【仮面ライダーシリーズ】のプライズが2026年4月より続々登場！
株式会社エイコー
株式会社エイコー（本社：東京都墨田区）は、全国のアミューズメント施設（以下：ゲームセンター・オンラインクレーン）におきまして、【仮面ライダーシリーズ】より「仮面ライダークウガ」のプライズを2026年4月より順次展開していくことをお知らせいたします。
■アミューズメント専用景品ラインナップ
仮面ライダーシリーズ 折りたたみテーブル（全1種）
発売日：4月4週より順次登場予定
アイテムサイズ：天面 約H40×W59.5cm 高さ 27.5cm
仮面ライダーシリーズ ロングクッション（全2種）
発売日：5月4週より順次登場予定
アイテムサイズ：約H70×W35cm
仮面ライダーシリーズ ラバーマット（全2種）
発売日：6月4週より順次登場予定
アイテムサイズ：約H40×W90cm
■著作権表記
(C)石森プロ・東映
■展開予定店舗
導入店舗が確定次第、エイコープライズホームページで掲載いたします。
■注意事項
※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
※取扱い店舗によっては、展開時期がずれ込む場合がございます。
※景品は無くなり次第、終了となりますので、予めご了承下さいませ。
※オンラインクレーンは事前の登録が必要となります。
■株式会社エイコーホームページ
https://www.e-eikoh.co.jp/
■エイコープライズホームページ
https://www.eikoh-prize.jp/
■X エイコープライズ公式アカウント
https://x.com/Eikoh_AM
■お問い合わせ先
株式会社エイコー AM販売部 TEL：03-3624-1183 受付時間：月～金 10:00～17:00（土日祝日は除く）