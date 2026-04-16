【仮面ライダーシリーズ】のプライズが2026年4月より続々登場！

株式会社エイコー

株式会社エイコー（本社：東京都墨田区）は、全国のアミューズメント施設（以下：ゲームセンター・オンラインクレーン）におきまして、【仮面ライダーシリーズ】より「仮面ライダークウガ」のプライズを2026年4月より順次展開していくことをお知らせいたします。

■アミューズメント専用景品ラインナップ

仮面ライダーシリーズ 折りたたみテーブル（全1種）

発売日：4月4週より順次登場予定

アイテムサイズ：天面 約H40×W59.5cm 高さ 27.5cm

仮面ライダーシリーズ ロングクッション（全2種）

発売日：5月4週より順次登場予定

アイテムサイズ：約H70×W35cm

仮面ライダーシリーズ ラバーマット（全2種）

発売日：6月4週より順次登場予定

アイテムサイズ：約H40×W90cm

■著作権表記

(C)石森プロ・東映

■展開予定店舗

導入店舗が確定次第、エイコープライズホームページで掲載いたします。

■注意事項

※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※取扱い店舗によっては、展開時期がずれ込む場合がございます。

※景品は無くなり次第、終了となりますので、予めご了承下さいませ。

※オンラインクレーンは事前の登録が必要となります。

■株式会社エイコーホームページ

https://www.e-eikoh.co.jp/

■エイコープライズホームページ

https://www.eikoh-prize.jp/

■X エイコープライズ公式アカウント

https://x.com/Eikoh_AM

■お問い合わせ先

株式会社エイコー AM販売部 TEL：03-3624-1183 受付時間：月～金 10:00～17:00（土日祝日は除く）