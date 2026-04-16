株式会社ジョイゾー、メシウス株式会社と「CYBOZU AWARD 2026」にて新設の「エコシステム協業賞」を共同受賞

株式会社ジョイゾー

株式会社ジョイゾー（本社：東京都江東区、代表取締役社長：四宮 靖隆、以下 ジョイゾー）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野 慶久、以下 サイボウズ）が主催する「CYBOZU AWARD 2026」において、メシウス株式会社（本社：宮城県仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、以下 メシウス）との長年の協力関係が評価され、本年度より新設された「エコシステム協業賞」を共同受賞いたしました。

本賞は、サイボウズのパートナー企業同士が互いの強みを持ち寄り、一社では解決が難しい課題に対して、手を取り合って取り組んだ実績を称えるものです 。

ジョイゾーが培ってきた現場導入の知見と、メシウスが提供するデータ集計・加工ツール「krewシリーズ」を組み合わせ、基本機能だけでは解決が困難な複雑なデータ管理を、お客様自身が運用できる形への支援など、多くの業務改善に伴走してきた成果が認められました。

■CYBOZU AWARD 2026「エコシステム協業賞」について

「エコシステム協業賞」は、CYBOZU AWARD 2026より新設された表彰枠です。

パートナー同士の協業により、新たなプロダクトの創出や案件導入実績の拡大、大規模案件の獲得など、これまでにないkintoneビジネスを創出したパートナーに贈られます。

■受賞の背景：kintoneを「情報の電子化」から経営を動かす「データ活用」の基盤へ

CYBOZU AWARD 2026 :https://partner.cybozu.co.jp/cypn/award/?_gl=1*idlu5q*_gcl_au*MTY1NjQ4NTQwNC4xNzc0MzQxNzQ1*_ga*Mzc5MzA3MTM4LjE3NTg2ODA5OTg.*_ga_T5K95WXL54*czE3NzYzMDM3MzgkbzEzNCRnMSR0MTc3NjMwNDg0NCRqNTIkbDAkaDY1MDUxMzk1MA..

企業においてkintoneの利用範囲が全社規模へ拡大するにつれ、解決すべき課題は単なる「情報の電子化」から、蓄積された膨大なデータを経営判断の資産に変える「高度なデータ活用」へとシフトします。ジョイゾーとメシウスは2019年より、こうした現場で起こる課題に応えるための連携を続けてまいりました。

1.複雑なデータ管理を「誰もが扱える形」へ：「エコシステム39 krewData版」の提供

複数のアプリにまたがる膨大なデータの集計や将来のデータ増を見越した設計など、企業の成長に併せてデータ処理課題は複雑化していきます。kintoneの基本機能だけでは対応が難しい状況において、メシウスが提供するデータ集計・加工プラグイン「krewData」は大きな効果を発揮してきました。

ジョイゾーでは、専門的なシステム設計の知見を活かしたkrewDataに特化した開発サービス「エコシステム39 krewData版」を展開、支援を行っています。

この連携により、開発のスピード感とkintone専業SIerならではの専門的なシステム設計を両立させた支援体制で提供し、お客様の業務改善を伴走してきた点を、今回の受賞にあたって高くご評価いただきました。

krewDataについて :https://krew.mescius.jp/product/krewdata/エコシステム39について :https://service.joyzo.co.jp/ecosystem39/2.kintone エコシステム全体におけるkrewシリーズの「インフラ化」を推進

単なる製品の提供に留まらず、エコシステム全体の活性化を目的とした多角的な活動を展開してきました。

- 継続的な普及・啓蒙活動：5年間にわたり共同セミナーや相談会を継続開催し、製品の枠を超えた「実務で役立つ解決策」を提示し続けてきました。- 技術連携による利便性の向上： 現場の切実なニーズを形にした「krewData手動実行プラグイン」を独自開発・無償公開し、現在までに700件以上のダウンロードを記録しています。また、「krewSheet」とジョイゾー製プラグインが組み合わせてシームレスに利用できるよう、メシウス社と公式に技術検証を実施するなど、製品間の連携を行っています。krewData手動実行プラグイン :https://service.joyzo.co.jp/joyzo-plugin/krewdatakicker/

