作品の鑑賞状況を経年比較することで、各国における日本アニメのポテンシャルを浮き彫りにし、地域戦略を支えるビジネスインサイトを提供します。

■主要9カ国の調査ハイライト

主要9カ国 アニメ視聴者割合・年平均成長率（2020年→2025年）

・2020年～2025年ですべてのアニメ視聴者割合が伸長。特にインド・韓国が急伸。

・2025年のアニメ視聴者率TOP3は日本、中国、インド。

主要9カ国 3カ月以内視聴アニメジャンルランキング（2025年）

・「アクションアドベンチャー」は9カ国共通で上位にランクイン。

・「異世界系」は日本と韓国でのみ上位にランクイン。

主要9カ国 視聴したことがあるアニメランキング（2025年）

・日本・中国・韓国で過去最も視聴されたタイトルは『名探偵コナン』。日本では15位の『ナルト/ボルト』が、他国では広く上位にランクイン。

・2020年以降の作品では『呪術廻戦』がすべての国でランクイン。インド、ブラジルでは『ドラゴンボール』だけではなく、『ドラゴンボールDAIMA』も人気。

主要9カ国 アニメ視聴者割合とアニメ関連支出者割合（2025年）

・アニメ支出者割合はいずれも10%超。

主要9カ国 アニメ視聴に利用したサービス（2025年）

・アニメ視聴に使用したサービスは、「Netflix」が日本と中国以外でトップ。「Prime Video」「YouTube」も多くの国で上位にランクイン。

・日本・中国・韓国以外では「Crunchyroll」がTOP10入り。

詳細、お問い合わせはこちら :https://www.gem-standard.com/p/products/185■ 聴取対象アニメ（全132タイトル）

2025年の聴取タイトル

1. Devil May Cry

2. LAZARUS ラザロ

3. ウィッチウォッチ

4. ムーンライズ

5. ガチアクタ

6. 光が死んだ夏

7. ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-

8. クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-

9. チ。―地球の運動について―

10. タコピーの原罪

11. 機動戦士Gundam GQuuuuuuX

2000年代以前から2025年の最新作まで、年代区分で網羅的に調査。

調査対象アニメ一覧はこちら(https://www.gem-standard.com/p/products/185)。

■商品・調査概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13190/table/265_1_2c6b31220ec16c2e782a9d41dd3e9b56.jpg?v=202604160651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/13190/table/265_2_75c0f3fa7ca2c65760c63f2ca0a7a3fe.jpg?v=202604160651 ]■会社概要

会社名：GEM Partners株式会社 設立：2008年3月17日

代表取締役：梅津 文

事業内容：エンタテイメントビジネス・マーケティング領域における（データプラットフォームサービス／リサーチサービス／デジタルマーケティング・広告代理店業／メディア運営）

コーポレートサイト： https://www.gempartners.com/

GEM Standard：https://www.gem-standard.com/

■本件に関するお問い合わせ先

GEM Partners（ジェムパートナーズ）株式会社

担当：河西（かさい）、李 電話：03-6826-0185 メールアドレス：info@gempartners.com

詳細、お問い合わせはこちら :https://www.gem-standard.com/p/products/185