■主な支援実績（一例）

本協業体制により、多くの企業様を支援させていただいております。

■株式会社ジョイゾー 代表取締役社長 四宮靖隆よりメッセージ

- オルガノ株式会社 様（https://service.joyzo.co.jp/case/category/eghswi/p8188/）- Dynabook株式会社 様（https://service.joyzo.co.jp/case/category/manufacturing/p9829/）- 株式会社GSIクレオス 様 （https://service.joyzo.co.jp/case/category/wrt/p9706/）

この度、新設された『エコシステム協業賞』をメシウス様と共に受賞できたことを、心から嬉しく思います。今回の受賞は、これまで伴走させていただいたお客様、様々な支援を行い支えてくださったサイボウズ様、そしてメシウス様との強い結びつきがあったからこそ実現したものです。全ての関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。

AIの利用が当たり前になった現在、その土台となる企業のデータ活用の価値はこれまで以上に高まっています。私たちは、企業のデータ活用を民主化し、最終的にはお客様自身の手でコントロールできる内製化を一貫して支援してまいりました。メシウス様との連携によって、現場のユーザーが自律的にデータを扱い価値を最大化できる環境を推進した点が評価につながったものと受け止めています。

ジョイゾーはこれからも、メシウス様をはじめとするパートナーの皆様と共に、kintoneエコシステムの可能性をさらに広げてまいります。企業の持つデータという大きな資産を活かした業務改革を加速させ、より一層の価値創造に挑戦してまいります。

■メシウス株式会社 Enterprise Solutions事業部 事業部長 山崎顕由 様のコメント

このたびは、CYBOZU AWARD 2026において、新設された「エコシステム協業賞」をジョイゾー様と共に受賞できたことを、大変光栄に思っております。

ジョイゾー様は、kintoneリリース当初からお客様の業務課題を現場に根ざした形で解決されてきました。私たちは2019年より、その豊富な知見とプロダクトを融合させる協業に取り組んでまいりました。

単なる製品連携にとどまらず、市場環境が変化する中でも一貫してkintoneエコシステムの可能性を信じ、「新たなkintoneビジネス」を共に創出できた点が、今回の評価につながったものと受け止めています。

今後もジョイゾー様と連携しながら、kintoneエコシステムの可能性を広げるという共通の志のもと、より多くのお客様ユーザー企業の価値創出に貢献してまいります。

■サイボウズ株式会社 様 からのメッセージ

サイボウズ株式会社は株式会社ジョイゾーのCYBOZU AWARD 2026 「エコシステム協業賞」を受賞されたことを心より歓迎致します。

株式会社ジョイゾーとメシウス株式会社との協業による新たなビジネスモデルの創出により、kintoneエコシステムの拡大に大きく寄与いただきました。その卓越した取り組みと成果に対して賛辞を贈ります。今後もお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社を含めたエコシステム内の協業が多く生まれるように協力してまいります。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己

メシウス株式会社について

本社

宮城県仙台市泉区紫山3-1-4

https://mescius.com/

事業内容

LeySer事業・・・学校法人向け業務システムの開発、発売

Developer Solutions事業・・・ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

Enterprise Solutions事業・・・業務改善ソリューションの開発、販売

SERVE事業・・・社会福祉施設向け業務支援システムの開発、発売

株式会社ジョイゾーについて

企業名：株式会社ジョイゾー

設立：2010年12月

代表者：代表取締役社長 四宮靖隆

所在地：東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル7F

URL：https://www.joyzo.co.jp/

Podcast：ジョイハロ！ ～30人の会社のリアル、全て見せます～(https://open.spotify.com/show/5Sl20PzoPZSch2BdT4qi7n?si=3045d31d120b4278)

概要：kintoneに特化した業務改善開発のスペシャリスト集団。アジャイルな開発アプローチで企業のビジネス変革を支援します。